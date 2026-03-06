Slovenky idú hromadný štart, na paralympiáde sa bojuje o medaily. Športový program na dnes (7. marec)

Športový program na sobotu, 7. marec
Futbal
- 14:30 FK Inter Bratislava - ŠK Slovan Bratislava B, 19. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MŠK Púchov - MŠK Žilina B, 19. kolo MONACObet ligy
- 14:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - OFK Dynamo Malženice, 19. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FC Košice - AS Trenčín, 1. kolo skupiny o udržanie sa
- 15:30 MFK Skalica - FC Tatran Prešov, 1. kolo skupiny o udržanie sa
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava, 1. kolo skupiny o titul
- 18:00 MŠK Žilina - FC Spartak Trnava, 1. kolo skupiny o titul
- 15:00 1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav, 25. kolo českej ligy
- 15:00 Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec, 25. kolo českej ligy
- 15:00 FK Teplice - Dukla Praha, 25. kolo českej ligy
- 18:00 FK Jablonec - Sigma Olomouc, 25. kolo českej ligy
- 15:30 SC Freiburg - Bayer Leverkusen, 25. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim, 25. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz - VfB Stuttgart, 25. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - FC Augsburg, 25. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - Hamburg SV, 25. kolo Bundesligy
- 18:30 1. FC Kolín - Borussia Dortmund, 25. kolo Bundesligy
- 15:00 Cagliari Calcio - Calcio Como, 28. kolo Serie A
- 18:00 Atalanta Bergamo - Udinese Calcio, 28. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - Pisa SC, 28. kolo Serie A
- 17:00 FC Nantes - SCO Angers, 25. kolo Ligue 1
- 19:00 AJ Auxerre - Racing Štrasburg, 25. kolo Ligue 1
- 21:05 FC Toulouse - Olympique Marseille, 25. kolo Ligue 1
- 14:00 CA Osasuna - RCD Mallorca, 27. kolo La Ligy
- 16:15 UD Levante - FC Girona, 27. kolo La Ligy
- 18:30 Atletico Madrid - Real Sociedad, 27. kolo La Ligy
- 21:00 Athletic Bilbao - FC Barcelona, 27. kolo La Ligy
- 13:30 Fínsko - Lotyšsko, kvalifikácia žien MS 2027
- 17:00 Portugalsko - Slovensko, kvalifikácia žien MS 2027
Hokej
- 1:00 Detroit Red Wings - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks, NHL
- 3:00 Anaheim Ducks - Montreal Canadiens, NHL
- 3:00 Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Minnesota Wild, NHL
- 18:30 Boston Bruins - Washington Capitals, NHL
- 21:00 New Jersey Devils - New York Rangers, NHL
- 23:30 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers, NHL
- 23:30 Buffalo Sabres - Nashville Predators, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Zjazdové lyžovanie
- 9:30/12:30 obrovský slalom muži, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:45 zjazd ženy, SP
- 10:00 zjazd juniorky, MS juniorov
- 12:00 zjazd juniori, MS juniorov
Biatlon
- 11:00 štafeta kadetov na 3 x 7,5 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 14:30 štafeta mužov na 4 x 7,5 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 13:40 hromadný štart žien na 12,5 km, SP v Kontiolahti
- 15:40 štafeta mužov na 4 x 7,5 km, SP v Kontiolahti
Formula 1
- 6:00 kvalifikácia, VC Austrálie
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:30 paraalpské lyžovanie: zjazd mužov a žien /Haraus, Rexová, Čupka/
- 9:35 curling na vozíku: Slovensko - Veľká Británia
- 11:00 parasnoubording - snoubordkros kvalifikácia /Krupa/
- 12:00 parabiatlon - preteky na 7,5 km /Lajtman/
- 18:35 curling na vozíku: Slovensko - Lotyšsko
- 20:35 parahokej: Slovensko - Kanada
Krasokorčuľovanie
- 10:30 tance na ľade - voľné tance, MSJ /účasť SR/
- 14:30 juniorky - voľné jazdy, MSJ /účasť SR/
Skoky na lyžiach
- 17:00 Svetový pohár v Lahti /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Atletika
- 8:15 maratón chôdza, Dudinská päťdesiatka
- 13:10 polmaratón chôdza, Dudinská päťdesiatka
Severské lyžovanie
- 9:30 beh na lyžiach - U23 muži 10 km klasicky, MS juniorov /účasť SR/
- 12:30 beh na lyžiach - U23 ženy 10 km klasicky, MS juniorov /účasť SR/
- 12:30 skoky na lyžiach - muži súťaž tímov, MS juniorov/účasť SR/
Cyklistika
- 11:45 klasika Srade-Bianche (201 km)
Basketbal
- 13:30 BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 16:00 CBK Košice - BK ŠK UMB Banská Bystrica, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 Spišskí Rytieri - Iskra Svit, 28. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - MBK Baník Handlová, 28. kolo Tipos SBL
- 19:00 BKM Mimel Lučenec - BC Slovan Bratislava, 28. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra, 19. kolo Niké Extraligy
- 17:00 TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno, 19. kolo Niké Extraligy
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava, 19. kolo Niké Extraligy
- 19:30 VK Slovan Bratislava - HIT MTF Trnava, 19. kolo Niké Extraligy
- 15:00 VK Pirane Brusno - ŠVK Pezinok, nadstavbová časť Niké extraligy
- 16:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina, nadstavbová časť Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 HK Košice - HáO TJ Slovan Modra, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 Tatran Prešov - MHC ŠTART Nové Zámky, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
Bežecké lyžovanie
- 9:00 šprint voľne kvalifikácia m+ž, SP v Lahti
- 11:30 šprint voľne finálová fáza m+ž, SP v Lahti /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Rýchlokorčuľovanie
- 12:45 MS
Sánkovanie
- 8:50 SP v Altenbergu /účasť SR/
Športová gymnastika
- 11:20 ženy - bradlá, finále, SP v Baku /účasť SR/
Džudo
- 9:30 podujatie Grand Prix /účasť SR/
Skejtbording
- 18:35 street - semifinále, MS
TV program: sobota, 7. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.