Hancko v šlágri proti Barcelone a DAC hostí Slovan. Športový program na dnes (4. apríl)

Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
Sportnet|4. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 4. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 4. apríl

Futbal

  • 15:30 FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa
  • 15:30 FC Košice - MFK Skalica, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa
  • 15:30 MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o titul
  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, 4. kolo nadstavbovej časti Niké ligy o titul

  • 16:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Dynamo Malženice, 23. kolo MONACObet ligy 
  • 16:00 MŠK Považská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B, 23. kolo MONACObet ligy 
  • 16:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 23. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FC Zlín - FK Jablonec, 28. kolo českej ligy
  • 15:00 Slovan Liberec - 1. FC Slovácko, 28. kolo českej ligy
  • 15:00 Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav, 28. kolo českej ligy
  • 15:00 Dukla Praha - FK Pardubice, 28. kolo českej ligy
  • 18:00 Viktoria Plzeň - FK Teplice, 28. kolo českej ligy

  • 13:45 Manchester City - FC Liverpool, štvrťfinále anglického FA Cupu
  • 18:15 FC Chelsea - Port Vale, štvrťfinále anglického FA Cupu
  • 21:00 FC Southampton - FC Arsenal, štvrťfinále anglického FA Cupu

  • 15:30 Werder Brémy - RB Lipsko, 28. kolo Bundeslig
  • 15:30 SC Freiburg - Bayern Mníchov, 28. kolo Bundeslig
  • 15:30 SV Hamburg - FC Augsburg, 28. kolo Bundeslig
  • 15:30 TSG Hoffenheim - FSV Mainz, 28. kolo Bundeslig
  • 15:30 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg, 28. kolo Bundeslig
  • 15:30 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim, 28. kolo Bundeslig
  • 18:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, 28. kolo Bundeslig

  • 15:00 US Sassuolo - Cagliari Calcio, 31. kolo Serie A
  • 18:00 Hellas Verona - AC Fiorentina, 31. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - Parma Calcio, 31. kolo Serie A

  • 17:00 Racing Štrasburg - OGC Nice, 28. kolo Ligue 1
  • 19:00 Stade Brest - Stade Rennes, 28. kolo Ligue 1
  • 21:05 OSC Lille - Racing Lens, 28. kolo Ligue 1

  • 14:00 Real Sociedad - UD Levante, 30. kolo La Ligy
  • 16:15 RCD Mallorca - Real Madrid, 30. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Betis - Espanyol Barcelona, 30. kolo La Ligy
  • 21:00 Atletico Madrid - FC Barcelona, 30. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues, NHL
  • 18:30 New York Rangers - Detroit Red Wings, NHL
  • 19:00 Ottawa Senators - Minnesota Wild, NHL
  • 21:00 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL
  • 23:00 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers, NHL
  • 23:00 Tampa Bay Lightning - Boston Bruins, NHL

  • 18:00 HK Nitra - HK Poprad, semifinále play off Tipsport ligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 Dynamo Pardubice - Sparta Praha, semifinále play off českej extraligy
  • 18:00 Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary, semifinále play off českej extraligy

  • 17:00 HK Gladiators Trnava - HC Dukla Senica, baráž o účasť v Tipos SHL

  • 12:15 Slovensko 18 – EC Red Bull Salzburg, prípravný zápas 

Tenis

  • Turnaje WTA v Charlestone a Bogote
  • Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši

Volejbal

  • 14:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - VK SLÁVIA SPU Nitra /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy
  • 17:30 TJ Slávia Svidník - TJ Spartak Myjava /stav série: 0:1/, štvrťfinále play off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina, semifinále play-off Niké extraligy
  • 17:30 VK Pirane Brusno - VK Nové Mesto nad Váhom, o 5. miesto Niké extraligy
  • 18:00 ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava, o 7. miesto Niké extraligy

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, 36. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Slovan Bratislava - BC Komárno, 36. kolo Tipos SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec, 36. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Iskra Svit - Nitra Blue Wings, 36. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Košice Wolves - Spišskí Rytieri, 36. kolo Tipos SBL

  • 18:00 Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava, semifinále play-off Tipos extraligy
  • 18:00 MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica, semifinále play-off Tipos extraligy
  • 18:00 ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica o 5.-8. miesto

Hádzaná

  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHK Baník Most, ženy - 22. kolo MOL liga

Curling

  • 17:00 zápas o 3. miesto, MS v Ogdene
  • 22:00 finále, MS v Ogdene
TV program: sobota, 4. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

