Slovenskí mladíci si môžu zaistiť minimálne baráž. Kde sledovať zápas proti Írsku?

Futbalisti Slovenska do 21 rokov oslavujú gól.
Futbalisti Slovenska do 21 rokov oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet|25. sep 2026 o 07:17
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Pozrite si TV program zápasu Slovensko U21 - Írsko U21 v kvalifikácii ME vo futbale hráčov do 21 rokov 2027.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pokračuje v kvalifikácii na európsky šampionát v roku 2027.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú kvalifikáciu sľubne rozbehnutú, keď vyhrali päť z doterajších siedmich zápasov a figurujú na druhom mieste skupiny D.

Jedinú prehru zaznamenali v dueli s Anglickom, ktoré je na čele o 3 body pred Slovenskom.

Body stratili aj v prvom zápase proti Írsku, kde na pôde súpera remizovali 2:2. Pred Írmi však majú 5-bodový náskok a v prípade dnešného víťazstva si definitívne zaistia minimálne druhé miesto.

Na európsky šampionát automaticky postupujú víťazi skupín a najlepší tím na druhom zo všetkých skupín. Ostatné reprezentácie z druhej priečky sa stretnú v baráži.

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Duel začína výkopom na košickom štadióne o 18.00 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

Kde sledovať kvalifikáciu ME U21 vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tabuľka skupiny D - kvalifikácia ME vo futbale 2027

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