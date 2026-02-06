Jarná časť Nike ligy štartuje šlágrom DAC - Slovan. Športový program na dnes (7. február)

Športový program na sobotu, 7. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 11:30 zjazdové lyžovanie – muži zjazd, ZOH 2026
- 13:00 beh na lyžiach – ženy skiatlon 10+10 km, ZOH 2026
- 16:00 rýchlokorčuľovanie – ženy 3000 m, ZOH 2026
- 18:45 skoky na lyžiach – ženy stredný mostík (Kapustíková), ZOH 2026
- 19:30 snoubording – muži Big Air finále, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (sobota 7. február)
Futbal
- 15:30 AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová, 19. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Košice - MFK Skalica, 19. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov, 19. kolo Niké ligy
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, 19. kolo Niké ligy
- 15:00 FK Teplice - MFK Karviná, 21. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec - 1. FC Slovácko, 21. kolo českej ligy
- 15:00 FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc, 21. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav, 21. kolo českej ligy
- 15:30 SC Freiburg - Werder Brémy, 21. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - SV Hamburg, 21. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz - FC Augsburg, 21. kolo Bundesligy
- 15:30 FC St. Pauli - VfB Stuttgart, 21. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund, 21. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen, 21. kolo Bundesligy
- 17:00 Racing LensLens - Stade Rennes, 21. kolo Ligue 1
- 19:00 Stade Brest - FC Lorient, 21. kolo Ligue 1
- 21:05 FC Nantes - Olympique Lyon, 21. kolo Ligue 1
- 18:00 FC Janov - SSC Neapol, 24. kolo Serie A
- 20:45 ACF Fiorentina - FC Turín, 24. kolo Serie A
- 14:00 Rayo Vallecano - Real Oviedo, 23. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - RCD Mallorca, 23. kolo La Ligy
- 18:30 FC Sevilla - FC Girona, 23. kolo La Ligy
- 21:00 Real Sociedad - CF Elche, 23. kolo La Ligy
- 13:30 Manchester United - Tottenham Hotspur, 25. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - FC Chelsea, 25. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - FC Everton, 25. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - West Ham United, 25. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth - Aston Villa, 25. kolo Premier League
- 16:00 FC Arsenal - Sunderland AFC, 25. kolo Premier League
- 18:30 Newcastle United - FC Brentford, 25. kolo Premier League
Hokej
- 11:30 Nórsko - Nemecko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18)
- 15:00 Slovensko - Lotyšsko, Turnaj Vladimíra Dzurillu (U18) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 HK Skalica - HK TAM Levice, dohrávka 30. kola Tipos SHL
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves, 46. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Poprad, 46. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 46. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Prešov, 46. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 46. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj ATP v Montpellieri
- Turnaje WTA v Abú Zabí, Ostrave a Kluž
- od 14:30 Alexandre Müller - Alex Molčan, 1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára Francúzsko - Slovensko
- Arthur Rinderknech - Norbert Gombos, 1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára Francúzsko - Slovensko
Florbal
- 13:00 Francúzsko - Rakúsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
- 19:00 Slovensko - Poľsko, kvalifikácia o postup na MS 2026
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - DHC Plzeň, 16. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - Sokol Poruba, 16. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Slavia Praha, 16. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - HC DAC Dunajská Streda, 16. kolo MOL ligy
- 18:00 Tatran Prešov - HK Košice, skupina o 1.-6. miesto - 1. kolo nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy
Basketbal
- 15:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - CBK Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 BC Slovan Bratislava - YOUNG ANGELS Košice, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 18:00 BC Prievidza - MBK Baník Handlová, 25. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Komárno - Iskra Svit, 25. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Košice Wolves, 25. kolo Tipos SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri, 25. kolo Tipos SBL
TV program: sobota, 7. február
