VIDEO: Škriniar sa presadil v istanbulskom derby. Fenerbahce napriek tomu nebodovalo

Milan Škriniar oslavuje gól.
Milan Škriniar oslavuje gól. (Autor: REUTERS)
TASR|5. sep 2026 o 21:12
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Tridsaťjedenročný obranca a kapitán tímu odohral celé stretnutie.

Slovenský futbalista Milan Škriniar v 26. minúte poslal Fenerbahce do vedenia v istanbulskom derby proti Besiktasu na domácom štadióne.

Z víťazstva vo 4. kole tureckej Super Lig sa však neradoval, keďže hostia otočili skóre na 2:1 z ich pohľadu po góloch Ridvana Yilmaza z 38. a Dušana Vlahoviča zo 73. minúty.

Tridsaťjedenročný obranca a kapitán Fenerbahce videl v 52. minúte žltú kartu a odohral celé stretnutie.

VIDEO: Gól Škriniara

Fenerbahce má po štyroch dueloch na konte šesť bodov a je na štvrtej priečke, zatiaľ čo Besiktas je s deviatimi bodmi druhý o bod za Galatasarayom.

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