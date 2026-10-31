Tri výhry bez straty bodu, potom stopka. Salkazanov si zmeria sily v boji o bronz

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2026 o 13:52
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V kategórii do 79 kg sa nedarilo Achsarbekovi Gulajevovi, ktorý prehral už v prvom kole a šancu nedostal ani v repasáži.

Slovenský reprezentant v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov sa predstaví na MS v kazašskej Astane v nedeľu v súboji o bronz v kategórii do 74 kg.

Tridsaťročný zápasník vstúpil do účinkovania na podujatí troma víťazstvami v rade bez straty jediného technického bodu, ale v semifinále prehral s Rusom Inalbekom Šerijevom 1:3 na body.

Salkazanov, ktorý je lídrom svetového rebríčka organizácie United World Wrestling (UWW) a najvyššie nasadeným účastníkom svojej kategórie, zdolal v šestnásťfinále Moldavčana Constantina Chirilova 4:0.

Následne si poradil s Turkom Cüneytom Budakom 6:0 a vo štvrťfinále deklasoval Egypťana Omara Mohameda Mourada 10:0 na technickú prevahu.

Salkazanov patrí medzi najúspešnejších slovenských zápasníkov histórie. Je päťnásobný majster Európy (2021, 2022, 2023, 2024 a 2026), na svetových šampionátoch získal strieborné medaily v rokoch 2021 a 2022 a bronzové v rokoch 2019 a 2025. Na MS v Astane sa usiloval o svoje premiérové zlato.

V kategórii do 79 kg sa nedarilo Achsarbekovi Gulajevovi, s Turkom Okanom Tahtacim prehral v prvom kole pavúka 0:3 na body a šancu nedostal ani v repasáži.

MS v zápasení (Astana/Kaz.)

Voľný štýl - do 74 kg:

Šestnásťfinále: Tajmuraz Salkazanov (SR) – Constantin Chirilov (Mold.) 4:0

Osemfinále: Salkazanov – Cüneyt Budak (Tur.) 6:0

Štvrťfinále: Salkazanov – Omar Mohamed Mourad (Egypt) 10:0, na technickú prevahu

Semifinále: Salkazanov – Inalbek Šerijev (Rus.) 1:3

Do 79 kg:

šestnásťfinále: Okan Tahtaci (Tur.) - Achsarbek Gulajev (SR) 3:0

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    Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
    Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov.
    Tri výhry bez straty bodu, potom stopka. Salkazanov si zmeria sily v boji o bronz
    dnes 13:52
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