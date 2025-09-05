Volejbalistky čaká semifinále, obháji Sabalenková titul? Športový program na dnes (6. september)

Športový program na sobotu, 6. september
Futbal
- 16:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ŠTK 1914 Šamorín, 7. kolo MONACObet ligy
16:00 MŠK Púchov - FK Pohronie, 7. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava B, 7. kolo MONACObet ligy
- 17:00 Bulharsko - Slovensko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov
- 15:00 Lotyšsko - Srbsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
- 18:00 Anglicko - Andorra, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
- 18:00 Arménsko - Portugalsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
- 20:45 Írsko - Maďarsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
- 20:45 San Maríno - Bosna a Hercegovina, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 20:45 Rakúsko - Cyprus, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 23:00 USA - Kórejská republika, prípravný zápas
Hokej
- 15:30 HC Sparta Praha - Frölunda HC, 4. kolo LM
- 16:00 Ilves Tampere - Storhamar Hockey, 4. kolo LM
- 16:30 Brynäs IF - ZSC Lions Zürich, 4. kolo LM
- 16:00 KalPa Kuopio - EC Red Bull Salzburg, 4. kolo LM
- 18:00 GKS Tychy - Lulea Hockey, 4. kolo LM
- 19:00 Odense Bulldogs - KAC Klagenfurt, 4. kolo LM
Tenis
- 22:00 A. Sabalenková – A. Anisimová, finále žien US Open 2025
Cyklistika
- 13:50 Vuelta a Espaňa - 14. etapa: Avilés - Alto de La Farrapona (135,9 km)
Vodný slalom
- 9:55 C1 kvalifikácia m+ž, finále SP /účasť SR/
- 14:00 C1 semifinále m+ž, finále SP /účasť SR/
- 16:06 C1 finále ženy, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:45 C1 finále muži, finále SP /účasť SR/
Formula 1
- 16:00 Kvalifikácia, Veľká cena Talianska
Volejbal
- 10:30 Japonsko - Turecko, semifinále MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Taliansko - Brazília, semifinále MS vo volejbale žien 2025
Basketbal
- 11:00 Turecko - Švédsko, osemfinále ME v basketbale 2025
- 14:15 Nemecko - Portugalsko, osemfinále ME v basketbale 2025
- 17:30 Litva - Lotyšsko, osemfinále ME v basketbale 2025
- 20:45 Srbsko - Fínsko, osemfinále ME v basketbale 2025
Hádzaná
- 18:00 Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica, 2. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK Košice - MHC ŠTART Nové Zámky, 2. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 ŠKP Bratislava - HC Záhoráci, 2. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec, 2. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - Handball club Zlín, 1. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Sokol Písek,1. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - Házená Kynžvart, 1. kolo MOL ligy
Box
- 12:00 MS, /účasť SR/
Džudo
- 10:30 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
- 15:30 finálový blok, ME juniorov (Gopass Aréna Bratislava)
Športové lezenie
- 20:00 finále lead muži, Svetový pohár v Slovinsku /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 finále lead ženy, Svetový pohár v Slovinsku /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: sobota, 6. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.