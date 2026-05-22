Anaboliká, EPO aj zakázané plavky. V Las Vegas sa začínajú prvé dopingové hry

V Las Vegas sa v nedeľu uskutoční prvý ročník Enhanced Games, športových hier s povoleným dopingom. Pretekať sa bude v štyroch plaveckých disciplínach, behu na 100 metrov, vzpieraní a mŕtvom ťahu.
Na hrách sa zúčastní 42 športovcov, ktorí sa nebránia užívaniu nedovolených podporných prostriedkov. Svetová antidopingová agentúra (WADA) dlhodobo akciu kritizuje a varuje účastníkov pred trestami a zdravotnými rizikami.
Plavci sa stretnú na päťdesiatke a stovke voľným spôsobom a motýlikom. Medzi prihlásenými sú napríklad strieborný olympijský medailista z Paríža Brit Ben Prúd, svetový rekordér na 50 metrov motýlik Andrij Hovorov z Ukrajiny alebo niekdajší majster sveta na kraularskej stovke Austrálčan James Magnussen.
Známe mená budú k videniu aj medzi šprintérmi na dráhe. Účasť ohlásil majster sveta na stovke z roku 2022 Američan Fred Kerley alebo britský atlét Reece Prescod, vicemajster Európy v behu na 100 metrov z Berlína 2018.
Účastníci hier môžu užívať napríklad anaboliká, rastový hormón, krvný doping EPO, melón alebo stimulanty. Sedemdesiattri prihlásených je od januára v Abú Zabí spoločne pod lekárskym dohľadom zameraným na to, aké látky užívajú a v akom sú zdravotnom stave.
Dvaja plavci sa rozhodli na "dopingových hrách" pretekať bez podpory zakázaných látok, traja športovci sú mimo centrálneho systému kontrolovaní svojimi lekármi.
Účastníci Enhanced Games dostávajú ročný plat a dostanú štartovné. V každej disciplíne im navyše usporiadatelia vyplatia odmeny celkovo za pol milióna dolárov, polovicu z tejto sumy dostane víťaz.
Za prekonanie oficiálneho svetového rekordu je vypísaný bonus väčšinou ďalších 250 000 dolárov. V najatraktívnejších disciplínach, teda v plaveckom závode na 50 metrov voľný spôsob a bežeckom šprinte na 100 metrov, dokonca milión dolárov.
Do oficiálnych historických štatistík sa pre otvorené porušovanie pravidiel žiadne výkony z tohto športového podujatia zapísať nemôžu.
V plávaní odporuje reguláciám nielen užívanie dopingu, ale aj pretekanie v inak zakázaných plavkách z polyuretánových vlákien.