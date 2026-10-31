Trnavčanov vypískali vlastní fanúšikovia, hráči ignorovali médiá. Hovoril iba šéf

Spartak opäť tápe a nespokojnosť na tribúnach v Trnave narastá. Po domácej prehre s Komárnom 1:2 sa ozýval piskot, fanúšikovia dali hráčom jasne najavo, čo si o ich výkonoch myslia.
Tradičná pozápasová ďakovačka sa nekonala. Domáci futbalisti navyše neprišli ani pred médiá. Vysvetlenie podal iba tréner Antonio Muňoz.
„My chceme Spartak. Na to sa nedá pozerať. Niektorí sa môžete hanbiť. Keď nemáte peniaze, tak to predajte,“ ozývalo sa z tribún.
Atmosféra v aréne Antona Malatinského mala ďaleko od spokojnosti. Spartak nevyhral už tretí zápas Niké ligy za sebou a tentoraz nestačil na mužstvo, ktoré dovtedy v najvyššej súťaži ešte ani raz nezvíťazilo.
Komárno bolo pred stretnutím na poslednom mieste tabuľky. Na prvé víťazstvo čakalo až do trinásteho pokusu. Dočkalo sa ho v Trnave, kde rozhodujúci gól strelil Martin Šimko v poslednej minúte.
Domácich futbalistov prišlo podporiť iba 3148 divákov. Po záverečnom hvizde však namiesto tradičného poďakovania nasledovala nespokojnosť.
Hráči zostali v šatni, pred médiá neprišli
Trnavčania po zápase neabsolvovali ani tradičnú pozápasovú ďakovačku s fanúšikmi. Nespokojnosť bola zjavná aj v tom, že hráči Spartaka neprišli do mixzóny, kde mali splniť bežné mediálne povinnosti.
Rozhodli sa zostať v šatni a situáciu si vydiskutovať medzi sebou. Pred médiami napokon vystúpil iba tréner Antonio Muňoz.
„Hráči ostali v šatni, aby si to medzi sebou vykomunikovali. Preto neprišli na rozhovory,“ vysvetlil Muňoz, ktorého citoval Sport.sk.
Bežná povinnosť profesionálnych futbalistov sa zrazu stala nepovinnou. V šatni si vraj potrebovali vykomunikovať, čo sa vlastne stalo. Človek by si pomyslel, že práve po takomto zápase by mali mať čo povedať aj verejnosti. Ale nie.
Naša hra upadla
Tréner Spartaka priznal, že jeho mužstvo po dobrom začiatku nedokázalo nadviazať na výkon z úvodnej časti stretnutia.
FC Spartak Trnava – KFC Komárno 1:2 (1:1)
Góly: 19. Kudlička – 33. Sylvestr, 90. Šimko, ŽK: Sabo – Žák
Rozhodovali: Glova – Poláček, Bednár, 3148 divákov.
Spartak: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky, Carrión – Begala (80. Nwadike), Moiscrapišvili (80. Wildeboer) – Azango (67. Mehmeti), Trello, Fabiš (56. Bukovský) – Kudlička. Tréner: Muňoz.
Komárno: Pindroch – Krčík, Šmehyl, Šimko, Špiriak, Tamas (77. Palán) – Žák (46. Bayemi), Bernát, Havrylenko (64. Ganbayar) – Masaryk (83. Ožvolda), Sylvestr (64. Kiss). Tréner: Gregora.
„Začali sme dobre, ale po našom góle to bol iný zápas, naša hra upadla. Nedokázali sme kontrolovať zápas, čo nás stálo body. Je to niečo, na čom musíme do budúcna zapracovať,“ uviedol.
„Hráči si musia uvedomiť, že nikto nebude dostávať minúty na ihrisku zadarmo, krídelníci nám ani v Skalici, ani dnes neukázali, že by si miesto zaslúžili,” pokračoval Muňoz.
Pre Trnavu je prehra s Komárnom ďalším nepríjemným signálom. Nielen pre výsledok, ale aj pre spôsob, akým mužstvo reagovalo na vývoj stretnutia. Súper, ktorý dovtedy nedokázal vyhrať ani raz, si z Malantinského odniesol všetky tri body.
Barseghjan prehovoril gólom
Kým v Trnave sa riešila narastajúca nespokojnosť, Slovan Bratislava si pripísal víťazstvo na ihrisku Podbrezovej 2:1. Ani jeho výkon však nebol bezproblémový. Belasí sa poriadne natrápili a v závere sa opäť obávali o výsledok.
Skóre otvoril Tigran Barseghyan po výmene lopty s Ninom Marcellim. Pre arménskeho futbalistu mal gól aj osobitný význam. V poslednom období čelil kritike vlastných fanúšikov, ktorí mu vyčítali aroganciu a najmä to, že sa im po zápasoch nechodí poďakovať.
Tentoraz sa síce z tribún neozývalo oslavovanie jeho mena, fanúšikovia však mávali šálmi. Barseghyan krátko po góle zaujal aj gestom. Po zásahu sa zaradil do kruhu spoluhráčov a niečo im hovoril.
Druhý gól Slovana pridal Rahim Ibrahim. Ani dvojgólové vedenie však mužstvu neprinieslo úplne pokojný záver.
Tréner Yaya Touré po stretnutí neskrýval spokojnosť s tromi bodmi, zároveň však upozornil na náročný program a únavu hráčov.
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:1)
Góly: 62. Deml – 41. Barseghjan, 54. Ibrahim
Rozhodovali: Dzivjak – Juhos, Zemko. ŽK: Tijani, Paraj, Mrvaljevič, Luka (všetci Podbrezová)
Diváci: 1724
Podbrezová: Domaniský – Paraj, Luka, Kejval – Khiminets (66. Miljanić), Kováčik (90+3 Saibo), Štefánik (66. Chyla), Tijani, Deml (87. Amoafo) – Chrien, Mrvaljevič (86. Jánoš)
Slovan: Popović – Matsuoka, Bajrić, Wimmer, Cruz – Pokorný – Barseghjan (86. Blackman), Ibrahim (74. Martínez), Gajdoš (65. Mustafić), Marcelli (65. Camara) – Šporar (74. Griger)
„Bol to náročný zápas, ale s výsledkom sme spokojní. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Snažili sme sa kontrolovať hru a vytvárali sme si šance. Hráme však veľké množstvo zápasov a v záverečných minútach to už bolo na hráčoch cítiť. Boli unavení, čo dokážem pochopiť,“ povedal tréner Slovana.
Vyzdvihol aj význam prvého gólu, ktorým Barseghjan potvrdil, že dokáže byť pre mužstvo dôležitý aj v období kritiky.
„Prvý gól bol veľmi dôležitý, pretože sme si už predtým vytvárali príležitosti. Tigran Barseghjan nám ním veľmi pomohol. Dôležitý bol aj druhý gól, ktorý nám dodal potrebný pokoj. Výborne sme využili naše fyzické parametre,“ pokračoval Touré.
Zároveň priznal, že záver stretnutia už jeho mužstvo nezvládalo s dostatočnou energiou.
„Musím však zdôrazniť, že v závere nám už chýbali sily. Bolo to veľmi dôležité víťazstvo, a to aj z psychického hľadiska,“ dodal.
V bráne Slovana bol druhýkrát za sebou Aleksandar Popovič, ktorý vymenil Dominika Takáča – doterajšiu jednotku.
„Teším sa, že mám k dispozícii dvoch kvalitných brankárov, opäť sa potvrdilo, že či dám do brány Popoviča alebo Takáča, môžem sa na nich spoľahnúť. Je to post, pri ktorom mám v dobrom slova zmysle najväčšie ťažkosti, keďže tam máme výborných brankárov,“ reagoval Touré, cituje ho domovská stránka Slovana.
Trenčín padol na posledné miesto, Žilina zabrala
Kým Slovan si z Podbrezovej odniesol tri body, AS Trenčín sa prepadol na posledné miesto tabuľky. Klub prežíva veľkú krízu a v sobotu ju ešte zvýraznila domáca prehra s Košicami. Trenčania utŕžili debakel 0:5.
Naopak, Žilina doma potvrdila svoju silu proti Michalovciam. Zvíťazila 4:1 a výraznou postavou stretnutia bol Michal Faško, ktorý sa presadil dvakrát. Celkovo strelil v tejto sezóne už sedem gólov.
Niké liga tak priniesla ďalšie výrazné rozdiely v náladách jednotlivých mužstiev.