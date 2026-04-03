Hancko v šlágri proti Barcelone a DAC hostí Slovan. Športový program na dnes (4. apríl)

Športový program na sobotu, 4. apríl
Futbal
- 15:30 FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa
- 15:30 FC Košice - MFK Skalica, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o titul
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o titul
- 16:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Dynamo Malženice, 23. kolo MONACObet ligy
- 16:00 MŠK Považská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B, 23. kolo MONACObet ligy
- 16:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 23. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Zlín - FK Jablonec, 28. kolo českej ligy
- 15:00 Slovan Liberec - 1. FC Slovácko, 28. kolo českej ligy
- 15:00 Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav, 28. kolo českej ligy
- 15:00 Dukla Praha - FK Pardubice, 28. kolo českej ligy
- 18:00 Viktoria Plzeň - FK Teplice, 28. kolo českej ligy
- 13:45 Manchester City - FC Liverpool, štvrťfinále anglického FA Cupu
- 18:15 FC Chelsea - Port Vale, štvrťfinále anglického FA Cupu
- 21:00 FC Southampton - FC Arsenal, štvrťfinále anglického FA Cupu
- 15:30 Werder Brémy - RB Lipsko, 28. kolo Bundeslig
- 15:30 SC Freiburg - Bayern Mníchov, 28. kolo Bundeslig
- 15:30 SV Hamburg - FC Augsburg, 28. kolo Bundeslig
- 15:30 TSG Hoffenheim - FSV Mainz, 28. kolo Bundeslig
- 15:30 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg, 28. kolo Bundeslig
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim, 28. kolo Bundeslig
- 18:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, 28. kolo Bundeslig
- 15:00 US Sassuolo - Cagliari Calcio, 31. kolo Serie A
- 18:00 Hellas Verona - AC Fiorentina, 31. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Parma Calcio, 31. kolo Serie A
- 17:00 Racing Štrasburg - OGC Nice, 28. kolo Ligue 1
- 19:00 Stade Brest - Stade Rennes, 28. kolo Ligue 1
- 21:05 OSC Lille - Racing Lens, 28. kolo Ligue 1
- 14:00 Real Sociedad - UD Levante, 30. kolo La Ligy
- 16:15 RCD Mallorca - Real Madrid, 30. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - Espanyol Barcelona, 30. kolo La Ligy
- 21:00 Atletico Madrid - FC Barcelona, 30. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues, NHL
- 18:30 New York Rangers - Detroit Red Wings, NHL
- 19:00 Ottawa Senators - Minnesota Wild, NHL
- 21:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL
- 23:00 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers, NHL
- 23:00 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins, NHL
- 18:00 HK Nitra - HK Poprad, semifinále play off Tipsport ligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Dynamo Pardubice - Sparta Praha, semifinále play off českej extraligy
- 18:00 Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary, semifinále play off českej extraligy
- 17:00 HK Gladiators Trnava - HC Dukla Senica, baráž o účasť v Tipos SHL
- 12:15 Slovensko 18 – EC Red Bull Salzburg, prípravný zápas
Tenis
- Turnaje WTA v Charlestone a Bogote
- Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši
Volejbal
- 14:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy
- 17:30 TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina, semifinále play-off Niké extraligy
- 17:30 VK Pirane Brusno - VK Nové Mesto nad Váhom, o 5. miesto Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava, o 7. miesto Niké extraligy
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, 36. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Slovan Bratislava - BC Komárno, 36. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec, 36. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - Nitra Blue Wings, 36. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - Spišskí Rytieri, 36. kolo Tipos SBL
- 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava, semifinále play-off Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, semifinále play-off Tipos extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica o 5.-8. miesto
Hádzaná
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHK Baník Most, ženy - 22. kolo MOL liga
Curling
- 17:00 zápas o 3. miesto, MS v Ogdene
- 22:00 finále, MS v Ogdene
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.