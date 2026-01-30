NHL v atraktívnom čase, či finále grandslamu. Športový program na dnes (31. január)

Športový program na sobotu, 31. január
Futbal
- 15:00 FK Jablonec - FK Teplice, 20. kolo českej ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905, 20. kolo českej ligy
- 15:00 Sigma Olomouc - FC Hradec Králové, 20. kolo českej ligy
- 18:00 Dukla Praha - Sparta Praha, 20. kolo českej ligy
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth, 24. kolo Premier League
- 16:00 Leeds United - FC Arsenal, 24. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - FC Everton, 24. kolo Premier League
- 18:30 FC Chelsea - West Ham United, 24. kolo Premier League
- 21:00 FC Liverpool - Newcastle United, 24. kolo Premier League
- 15:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen, 20. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - FC St. Pauli, 20. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - FSV Mainz 05, 20. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Union Berlín, 20. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - Borussia Mönchengladbach, 20. kolo Bundesligy
- 18:30 Hamburger SV - Bayern Mníchov, 20. kolo Bundesligy
- 17:00 Paríž FC - Olympique Marseille, 20. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Lorient - FC Nantes, 20. kolo Ligue 1
- 21:05 AS Monaco - Stade Rennes, 20. kolo Ligue q
- 15:00 SC Pisa - Sassuolo Calcio, 23. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - AC Fiorentina, 23. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - Hellas Verona, 23. kolo Serie A
- 14:00 Real Oviedo - FC Girona, 22. kolo La Ligy
- 16:15 CA Osasuna - FC Villarreal, 22. kolo La Ligy
- 18:30 UD Levante - Atlético Madrid, 22. kolo La Ligy
- 21:00 FC Elche - FC Barcelona, 22. kolo La Ligy
Hokej
- 2:30 Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets, NHL
- 18:30 Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings, NHL
- 19:00 Detroit Red Wings - Colorado Avalanche, NHL
- 21:30 Pittsburgh Penguins - New York Rangers, NHL
- 22:00 Calgary Flames - San Jose Sharks, NHL
- 22:00 Florida Panthers - Winnipeg Jets, NHL
- 23:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes, NHL
Tenis
- 9:30 Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-5), finále Australian Open
Hádzaná
- 15:00 Handball Club Zlín - MŠK Iuventa Michalovce, 15. kolo MOL ligy
- 17:00 Házená Kynžvart - HC DAC Dunajská Streda, 15. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - DHK Zora Olomouc, 15. kolo MOL ligy
- 18:15 DHC Slavia Praha - DHK Baník Most, 15. kolo MOL ligy
- 16:05 MŠK Považská Bystrica - HC Sporta Hlohovec, 18. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK AGRO Topoľčany - HK Bojnice, 18. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HáO TJ Slovan Modra, 18. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HC Záhoráci - Tatran Prešov, 18. kolo Niké Handball Extraligy
Volejbal
- 16:00 VK Slovan Bratislava - ŠK ELBA Prešov, 17. kolo Niké extraligy
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - Volley project UKF Nitra, 17. kolo Niké extraligy
- 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - VK Pirane Brusno, 17. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok, 17. kolo Niké extraligy
- 18.30 VA UNIZA Žilina - HIT UCM Trnava, 17. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Slávia Svidník, 14. kolo Niké Extraligy
- 19:00 HIT MTF Trnava - VK MIRAD UNIPO Prešov, 14. kolo Niké Extraligy
- 19:30 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava, 14. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 14:30 CBK Košice - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, skupina o 7.-10. miesto Tipos extraligy žien
- 18:00 Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín, skupina o 1.-6. miesto Tipos extraligy žien
- 18:00 MBK Ružomberok - YOUNG ANGELS Košice skupina o 1.-6. miesto Tipos extraligy žien
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava, skupina o 1.-6. miesto Tipos extraligy žien
- 17:00 MBK Baník Handlová - BC Slovan Bratislava, 24. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Košice Wolves - BC Komárno, 24. kolo Tipos SBL
- 18:00 Iskra Svit - BC Prievidza, 24. kolo Tipos SBL
Zjazdové lyžovanie
- 11:00 Super-G žien, Svetový pohár v Crans Montane /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 10:45 Stíhacie preteky mužov na 12,5 km, ME
- 13:30 Stíhacie preteky žien na 10 km, ME
- 11:00 Vytrvalostné preteky, MSR
Skoky na lyžiach
- 11:45 Kvalifikácia, Svetový pohár vo Willingene
- 16:00 Hlavná súťaž, Svetový pohár vo Willingene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 13:15 Hlavná súťaž žien, Svetový pohár vo Willingene /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklokros
- 11:00 Juniorky, MS v Hulste
- 13:00 Muži U23, MS v Hulste
- 15:00 Ženy elite, MS v Hulste
Futsal
- 16:00 Francúzsko - Ukrajina, štvrťfinále na ME
- 19:00 Arménsko - Chorvátsko, štvrťfinále na ME
Vodné pólo
- od 14:00 Zápasy v štvrťfinálových skupinách, ME žien
TV program: sobota, 31. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.