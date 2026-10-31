ONLINE: Los Angeles Kings - Buffalo Sabres dnes, NHL LIVE (Martin Chromiak)

Hokejisti tímov Los Angeles Kings a Buffalo Sabres dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Los Angeles zažije debut v NHL slovenský útočník Martin Chromiak.
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ONLINE PRENOS: Los Angeles Kings - Buffalo Sabres dnes (hokej, NHL, Martin Chromiak, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
31.10.2026 o 21:00
LA Kings
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Buffalo
Prehľad
Rozhodca: Beach, Brenk – Gibbons, Lapointe.
Prenos
Úvodní sestavy:
Los Angeles Kings: A. Forsberg (Kuemper) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty, M. Anderson, Dumoulin – Panarin, Laferriere, Chromiak – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Armia – Haula, S. Helenius, Ward.
Trenér: Peter Laviolette
Buffalo Sabres: Luukkonen (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Crevier – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, McLeod – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Trenér: Lindy Ruff
Rozhodčí: Beach, Brenk – Gibbons, Lapointe.
Los Angeles Kings: A. Forsberg (Kuemper) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty, M. Anderson, Dumoulin – Panarin, Laferriere, Chromiak – T. Moore, Byfield, Perry – Andre Lee, Laughton, Armia – Haula, S. Helenius, Ward.
Trenér: Peter Laviolette
Buffalo Sabres: Luukkonen (Ellis) – Dahlin, Samuelsson, Power, Zellweger, Metsa, Crevier – Benson, Krebs, T. Thompson – Doan, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, McLeod – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Trenér: Lindy Ruff
Rozhodčí: Beach, Brenk – Gibbons, Lapointe.
Los Angeles i Buffalo naposledy slavily vítězství, jejich trenéři ale měli také dost důvodů k nespokojenosti. Obě mužstva totiž ztratila vysoké náskoky a měla obrovské problémy v defenzivních řadách.
Kings mají deset bodů a jsou sedmí v Pacifické divizi. Ottawu porazili 6:5 po prodloužení, přestože ještě po druhé třetině vedli 5:1. Vítěznou branku nakonec vstřelil Quinton Byfield. Los Angeles doma uspělo teprve poprvé ze čtyř pokusů. Produktivitu vede Artěmij Panarin se 13 body (8+5), Alex Laferriere nasbíral devět bodů (2+7). V útoku nadále chybějí zranění Kevin Fiala a Mats Zuccarello.
Buffalo získalo 15 bodů a drží sedmé místo v Atlantické divizi. Po výhře 2:0 v San Jose zvládlo také přestřelku v Anaheimu 7:6. Sabres přitom vedli už 7:3, závěr si však výrazně zkomplikovali. Tage Thompson zaznamenal hattrick a dvě asistence, čímž se posunul na 15 bodů (8+7). Jack Quinn má 12 bodů (7+5). Obranu hostů oslabují absence Matta Grzelcyka a Conora Timminse.
Kings mají deset bodů a jsou sedmí v Pacifické divizi. Ottawu porazili 6:5 po prodloužení, přestože ještě po druhé třetině vedli 5:1. Vítěznou branku nakonec vstřelil Quinton Byfield. Los Angeles doma uspělo teprve poprvé ze čtyř pokusů. Produktivitu vede Artěmij Panarin se 13 body (8+5), Alex Laferriere nasbíral devět bodů (2+7). V útoku nadále chybějí zranění Kevin Fiala a Mats Zuccarello.
Buffalo získalo 15 bodů a drží sedmé místo v Atlantické divizi. Po výhře 2:0 v San Jose zvládlo také přestřelku v Anaheimu 7:6. Sabres přitom vedli už 7:3, závěr si však výrazně zkomplikovali. Tage Thompson zaznamenal hattrick a dvě asistence, čímž se posunul na 15 bodů (8+7). Jack Quinn má 12 bodů (7+5). Obranu hostů oslabují absence Matta Grzelcyka a Conora Timminse.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: