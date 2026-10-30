Lučenec v Lige majstrov, Milánske derby či Der Klassiker. Športový program na dnes (31. október)

Športový program na sobotu, 31. októbra
Futbal
- 15:30 FC Spartak Trnava - KFC Komárno, 13. kolo Niké ligy
- 15:30 AS Trenčín - FC Košice, 13. kolo Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, 13. kolo Niké ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava, 13. kolo Niké ligy
- 13:00 MFK Zvolen – MFK Bytča, 15. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Humenné – OFK Dynamo Malženice, 15. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FK Inter Bratislava – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 15. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC ŠTK 1914 Šamorín, 15. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov – FC Slovan Galanta, 15. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Pardubice – FC Slovan Liberec, 13. kolo českej ligy
- 15:00 1. FC Slovácko – FK Teplice, 13. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec – Slavia Praha, 13. kolo českej ligy
- 15:00 SK Artis Brno – FC Zlín, 13. kolo českej ligy
- 18:00 SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno, 13. kolo českej ligy
- 13:30 FC Chelsea – Manchester United, 9. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth – Leeds United, 9. kolo Premier League
- 16:00 Brentford FC – Nottingham Forest, 9. kolo Premier League
- 16:00 Coventry City – AFC Sunderland, 9. kolo Premier League
- 16:00 Hull City – Ipswich Town, 9. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City – Brighton & Hove Albion, 9. kolo Premier League
- 18:30 Tottenham Hotspur – Crystal Palace, 9. kolo Premier League
- 21:00 Aston Villa – FC Fulham, 9. kolo Premier League
- 15:00 Bologna FC – AC Monza, 10. kolo Serie A
- 18:00 Udinese Calcio – AS Rím, 10. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno – Inter Miláno, 10. kolo Serie A
- 20:45 ESTAC Troyes – Le Mans FC, 9. kolo Ligue 1
- 15:30 Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg – SC Freiburg, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy – TSG Hoffenheim, 8. kolo Bundesligy
- 15:30 Schalke 04 – RB Lipsko, 8. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayern Mníchov – Borussia Dortmund, 8. kolo Bundesligy
- 14:00 Levante UD – Atletico Madrid, 11. kolo La Ligy
- 16:15 Rayo Vallecano – Celta Vigo, 11. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis – Malaga CF, 11. kolo La Ligy
- 21:00 FC Barcelona – Deportivo Alaves, 11. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Florida Panthers – Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Calgary Flames – Seattle Kraken, NHL
- 18:00 Boston Bruins – Chicago Blackhawks, NHL
- 18:00 Detroit Red Wings – St. Louis Blues, NHL
- 19:00 Nashville Predators – Tampa Bay Lightning, NHL
- 19:00 New York Islanders – Edmonton Oilers, NHL
- 21:00 Los Angeles Kings – Buffalo Sabres, NHL
- 21:00 San Jose Sharks – Ottawa Senators, NHL
Tenis
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Motorizmus
- 22:00 kvalifikácia, VC Mexika
Basketbal
- 0:00 Washington Wizards – Charlotte Hornets, NBA
- 0:30 Boston Celtics – Chicago Bulls, NBA
- 0:30 Brooklyn Nets – Detroit Pistons, NBA
- 0:30 Philadelphia 76ers – New York Knicks, NBA
- 0:30 Toronto Raptors – Orlando Magic, NBA
- 1:00 Miami Heat – Indiana Pacers, NBA
- 1:00 Dallas Mavericks – Houston Rockets, NBA
- 1:00 Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers, NBA
- 3:00 Golden State Warriors – Los Angeles Lakers, NBA
- 3:00 Phoenix Suns – Denver Nuggets, NBA
- 20:00 Utah Jazz – Portland Trail Blazers, NBA
- 23:00 Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers, NBA
- 18:00 MBK Baník Handlová – BKM Lučenec
- 18:00 BK Iskra Svit – BC Komárno
- 19:00 Nitra Blue Wings – Košice Wolves
- 19:00 Spišskí Rytieri – BC Prievidza, 7. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 CBK Košice – Piešťanské Čajky, 7. kolo Tipos extraligy
- 18:00 Basketbal Trenčín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 7. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – ŠBK Šamorín, 7. kolo Tipos extraligy
- 18:00 MBK Ružomberok – Young Angels Košice, 7. kolo Tipos extraligy
Volejbal
- 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok – VA UNIZA Žilina, 6. kolo Niké extraligy
- 16:00 Volley Project UKF Nitra – VK Slovan Bratislava, 6. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 Kooperativa Slávia EUBA – HIT UCM Trnava, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VK Pirane Brusno, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok – ŠK Elba Prešov, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Slovan Bratislava – VO TJ Spartak Myjava, 3. kolo Niké extraligy mužov
- 19:00 HIT MTF Trnava – Rieker UJS Komárno, 3. kolo Niké extraligy mužov
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - DHC Plzeň, 8. kolo Doprastav ligy
- 17:30 HK SK Cheb - HC Tatran Stupava, 8. kolo Doprastav ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - HK Slovan Duslo Šaľa, 8. kolo Doprastav ligy
- 17:30 HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most, 8. kolo Doprastav ligy
- 18:00 HK Bojnice – HC Záhoráci, 9. kolo Handball Extraligy
- 18:00 HC Sporta Hlohovec – ŠKP Bratislava, 9. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra – HK Košice, 9. kolo Handball Extraligy
Futsal
- 15:00 Futsal Minerva - Futsal Club Semey, hlavná fáza Ligy majstrov - 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 FUTSAL KLUB Lučenec - Barca Futsal, hlavná fáza Ligy majstrov - 1. skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Zápasenie
- od 6:30 MS 2026
Džudo
- 7:00 eliminácie, muži - do 90 kg (A. Barto), do 100 kg (B. Maťašeje), nad 100 kg (M. Fízeľ), Grand Slam
- 14:00 finálový blok, Grand Slam
- od 10:00 ME do 23 rokov
TV program: sobota, 31. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.