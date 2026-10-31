VIDEO: Dvorský si začína pýtať väčší priestor. Skvelú akciu zakončil pekným gólom

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj tretí gól v tejto sezóne zámorskej NHL.
Jeho tím St. Louis Blues zvíťazil v sobotu na ľade Detroitu Red Wings 5:4, hoci v úvode tretej tretiny prehrával 2:4.
Dvorský v 3. minúte otvoril skóre duelu, keď po prihrávke Justina Barrona bekhendom prekonal ležiaceho brankára Johna Gibsona.
VIDEO: Gól Dvorského proti Detroitu
Pre slovenského útočníka to bol prvý presný zásah od 4. októbra, keď sa rovnako bekhendom presadil proti Coloradu Avalanche.
V Detroite odohral 11:03 min, pripísal si plusový bod a na Gibsona vyslal dve strely. O triumfe Blues rozhodol v 54. minúte Fín Aleksanteri Kaskimäki.
Tampa Bay bez obrancu Erika Černáka prehrala na ľade Nashvillu 4:5 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
Boston zdolal Chicago 5:4 po predĺžení, New York Islanders podľahol Edmontonu 0:4.
NHL - výsledky (nedeľa, 31. október):
Detroit - St. Louis 4:5
/za hostí Dvorský 1+0/
Boston - Chicago 5:4 pp
New York Islanders - Edmonton 0:4
Nashville - Tampa Bay 5:4 pp a sn
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