ONLINE: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|31. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Pittsburgh Penguins dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.

Za Montreal tradične nastúpi Juraj Slafkovský.

Kde dnes sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
01.11.2026 o 00:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pittsburgh
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

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