ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
05.09.2026 o 20:30
7. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Krásnu sobotu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu zo 7. kola Niké ligy, keď sa dnes proti sebe postaví DAC 1904 Dunajská Streda a ŠK Slovan Bratislava.
Dunajská Streda prežíva výborný vstup do sezóny a so ziskom 13 bodov sa usadila na čele ligovej tabuľky. Tím potvrdil skvelú formu v minulom kole, keď deklasoval Skalicu na jej ihrisku 6:1 a pripísal si už štvrté víťazstvo za sebou. Z posledných piatich ligových duelov tak DAC vyťažil až 13 bodov za štyri výhry a jednu remízu.
Slovan Bratislava dýcha svojmu rivalovi na chrbát zo 4. miesta, kde stráca jediný bod. Belasí mali rovnako dobre rozbehnutú sériu štyroch víťazstiev v rade, no v minulom zápase prišlo nečakané zaváhanie, keď na domácom trávniku podľahli Michalovciam 1:2. Ich bilancia z uplynulých piatich kôl tak pozostáva zo štyroch výhier a jednej porážky.
Vzájomné súboje týchto dvoch divácky atraktívnych rivalov sľubujú ofenzívny futbal, keď v posledných piatich stretnutiach padli priemerne presne tri góly na zápas. Historicky sa v týchto meraniach síl viac darí Slovanu, ktorý z predchádzajúcich piatich vzájomných zápasov ovládol až štyri a Dunajskej Strede podľahol iba raz. Naposledy sa z najtesnejšieho víťazstva 1:0 tešil bratislavský klub na vlastnom štadióne v minulej sezóne.
Dunajská Streda prežíva výborný vstup do sezóny a so ziskom 13 bodov sa usadila na čele ligovej tabuľky. Tím potvrdil skvelú formu v minulom kole, keď deklasoval Skalicu na jej ihrisku 6:1 a pripísal si už štvrté víťazstvo za sebou. Z posledných piatich ligových duelov tak DAC vyťažil až 13 bodov za štyri výhry a jednu remízu.
Slovan Bratislava dýcha svojmu rivalovi na chrbát zo 4. miesta, kde stráca jediný bod. Belasí mali rovnako dobre rozbehnutú sériu štyroch víťazstiev v rade, no v minulom zápase prišlo nečakané zaváhanie, keď na domácom trávniku podľahli Michalovciam 1:2. Ich bilancia z uplynulých piatich kôl tak pozostáva zo štyroch výhier a jednej porážky.
Vzájomné súboje týchto dvoch divácky atraktívnych rivalov sľubujú ofenzívny futbal, keď v posledných piatich stretnutiach padli priemerne presne tri góly na zápas. Historicky sa v týchto meraniach síl viac darí Slovanu, ktorý z predchádzajúcich piatich vzájomných zápasov ovládol až štyri a Dunajskej Strede podľahol iba raz. Naposledy sa z najtesnejšieho víťazstva 1:0 tešil bratislavský klub na vlastnom štadióne v minulej sezóne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body