Začína sa Vuelta a Hancka čaká domáci debut. Športový program na dnes (23. august)

Športový program na sobotu, 23. august
Futbal
- 16:30 MŠK Púchov - FC ŠTK 1914 Šamorín, 5. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice, 5. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Inter Bratislava - OFK Dynamo Malženice, 5. kolo MONACObet ligy
- 18:00 MFK Skalica - FC Tatran Prešov, 5. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Košice - MFK Ružomberok, 5. kolo Niké ligy
- 20:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín, 5. kolo Niké ligy
- 17:00 FK Teplice - FK Jablonec, 6. kolo českej ligy
- 17:00 FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná, 6. kolo českej ligy
- 17:00 FC Zlín - FC Slovan Liberec, 6. kolo českej ligy
- 20:00 SK Slavia Praha - FK Pardubice, 6. kolo českej ligy
- 15:30 Union Berlín - VfB Stuttgart, 1. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim, 1. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg, 1. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Freiburg - FC Augsburg, 1. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - Werder Brémy, 1. kolo Bundesligy
- 18:30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund, 1. kolo Bundesligy
- 17:00 Olympique Marseille - Paríž FC, 2. kolo Ligue 1
- 19:00 OGC Nice - AJ Auxerre, 2. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Lyon - FC Méty, 2. kolo Ligue 1
- 13:30 Manchester City - Tottenham Hotspur, 2. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - Sunderland AFC, 2. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - Aston Villa, 2. kolo Premier League
- 16:00 AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers, 2. kolo Premier League
- 18:30 FC Arsenal - Leeds United, 2. kolo Premier League
- 18:30 Sassuolo Calcio - SSC Neapol, 1. kolo Serie A
- 18:30 FC Janov - US Lecce, 1. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - FC Bologna, 1. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - US Cremonese, 1. kolo Serie A
- 17:00 RCD Mallorca - Celta Vigo, 2. kolo La Ligy
- 19:30 Atletico Madrid - Elche CF, 2. kolo La Ligy
- 21:30 Levante UD - FC Barcelona, 2. kolo La Ligy
Hokej
- 13:30 HC Vítkovice Ridera - HK Olimpija Ľubľana, Memoriál Pavla Zábojníka
- 17:00 HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
Volejbal
- 11:00 Kanada - Bulharsko, MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Dominikánska republika - Kolumbia, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Nemecko - Keňa, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Japonsko - Kamerun, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Turecko - Španielsko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Čína - Mexiko, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Poľsko - Vietnam, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Srbsko - Ukrajina, MS vo volejbale žien 2025
Tenis
- turnaj ATP vo Winston-Saleme
- turnaje WTA v Monterrey a Clevelande
Cestná cyklistika
- 13:00 4. etapa: Riemst - Bilzen (196 km), Renewi Tour
- 13:20 1.etapa: Turin – Novara (183 km), Vuelta a Espaňa
Dráhová cyklistika
- 11:30 MS juniorov /účasť SR/
Plávanie
- 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
- 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
Plážový volejbal
- 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 semifinále 200, 500 a finále 200 m, MS 2025
- 13:30 finále 200, 500 a 1000 m, MS 2025
Moderná gymnastika
- 19:00 MS /účasť SR/
Krasokorčuľovanie
- 10:00 juniorská ISU Grand Prix
Golf
- 16:00 LIV Golf Tour, 2. deň, Michigan /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: sobota, 23. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.