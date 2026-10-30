Budú hrať ruskí hokejisti už v Kanade? Na ich návrat môžu doplatiť Ukrajinci aj Slováci

Pre IIHF znamená tento verdikt veľký problém.
Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok rozhodol, že ruské hokejové reprezentácie sa môžu vrátiť na medzinárodnú scénu.
Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) nariadil, aby im umožnila účasť na piatich svetových šampionátoch v sezóne 2026/27.
Zároveň platí, že rozhodnutie CAS sa vzťahuje iba na Rusko. Sankcionované Bielorusko stále podlieha zákazu zo strany IIHF.
Rusko chýbalo na veľkých reprezentačných turnajoch od februára 2022, keď po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu IIHF vylúčila ruské a bieloruské tímy zo svojich súťaží.
Rusi sa nepredstavili ani na turnaji 4 Nations Face-Off v roku 2025, ktorý organizovala NHL, a chýbali tiež na februárových zimných olympijských hrách v Taliansku.
Piatkový verdikt vyvolal množstvo reakcií. Kým v Rusku oslavujú, viaceré európske hokejové federácie sa k rozhodnutiu stavajú odmietavo.
Český, fínsky aj nemecký hokejový zväz rešpektujú rozhodnutie arbitráže, ale zároveň nesúhlasia s účasťou ruských reprezentácií počas pokračujúcej vojny na Ukrajine. Fíni dokonca vyjadrili podporu hráčom, ktorí by z tohto dôvodu odmietli účasť na turnajoch.
Vedenie slovenského hokeja zaujalo zdržanlivejší postoj.
„Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF,“ uviedol SZĽH v stanovisku.
IIHF vyjadrila nad verdiktom sklamanie, no oznámila, že ho bude rešpektovať.
V tejto chvíli však nie je známe, ako bude návrat ruských reprezentácií vyzerať v praxi.
Hoci arbitráž rozhodla o ich práve zúčastniť sa na turnajoch, nevyriešila množstvo organizačných ani bezpečnostných otázok.
Kto Rusom uvoľní miesto na svetových šampionátoch? Môže sa stať, že na MS 2027 nepríde už kvalifikovaná Ukrajina? A môže rozhodnutie ovplyvniť aj šance Slovenska na účasť na Svetovom pohári v roku 2028?
Rusko je napriek zákazu na čele rebríčka
Zaujímavou okolnosťou pri návrate Rusov je ich postavenie vo svetovom rebríčku IIHF. Hoci sa od roku 2022 nezúčastnili na žiadnych majstrovstvách sveta, naďalej získavali body.
IIHF im totiž počas zákazu prideľovala body na základe ich zmrazeného nasadenia. Rusi tak dostávali bodové hodnotenie zodpovedajúce ich postaveniu pred turnajom, hoci na ňom reálne nehrali.
Výsledkom je paradoxná situácia. Ruská mužská reprezentácia má v aktuálnom rebríčku 5510 bodov, čo je najviac zo všetkých krajín na svete. Oficiálnemu poradiu zúčastňujúcich sa reprezentácií však vládne Švajčiarsko s 5335 bodmi.
Rusko je uvedené až na konci rebríčka v samostatnej kategórii krajín, ktoré sa nezúčastňujú na majstrovstvách sveta.
Podobná situácia je aj v ženskom hokeji. Ruské hokejistky majú na konte 4965 bodov, čo by im v spoločnom poradí stačilo na siedme miesto.
Pred nimi by bolo šesť reprezentácií vrátane vedúcich USA (5460 bodov) a Kanady (5400). V oficiálnom zozname účastníkov však Rusky takisto nefigurujú.
Otázkou teraz bude, ako IIHF s postavením ruských reprezentácií naloží pri ich opätovnom zaradení do súťaží.
Samotný počet bodov totiž ešte neurčuje, akým spôsobom sa dostanú na už pripravované svetové šampionáty.
Prví Rusi sa môžu vrátiť už v decembri
Rozhodnutie CAS sa týka piatich konkrétnych svetových šampionátov. Prvý z nich sa začne už o necelé dva mesiace.
Ruské reprezentácie získali možnosť štartovať na nasledujúcich turnajoch:
- MS v hokeji do 20 rokov – Kanada, 26. decembra 2026 – 5. januára 2027
- MS v hokeji žien do 18 rokov – Česko, 8. – 16. januára 2027
- MS v hokeji do 18 rokov – USA, 22. apríla – 2. mája 2027
- MS v hokeji mužov – Nemecko, 14. – 30. mája 2027
- MS v hokeji žien – Kanada, november 2027
Prvým podujatím tak bude juniorský svetový šampionát v Edmontone a Red Deer, na ktorom sa predstavia aj slovenskí hokejisti.
Problém je, že organizátori už majú pripravený rozpis zápasov, predávajú vstupenky a počítajú s účasťou desiatich krajín. Zaradenie jedenásteho tímu by znamenalo zásah do podoby turnaja.
Podobné komplikácie sa týkajú aj ďalších majstrovstiev sveta. IIHF preto musí čo najskôr rozhodnúť, akým spôsobom ruské reprezentácie do súťaží zaradí.
Nejde pritom iba o úpravu rozpisu. Federácia bude musieť spolupracovať s organizátormi, národnými zväzmi a príslušnými štátnymi orgánmi. Riešiť sa budú aj možnosti cestovania, udeľovanie víz či bezpečnostné opatrenia.
Doplatiť na návrat Rusov môže Ukrajina
Najväčšie otázniky vyvolávajú seniorské majstrovstvá sveta, ktoré bude od 14. do 30. mája 2027 hostiť Nemecko.
Zloženie oboch základných skupín je známe už niekoľko mesiacov.
V Mannheime by sa mali predstaviť Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
V Düsseldorfe sú naplánované zápasy Kanady, USA, Česka, Slovenska, Dánska, Nórska, Kazachstanu a Maďarska.
Ak sa má medzi účastníkov zaradiť aj Rusko, IIHF bude musieť nájsť riešenie.
Jednou z možností by bolo rozšírenie šampionátu na sedemnásť mužstiev. To by však znamenalo výrazné zmeny v programe, systéme turnaja aj počte zápasov.
Ďalším scenárom je zachovanie šestnástich účastníkov, čo by si vyžadovalo uvoľnenie jedného miesta.
Na návrat Rusov by v takom prípade teoreticky mohla doplatiť práve Ukrajina, ktorá sa už viac než štyri roky bráni proti ruskej agresii.
Ukrajinskí hokejisti sa do elitnej kategórie prebojovali prvýkrát po dvadsiatich rokoch. Na jarnom šampionáte I. divízie A-skupiny obsadili druhé miesto s desiatimi bodmi.
Víťazom turnaja sa stal Kazachstan, ktorý získal trinásť bodov. Obe reprezentácie si športovou cestou vybojovali postup medzi elitu.
Ak by IIHF rozhodla, že jeden z postupujúcich musí uvoľniť miesto Rusku, dotkne sa to Ukrajiny. V tejto chvíli však neexistuje rozhodnutie, ktoré by ju z účasti na MS vyradilo.
Organizátorov čakajú aj bezpečnostné problémy
Športová stránka pritom predstavuje iba jednu časť problému.
Návrat ruských reprezentácií bude mať aj bezpečnostné a politické dôsledky. Na tribúnach sa opäť môžu objaviť ruskí fanúšikovia, ktorí sa stretnú s priaznivcami krajín ostro odmietajúcich ruskú vojenskú agresiu.
Citlivou otázkou by boli tiež prípadné vzájomné zápasy Ruska a Ukrajiny.
Práve Nemecko, ako organizátor najbližšieho seniorského šampionátu, už upozornilo na vážnosť situácie.
Podľa predsedu predstavenstva Nemeckého hokejového zväzu Franka H. Lutza má účasť Ruska pre hostiteľskú krajinu značné bezpečnostné, politické a ekonomické dôsledky.
Zároveň pripomenul, že nemecký zväz s návratom ruských reprezentácií nesúhlasí.
Rozhodnutie CAS navyše automaticky nerieši, pod akou vlajkou a s akými symbolmi budú ruské tímy prípadne nastupovať. Arbitráž tieto otázky neposudzovala.
Návrat Rusov môže ovplyvniť aj Slovensko
Piatkový verdikt môže mať nepriamy dosah aj na ďalšie významné podujatie - Svetový pohár v hokeji 2028.
Ten sa uskutoční vo februári v Calgary, Edmontone a Prahe. Organizovať ho budú NHL a hráčska asociácia NHLPA.
Na turnaji by sa malo predstaviť osem reprezentácií s najlepšími hokejistami sveta. Účastníkov však organizátori zatiaľ oficiálne neoznámili.
Za najpravdepodobnejších účastníkov možno považovať Kanadu, USA, Švédsko, Fínsko a Česko. Keďže Praha bude jedným z troch dejísk, účasť českého výberu sa javí ako prakticky istá.
Zostávajú tak tri miesta, o ktoré by sa podľa papierových predpokladov mohli uchádzať najmä Švajčiarsko, Nemecko a Slovensko.
Situáciu však výrazne komplikuje Rusko.
Ak ho NHL na turnaj pozve, pre ostatné krajiny zostanú už iba dve voľné miesta.
Ťažko si predstaviť, že by jedno z nich nezískalo Švajčiarsko, ktoré na posledných troch majstrovstvách sveta vybojovalo strieborné medaily a momentálne vedie poradie IIHF.
O poslednom mieste by sa potom mohli uchádzať predovšetkým Nemecko a Slovensko. Obe krajiny majú argumenty, ktoré môžu pri rozhodovaní zavážiť.
NHL si môže účastníkov vyberať podľa vlastných kritérií vrátane športovej kvality, počtu hráčov v zámorskej súťaži či marketingového potenciálu.
Komisár NHL Gary Bettman už pri marcovom predstavení turnaja priznal, že otázka účasti Ruska zostáva otvorená.
„Ešte sme sa nerozhodli. Uvidíme, ako sa veci vyvinú, čas ukáže. Nie sme pod tlakom prijať toto rozhodnutie okamžite,“ povedal.
Jeho zástupca Bill Daly následne pripustil, že ak bude vojna na Ukrajine pokračovať, ruská reprezentácia sa na Svetovom pohári pravdepodobne nepredstaví.
NHL zároveň vníma odmietavý postoj viacerých európskych hokejových krajín. Účasť Ruska by tak mohla vyvolať ďalšie spory medzi organizátormi a národnými federáciami.
Nový verdikt CAS však môže byť jedným z faktorov, ktoré vedenie ligy pri ďalšom rozhodovaní zohľadní.