ONLINE: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Pittsburgh Penguins dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Za Montreal tradične nastúpi Juraj Slafkovský.
Kde dnes sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
01.11.2026 o 00:00
Montreal
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(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Pittsburgh
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
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