Prekonáva vlastné rekordy. Britský horolezec vystúpil na Everest už 20-krát

Brit Kenton Cool dnes vylepšil vlastný rekord v počte výstupov zahraničných horolezcov na Mount Everest, keď najvyššiu horu sveta zdolal už po dvadsiaty raz. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na usporiadateľa expedícií.
52-ročný Cool vystúpil na 8849 metrov vysoký vrchol ešte pred svitaním a teraz sa vracia do nižších táborov, oznámil Reuters zástupca organizátora expedícií Himalayan Guides.
Cool "ticho prepisuje knihy rekordov", povedal Reuters usporiadateľ expedícií Lukas Furtenbach z rakúskej spoločnosti Furtenbach Adventures, ktorý zdolal najvyšší vrchol sveta štyrikrát.
"Má najviac výstupov na Everest zo všetkých ľudí mimo šerpov (...) a pritom to u neho stále pôsobí ako len ďalšia prechádzka po kopcoch. Absolútna legenda," povedal Furtenbach agentúre zo základného tábora. Cool dnes išiel s jedným z Furtenbachových tímov.
Brit prvýkrát stál na Evereste v roku 2004 a odvtedy tento výkon opakuje každý rok s výnimkou rokov, keď úrady horu z rôznych dôvodov uzavreli. Tvrdí však, že zdolanie Everestu nie je žiadna rutina.
"Nikdy to nie je o nič ľahšie ani o nič menej hrozivé. Je to najvyššia hora sveta a vyžaruje z nej neuveriteľná majestátnosť," uviedol Cool vo vyhlásení.
"Aby som sa v tomto prostredí mohol pohybovať bezpečne, spolieham sa na každú štipku skúseností, ktorú mám. Stáť na vrchole už po dvadsiatykrát je niečo úplne výnimočné," dodal.
Cool po jednom zo svojich predchádzajúcich výstupov povedal, že ho prekvapuje záujem o jeho úspech, pretože skutočnými rekordérmi sú podľa neho nepálski šerpovia.
Absolútny rekord drží šerpa Kami Rita, ktorý má za sebou už 32 výstupov.