Začína sa Vuelta a Hancka čaká domáci debut. Športový program na dnes (23. august)

Primož Roglič v cieli 19. etapy na pretekoch Vuelta 2024.
Primož Roglič v cieli 19. etapy na pretekoch Vuelta 2024. (Autor: REUTERS)
Sportnet|23. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 23. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 23. august

Futbal

  • 16:30 MŠK Púchov - FC ŠTK 1914 Šamorín, 5. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice, 5. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Inter Bratislava - OFK Dynamo Malženice, 5. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 MFK Skalica - FC Tatran Prešov, 5. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Košice - MFK Ružomberok, 5. kolo Niké ligy
  • 20:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín, 5. kolo Niké ligy

  • 17:00 FK Teplice - FK Jablonec, 6. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná, 6. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Zlín - FC Slovan Liberec, 6. kolo českej ligy
  • 20:00 SK Slavia Praha - FK Pardubice, 6. kolo českej ligy
  • 15:30 Union Berlín - VfB Stuttgart, 1. kolo Bundesligy
  • 15:30 Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim, 1. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg, 1. kolo Bundesligy
  • 15:30 SC Freiburg - FC Augsburg, 1. kolo Bundesligy
  • 15:30 Eintracht Frankfurt - Werder Brémy, 1. kolo Bundesligy
  • 18:30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund, 1. kolo Bundesligy

  • 17:00 Olympique Marseille - Paríž FC, 2. kolo Ligue 1
  • 19:00 OGC Nice - AJ Auxerre, 2. kolo Ligue 1
  • 21:05 Olympique Lyon - FC Méty, 2. kolo Ligue 1

  • 13:30 Manchester City - Tottenham Hotspur, 2. kolo Premier League
  • 16:00 Burnley FC - Sunderland AFC, 2. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brentford - Aston Villa, 2. kolo Premier League
  • 16:00 AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers, 2. kolo Premier League
  • 18:30 FC Arsenal - Leeds United, 2. kolo Premier League

  • 18:30 Sassuolo Calcio - SSC Neapol, 1. kolo Serie A
  • 18:30 FC Janov - US Lecce, 1. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - FC Bologna, 1. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - US Cremonese, 1. kolo Serie A

  • 17:00 RCD Mallorca - Celta Vigo, 2. kolo La Ligy
  • 19:30 Atletico Madrid - Elche CF, 2. kolo La Ligy
  • 21:30 Levante UD - FC Barcelona, 2. kolo La Ligy

Hokej

  • 13:30 HC Vítkovice Ridera - HK Olimpija Ľubľana, Memoriál Pavla Zábojníka
  • 17:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka

Volejbal

Tenis

  • turnaj ATP vo Winston-Saleme
  • turnaje WTA v Monterrey a Clevelande

Cestná cyklistika

  • 13:00 4. etapa: Riemst - Bilzen (196 km), Renewi Tour
  • 13:20 1.etapa: Turin – Novara (183 km), Vuelta a Espaňa

Dráhová cyklistika

  • 11:30 MS juniorov /účasť SR/

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/

Plážový volejbal

  • 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 semifinále 200, 500 a finále 200 m, MS 2025
  • 13:30 finále 200, 500 a 1000 m, MS 2025

Moderná gymnastika

  • 19:00 MS /účasť SR/

Krasokorčuľovanie

  • 10:00 juniorská ISU Grand Prix

Golf

TV program: sobota, 23. august
Ostatné športy

    Začína sa Vuelta a Hancka čaká domáci debut. Športový program na dnes (23. august)
    dnes 00:00
