Slovákov čaká druhá previerka na MS. Športový program na dnes (27. december)

Športový program na sobotu, 27. december
Futbal
- 13:30 Benin - Botswana, skupina D, Africký pohár národov
- 17:00 Senegal - Konžská demokratická republika, skupina D, Africký pohár národov
- 18:00 Uganda - Tanzánia, skupina C, Africký pohár národov
- 21:00 Nigéria - Tunisko, skupina C, Africký pohár národov
- 13:30 Nottingham Forest - Manchester City, 18. kolo Premier League
- 16:00 FC Arsenal - FC Brighton, 18. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - AFC Bournemouth, 18. kolo Premier League
- 16:00 FC Burnley - FC Everton, 18. kolo Premier League
- 16:00 FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers, 18. kolo Premier League
- 16:00 West Ham United - FC Fulham, 18. kolo Premier League
- 18:30 FC Chelsea - Aston Villa, 18. kolo Premier League
- 12:30 Parma Calcio - ACF Fiorentina, 17. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Como 1907, 17. kolo Serie A
- 15:00 FC Turín - Cagliari Calcio, 17. kolo Serie A
- 18:00 Udinese Calcio - Lazio Rím, 17. kolo Serie A
- 20:45 AC Pisa - Juventus Turín, 17. kolo Serie A
Hokej
- 00:00 Nemecko - USA, skupina A, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 20:00 Slovensko - Nemecko, skupina A, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 02:30 Česko - Kanada, skupina B, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 22:30 Lotyšsko - Kanada, skupina B, MS v hokeji hráčov do 20 rokov
- 15:10 HIFK Helsinki - HC Sparta Praha, Spengler Cup
- 20:15 HC Davos - U.S. Collegiate Selects, Spengler Cup
Zjazdové lyžovanie
- 10:00 Obrovský slalom 1. kolo ženy, Svetový pohár v Semmeringu
- 13:00 Obrovský slalom 2. kolo ženy, Svetový pohár v Semeringu
- 11:40 Super-G muži, Svetový pohár v Livigne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šípky
Basketbal
- 17:00 BC Komárno - Košice Wolves, 15. kolo Tipos SBL
- 17:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, 15. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice - Nitra Blue Wings, 15. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Spišskí Rytieri, 15. kolo Tipos SBL
TV program: sobota, 27. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.