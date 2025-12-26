Slovákov čaká druhá previerka na MS. Športový program na dnes (27. december)

Radosť slovenských hokejistov po strelenom góle na MS U20.
Radosť slovenských hokejistov po strelenom góle na MS U20. (Autor: TASR/AP)
27. dec 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 27. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 27. december

Futbal

  • 13:30 Benin - Botswana, skupina D, Africký pohár národov
  • 17:00 Senegal - Konžská demokratická republika, skupina D, Africký pohár národov
  • 18:00 Uganda - Tanzánia, skupina C, Africký pohár národov
  • 21:00 Nigéria - Tunisko, skupina C, Africký pohár národov

  • 13:30 Nottingham Forest - Manchester City, 18. kolo Premier League
  • 16:00 FC Arsenal - FC Brighton, 18. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brentford - AFC Bournemouth, 18. kolo Premier League
  • 16:00 FC Burnley - FC Everton, 18. kolo Premier League
  • 16:00 FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers, 18. kolo Premier League
  • 16:00 West Ham United - FC Fulham, 18. kolo Premier League
  • 18:30 FC Chelsea - Aston Villa, 18. kolo Premier League

  • 12:30 Parma Calcio - ACF Fiorentina, 17. kolo Serie A
  • 15:00 US Lecce - Como 1907, 17. kolo Serie A
  • 15:00 FC Turín - Cagliari Calcio, 17. kolo Serie A
  • 18:00 Udinese Calcio - Lazio Rím, 17. kolo Serie A
  • 20:45 AC Pisa - Juventus Turín, 17. kolo Serie A

Hokej 

Zjazdové lyžovanie

  • 10:00 Obrovský slalom 1. kolo ženy, Svetový pohár v Semmeringu
  • 13:00 Obrovský slalom 2. kolo ženy, Svetový pohár v Semeringu

  • 11:40 Super-G muži, Svetový pohár v Livigne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 14. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 14. deň, MS

Basketbal

  • 17:00 BC Komárno - Košice Wolves, 15. kolo Tipos SBL
  • 17:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, 15. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Patrioti Levice - Nitra Blue Wings, 15. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Spišskí Rytieri, 15. kolo Tipos SBL
Ostatné športy

