Volejbalistky čaká semifinále, obháji Sabalenková titul? Športový program na dnes (6. september)

Radosť Talianok po postupe do semifinále na MS vo volejbale žien.
Radosť Talianok po postupe do semifinále na MS vo volejbale žien. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 6. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 6. september

Futbal

  • 16:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ŠTK 1914 Šamorín, 7. kolo MONACObet ligy
    16:00 MŠK Púchov - FK Pohronie, 7. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava B, 7. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 Bulharsko - Slovensko, prípravný zápas hráčov do 19 rokov

  • 15:00 Lotyšsko - Srbsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
  • 18:00 Anglicko - Andorra, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
  • 18:00 Arménsko - Portugalsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
  • 20:45 Írsko - Maďarsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
  • 20:45 San Maríno - Bosna a Hercegovina, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
  • 20:45 Rakúsko - Cyprus, kvalifikácia MS 2026 - skupina H

  • 23:00 USA - Kórejská republika, prípravný zápas

Hokej

  • 15:30 HC Sparta Praha - Frölunda HC, 4. kolo LM
  • 16:00 Ilves Tampere - Storhamar Hockey, 4. kolo LM
  • 16:30 Brynäs IF - ZSC Lions Zürich, 4. kolo LM
  • 16:00 KalPa Kuopio - EC Red Bull Salzburg, 4. kolo LM
  • 18:00 GKS Tychy - Lulea Hockey, 4. kolo LM
  • 19:00 Odense Bulldogs - KAC Klagenfurt, 4. kolo LM

Tenis

  • 22:00 A. Sabalenková – A. Anisimová, finále žien US Open 2025

Cyklistika

Vodný slalom

  • 9:55 C1 kvalifikácia m+ž, finále SP /účasť SR/
  • 14:00 C1 semifinále m+ž, finále SP /účasť SR/
  • 16:06 C1 finále ženy, finále SP /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:45 C1 finále muži, finále SP /účasť SR/

Formula 1

  • 16:00 Kvalifikácia, Veľká cena Talianska

Volejbal

Basketbal

Hádzaná

  • 18:00 Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 HK Košice - MHC ŠTART Nové Zámky, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 ŠKP Bratislava - HC Záhoráci, 2. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec, 2. kolo Niké Handball Extraligy

  • 18:00 HC DAC Dunajská Streda - Handball club Zlín, 1. kolo MOL ligy
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Sokol Písek,1. kolo MOL ligy
  • 18:00 DHC Plzeň - Házená Kynžvart, 1. kolo MOL ligy

Box

  • 12:00 MS, /účasť SR/

Džudo

  • 10:30 ME juniorov, (Gopass Aréna Bratislava)
  • 15:30 finálový blok, ME juniorov (Gopass Aréna Bratislava)

Športové lezenie

TV program: sobota, 6. september
Ostatné športy

    Volejbalistky čaká semifinále, obháji Sabalenková titul? Športový program na dnes (6. september)
    dnes 00:00
    dnes 00:00
