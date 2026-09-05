Sauer také niečo ešte nezažil. Šialený pocit, vravel. Jeho brat má to najlepšie pred sebou

Bol najlepším hráčom zápasu. Napriek tomu sa neradoval. Po zápase si sadol na trávnik a na tvári mal nespokojný výraz.
Adrián Kaprálik sa blysol v dueli štvrtého kola 2. Bundesligy gólom a asistenciou proti lídrovi tabuľky z Norimbergu.
Na výhru to však nestačilo (2:2). Kiel zaznamenal už tretiu identickú remízu z pohľadu konečného výsledku v úvode tejto sezóny. Po štyroch kolách Holstein stále čaká na prvý triumf.
„Mali sme veľa príležitostí, ktoré mali viesť ku gólu. Musíme byť pred bránkou presnejší," zhodnotil stretnutie slovenský krídelník.
„Opäť sme stratili dva body. Po ujatí vedenia sme mali dynamiku, takže by sa nám niečo také nemalo stať," doplnil zbabraný druhý polčas Kielu Kaprálik.
Produktívny úvod
„Môže byť klenot, ktorý Holstein objavil," vravel o ňom pred rokom pre Sportnet Matthias Hermann, novinár z tamojšieho denníka Kieler Nachrichten.
Bývalý futbalista Žiliny začal svoj druhý ročník v Nemecku. Vlani zaznamenal štyri góly a tri asistencie v 30 ligových stretnutiach.
V úvode tejto sezóny má na konte gól a dve asistencie po štyroch zápasoch.
„Náš útočný systém mi veľmi vyhovuje. Po zmene trénera sa osobne určite cítim lepšie, ale stále to musím potvrdiť na ihrisku," pochvaľuje si Kaprálik nový štýl futbalu.
„V nadchádzajúcich zápasoch chcem neustále prispievať svojimi kvalitami. Chcem strieľať góly a zaznamenávať asistencie," vravel pred necelým mesiacom, pričom svoj sľub dodržiava.
Nemecké médiá píšu o tom, že vývoj Slováka je v poslednom období výrazne stabilnejší a poklesy formy sú zriedkavé. „Samozrejme, nemôže to byť vždy vzostupná trajektória. Ale neustále pracujem na zlepšovaní," vraví Kaprálik.
VIDEO: Gól Adriana Kaprálika
Šialený pocit, vraví Sauer
V nemeckých súťažiach sa počas tohto víkendu predstavili aj bratia Sauerovci.
Starší z dvojice Mário debutoval v základnej zostave druholigového Kaiserslauternu, kde hosťuje z francúzskeho Toulouse do leta 2027.
V stretnutí 4. kola s Darmstadtom (3:0) sa 22-ročnému stredopoliarovi podarilo otvoriť skóre duelu. V 43. minúte šikovne prečítal situáciu a na vzdialenejšej žrdi dokázal poslať loptu do siete.
„Šialený pocit, šialené emócie,“ povedal Mário po zápase. „Bol to z našej strany veľmi dobrý zápas. Boli sme pripravení bojovať o víťazstvo a sme radi, že sa nám to podarilo," dodal.
VIDEO: Gól Maria Sauera proti Darmstadtu
Také niečo ešte nezažil
Práve o ofenzívnych kvalitách Sauera rozprával po jeho príchode športový riaditeľ Kaiserslauternu Marcel Klos: „Doplní naše stredové pole ako klasický box-to-box hráč. Vďaka jeho zakončovacím kvalitám nám vytvorí viac možností v ofenzíve."
Mário Sauer strávil v zápase s Darmstadtom na trávniku 63 minút, počas ktorých zaznamenal aj jednu kľúcovú prihrávku, získal jednu loptu a celkovo mal s ňou 27 dotykov.
Slovenský stredopoliar si užil skvelú nemeckú atmosféru. „Pred zápasom som o nej veľa počul. Nikdy som nič také nezažil. Môžem vám povedať, že je to neuveriteľný pocit. Pre mňa to bol perfektný prvý domáci zápas.“
„Je dobré, že tak rýchlo zapadol,“ tešil sa po stretnutí zo Sauera tréner Kaiserslauternu Torsten Lieberknecht.
Ukázal dynamiku, chvália Nemci
Jeho mladší brat Leo Sauer si pripísal debut v najvyššej nemeckej súťaži v drese Stuttgartu. V druhom bundesligovom kole proti Kolínu vybehol na trávnik v 78. minúte. Nahradil strelca prvého gólu Bilala El Khannoussa.
Za zhruba štvrťhodinu na trávniku stihol zaznamenať len deväť dotykov s loptou, päť úspešných prihrávok, jedno progresívne vedenie s loptou a jedenkrát vystrelil.
„Za krátky čas ukázal záblesky svojej dynamiky. Sauer si dokonca v 87. minúte vytvoril gólovú príležitosť," hodnotil jeho debut denník Stuttgarter Nachrichten.
Jeho zakončeniu predchádzala skvelá individuálna práca. Spracoval si dlhú a prudkú prihrávku, ktorá na neho smerovala z vlastnej polovice ihriska.
Hruďou skrotil loptu, následne prešiel pôsobivým a jednoduchým trikom cez obrancu, no jeho zakončenie nakoniec zablokoval ďalší dobiehajúci obranca "Capkov".
To najlepšie má pred sebou
„Koľkokrát sme boli frustrovaní, že nikto z našich chalanov nemal poriadny ťah na bránu, a potom prišiel Leo Sauer a ukázal nám, prečo sme ho podpísali. Chýbajúci kúsok skladačky," napísal fanúšik Stuttgartu na sociálnej sieti X.
Sauer sa stal 31. hráčom v ére samostatnosti Slovenska, ktorý si zahral nemeckú najvyššiu súťaž. Bol však prvý, ktorý sa predstavil v drese VfB Stuttgart.
Do klubu si ho vyžiadal tréner Sebastian Hoeness. „Je zaujímavý chlapec, ktorý má najlepší čas ešte pred sebou," vravel o ňom pred duelom s Kolínom.
Kouč ho chválil aj v auguste po príchode: „Je to mladý hráč, ktorý už hrával na dobrej úrovni. Je rýchly a dobrý v situáciach jeden na jedného. Je navyše relatívne vysoký a silný vo vzduchu. Má zaujímavý profil."