Slovenskí mladíci si môžu zaistiť minimálne baráž. Kde sledovať zápas proti Írsku?

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov pokračuje v kvalifikácii na európsky šampionát v roku 2027.
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša majú kvalifikáciu sľubne rozbehnutú, keď vyhrali päť z doterajších siedmich zápasov a figurujú na druhom mieste skupiny D.
Jedinú prehru zaznamenali v dueli s Anglickom, ktoré je na čele o 3 body pred Slovenskom.
Body stratili aj v prvom zápase proti Írsku, kde na pôde súpera remizovali 2:2. Pred Írmi však majú 5-bodový náskok a v prípade dnešného víťazstva si definitívne zaistia minimálne druhé miesto.
Na európsky šampionát automaticky postupujú víťazi skupín a najlepší tím na druhom zo všetkých skupín. Ostatné reprezentácie z druhej priečky sa stretnú v baráži.
Duel začína výkopom na košickom štadióne o 18.00 hod a vysiela ho v priamom prenose televízna stanica STVR Šport.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.