Rusi oslavujú. Bastardi ako Česi nám budú vkladať palice do kolies, tvrdí olympijský víťaz

Kým predstavitelia viacerých európskych hokejových krajín piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o možnosti návratu ruských reprezentantov do medzinárodných súťaží kritizujú a nesúhlasia s ním, v Rusku zavládla spokojnosť.
Tamojšia federácia verdikt privítala a bývalí hráči či funkcionári hovoria o víťazstve spravodlivosti.
„Ruská hokejová federácia víta rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu a ďakuje ruskému ministerstvu športu, Ruskému olympijskému výboru, právnemu tímu spoločnosti Curtis a všetkým odborníkom, ktorí sa podieľali na príprave stanoviska ruskej strany,“ uviedla federácia v oficiálnom vyhlásení.
Zároveň zdôraznila, že počas vylúčenia z medzinárodných súťaží zachovala systém reprezentačných družstiev, pokračovala v príprave hráčov všetkých vekových kategórií a rozvíjala domáce súťaže vrátane mládežníckeho a ženského hokeja.
Priznala však, že návrat nebude jednoduchý. Teraz ju čakajú rokovania s IIHF o praktickej realizácii rozhodnutia a zabezpečení účasti ruských reprezentácií na jednotlivých svetových šampionátoch.
Spokojnosť neskrýval ani viceprezident KHL a bývalý reprezentant Valerij Kamenskij.
Veľký deň pre náš hokej
„Myslím si, že spravodlivosť zvíťazila. Ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia, videli, že turnaje bez našej účasti nie sú plnohodnotné. Diváci strácajú záujem, organizátori peniaze a fanúšikovia prichádzajú o atraktívne zápasy. To pravdepodobne ovplyvnilo rozhodnutie,“ uviedol pre denník Sovetskij Sport.
„Ak sa to všetko naozaj uskutoční, bude to veľký deň pre náš hokej a našich chlapcov, ktorí si opäť budú môcť obliecť reprezentačné dresy – v juniorskej, seniorskej aj dorasteneckej reprezentácii. Je to skvelé!“
Ruské médiá už rozoberajú aj možné termíny návratu. Portál Championat pripomenul päť svetových šampionátov, na ktorých majú ruské reprezentácie podľa rozhodnutia CAS dostať možnosť štartovať:
- MS v hokeji do 20 rokov – Kanada, 26. decembra 2026 – 5. januára 2027
- MS v hokeji žien do 18 rokov – Česko, 8. – 16. januára 2027
- MS v hokeji do 18 rokov – USA, 22. apríla – 2. mája 2027
- MS v hokeji mužov – Nemecko, 14. – 30. mája 2027
- MS v hokeji žien – Kanada, november 2027
Konkrétna podoba účasti ruských tímov však zostáva otvorená.
IIHF teraz musí vyriešiť organizačné, bezpečnostné aj logistické otázky, keďže prípravy turnajov sú už v pokročilom štádiu.
Koževnikov ostro zaútočil na európske krajiny
Oveľa ostrejšiu reakciu než Kamenskij ponúkol dvojnásobný olympijský víťaz Alexander Koževnikov, ktorý v rozhovore pre ruský portál Championat slovne zaútočil na predstaviteľov viacerých európskych hokejových krajín.
„Na jednej strane je to veľmi dobrá správa, ale musíme byť v strehu. Všetci títo bastardi a skunkovia – Česi, Švédi, Fíni a Lotyši – nám vkladajú a budú vkladať palice do kolies. Veď robia všetko tak, ako im prikazujú ich páni zhora,“ vyhlásil Koževnikov.
„Pozrite sa, aj vo vedení IIHF je ich dosť. A už teraz sú nespokojní s tým, že nás vrátili na medzinárodnú scénu!“ pokračoval bývalý sovietsky reprezentant.
Nádej vkladá do nového prezidenta IIHF Franza Reindla, ktorý začiatkom októbra nahradil vo funkcii Francúza Luca Tardifa.
„Budeme dúfať v nového prezidenta IIHF. Pamätám si ho ešte ako hokejistu, naše cesty sa skrížili.“
Koževnikov následne ocenil prácu ruských predstaviteľov, ktorí sa podieľali na úspešnom odvolaní proti rozhodnutiam IIHF.
„Osobitne chcem pochváliť a poďakovať sa za výbornú prácu nášmu ministerstvu športu, Ruskej hokejovej federácii, právnikom a všetkým, ktorí na tomto rozhodnutí pracovali a presadzovali ho.“
„Ľady sa konečne pohli. Je to radosť pre celý náš šport, pre chlapcov aj dievčatá! Ale opakujem, ešte nás čaká veľa práce,“ uzavrel.