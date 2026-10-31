Rekordný zápis Lopušanovej. V jednom zápase strelila päť gólov, v bodovaní je najlepšia

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová má za sebou mimoriadny výkon v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA.
Pri víťazstve Wisconsinu nad St. Cloud State 7:2 strelila päť gólov a pridala jednu asistenciu.
Osemnásťročná útočníčka zaznamenala hetrik už v prvej tretine, ďalšie dva presné zásahy pridala v záverečnej časti. Piaty gól strelila v oslabení.
Lopušanová sa stala prvou hráčkou v histórii Wisconsinu, ktorá dokázala v nováčikovskej sezóne skórovať päťkrát v jednom zápase. Celkovo sa to podarilo iba dvom hráčkam univerzity.
Pred ňou päťgólový zápis dosiahla aj americká hokejová legenda Hilary Knightová.
Slovenská reprezentantka má po desiatich zápasoch premiérovej sezóny v NCAA na konte desať gólov a jedenásť asistencií. S 21 bodmi sa posunula na priebežné čelo produktivity celej súťaže.
Lopušanová pôsobí v univerzitnej NCAA prvú sezónu. Predtým strávila tri roky na americkej strednej škole Bishop Kearney v Rochestri, kde nastupovala za tím BK Selects do 19 rokov. Do USA odišla zo Žiliny v roku 2023 ako pätnásťročná.
Wisconsin patrí medzi najprestížnejšie univerzitné hokejové programy v Severnej Amerike. Jeho ženský tím Badgers je s deviatimi titulmi najúspešnejším v histórii NCAA.
Posledné prvenstvo získal v marci 2026, keď vo finále zdolal Ohio State 3:2 a obhájil majstrovský titul z predchádzajúcej sezóny.