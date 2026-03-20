Derby v Košiciach či finále svetového pohára v biatlone. Športový program na dnes (21. marec)

Športový program na sobotu, 21. marec
Futbal
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava, 3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 15:30 MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 15:30 AS Trenčín - MFK Ružomberok, 3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 18:00 FC Košice - FC Tatran Prešov,
3. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 15:00 MŠK Púchov - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 21. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Považská Bystrica, 21. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Inter Bratislava - MFK Zvolen, 21. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Parma Calcio - US Cremonese, 30. kolo Serie A
- 18:00 AC Miláno - FC Turín, 30. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - US Sassuolo, 30. kolo Serie A
- 15:30 VfL Wolfsburg - Werder Brémy, 27. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - Borussia Mönchengladbach, 27. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen, 27. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayern Mníchov - Union Berlín, 27. kolo Bundesligy
- 18:30 Borussia Dortmund - Hamburger SV, 27. kolo Bundesligy
- 17:00 FC Toulouse - FC Lorient, 27. kolo Ligue 1
- 19:00 AJ Auxerre - Stade Brest, 27. kolo Ligue 1
- 21:05 OGC Nice - Paríž St. Germain, 27. kolo Ligue 1
- 14:00 CF Elche - RCD Mallorca, 29. kolo La Ligy
- 16:15 Espanyol Barcelona - CF Getafe
- 18:30 UD Levante - Real Oviedo, 29. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - FC Girona, 29. kolo La Ligy
- 21:00 FC Sevilla - CF Valencia, 29. kolo La Ligy
- 13:30 FC Brighton - FC Liverpool, 31. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - Burnley FC, 31. kolo Premier League
- 18:30 FC Everton - FC Chelsea, 31. kolo Premier League
- 21:00 Leeds United - FC Brentford, 31. kolo Premier League
Hokej
- 0:00 Washington Capitals - New Jersey Devils, NHL
- 0:00 Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:30 Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche, NHL
- 2:00 Calgary Flames - Florida Panthers, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Anaheim Ducks, NHL
- 18:00 Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets, NHL
- 19:00 Nashville Predators - Vegas Golden Knights, NHL
- 21:00 San Jose Sharks - Philadelphia Flyers, NHL
- 21:00 Los Angeles Kings - Buffalo Sabres, NHL
- 21:00 Minnesota Wild - Dallas Stars, NHL
- 22:00 Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken, NHL
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Michalovce, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (druhý zápas)
- 18:30 HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš, štvrťfinále play-off Tipos extraligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HK TAM Levice - HK Skalica, semifinále play off Tipos SHL /stav série: 2:3/ (šiesty zápas)
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary, štvrťfinále play-off českej extraligy (druhý zápas)
18:00 Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec, štvrťfinále play-off českej extraligy (druhý zápas)
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Cyklistika
- 10:10 klasika Miláno-Sanremo (298 km)
Zjazdové lyžovanie
- 10:45 zjazd muži, záverečné kolo SP v Kvitfjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:30 zjazd ženy, záverečné kolo SP v Kvitfjelli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Biatlon
- 13:45 stíhacie preteky žien na 10 km, záverečné kolo SP v Osle
- 16:15 stíhacie preteky mužov na 12,5 km, záverečné kolo SP v Osle
Skoky na lyžiach
- 17:05 Svetový pohár vo Vikersunde /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 18:00 šprint voľne finálová fáza m+ž, finále SP v Lake Placid
Atletika
- 10:05 ranný finálový blok, halové MS 2026
- 18:35 večerný finálový blok, halové MS 2026
Basketbal
- 13:00 BK AS Trenčín - CBK Košice, záver nadstavbovej časti Tipos extraligy
- 14:00 BC Slovan Bratislava - MBK Ružomberok, záver nadstavbovej časti Tipos extraligy
- 17:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, záver nadstavbovej časti Tipos extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica, záver nadstavbovej časti Tipos extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - YOUNG ANGELS Košice, záver nadstavbovej časti Tipos extraligy
- 18:00 Iskra Svit - BC Slovan Bratislava, 32. kolo Tipos SBL
- 18:00 Košice Wolves - BC Prievidza, 32. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - BC Komárno, 32. kolo Tipos SBL
- 19:00 Patrioti Levice - MBK Baník Handlová, 32. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - HIT UCM Trnava, štvrťfinále play off Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina, štvrťfinále play off Niké extraligy /stav série: 0:1/
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra, štvrťfinále play off Niké extraligy /stav série: 0:1/
- 18:00 ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava, štvrťfinále play off Niké extraligy /stav série: 0:1/
- 18:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, 21. kolo Niké Extraligy, záver ZČ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, 21. kolo Niké Extraligy, záver ZČ
- 18:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, 21. kolo Niké Extraligy, záver ZČ
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - DHC Slavia Praha, 20. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - Handball Hodonín, 20. kolo MOL ligy
- 18:00 Sokol Poruba - HC DAC Dunajská Streda, 20. kolo MOL ligy
- 18.00 DHC Plzeň - Handball Club Zlín, 20. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce, 20. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Házená Kynžvart, 20. kolo MOL ligy
TV program: sobota, 21. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.