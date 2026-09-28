Čaká ho kľúčová sezóna v boji o pokračovanie v zámorí. Montreal poslal Slováka na farmu

Filip Mešár.
Filip Mešár. (Autor: X / Montreal Canadiens)
Sportnet, TASR|28. sep 2026 o 07:10
ShareTweet0

Canadiens zoštíhlili svoj káder, keď okrem neho preradili na farmu aj ďalšíchdeväť hráčov

/Správu aktualizujeme/

Slovenský hokejista Filip Mešár skončil v predsezónnom kempe Montrealu Canadiens. Klub NHL v nedeľu poslal 22-ročného útočníka do farmárskeho tímu Laval Rocket, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Canadiens zoštíhlili svoj káder, keď okrem Mešára preradili na farmu aj ďalších deväť hráčov. Mešára draftoval Montreal v roku 2022 v prvom kole z 26. miesta, no šancu v NHL ešte nedostal.

Slovenský útočník vstupuje do záverečného roka svojho nováčikovského kontraktu. Už v uplynulých dvoch sezónach nastupoval za Laval. V predchádzajúcom ročníku odohral 71 zápasov v základnej časti a mal bilanciu 9+18.

NHL

Filip Mešár.
Filip Mešár.
Čaká ho kľúčová sezóna v boji o pokračovanie v zámorí. Montreal poslal Slováka na farmu
dnes 07:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Čaká ho kľúčová sezóna v boji o pokračovanie v zámorí. Montreal poslal Slováka na farmu