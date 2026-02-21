Zápas o bronz v hokeji na ZOH 2026 či finále slovenského pohára v basketbale mužov. Športový program na dnes (21. február)

Športový program na sobotu, 21. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:45/11:45 Akrobatické lyžovanie, mix tímy akrobatické skoky – finále, ZOH 2026
- 13:15 Akrobatické lyžovanie, muži skikros – veľké finále, ZOH 2026
- 19:30 Akrobatické lyžovanie, ženy U-rampa - finále, ZOH 2026
- 11:00 Bežecké lyžovanie, muži 50 km klasicky hromadný štart /Hinds/, ZOH 2026
- 13:30 Skialpinizmus miešaná štafeta /Šiarnik a Jagerčíková/
- 14:05 Curling, ženy zápas o bronz, ZOH 2026
- 19:05 Curling, muži finále, ZOH 2026
- 14:15 Biatlon, ženy 12,5 km – hromadný štart, ZOH 2026
- 16:40 Rýchlokorčuľovanie, muži hromadný štart - finále, ZOH 2026
- 17:15 Rýchlokorčuľovanie, ženy hromadný štart - finále, ZOH 2026
- 19:00/21:05 ženy dvojboby – 3. a 4. jazda /Čerňanská a Mokrášová/, ZOH 2026
- 20:40 hokej–muži, Slovensko - Fínsko zápas o bronz, ZOH 2026
Futbal
- 15:30 FC Tatran Prešov - KFC Komárno, 21. kolo Niké ligy
- 15:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Skalica, 21. kolo Niké ligy
- 15:30 AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce, 21. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová, 21. kolo Niké ligy
- 15:00 1. FC Slovácko - FK Pardubice, 23. kolo českej ligy
- 15:00 FK Jablonec - MFK Karviná, 23. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - FC Zlín, 23. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec, 23. kolo českej ligy
- 16:00 Aston Villa - Leeds United, 27. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - FC Brighton, 27. kolo Premier League
- 16:00 FC Chelsea - FC Burnley, 27. kolo Premier League
- 18:30 West Ham United - AFC Bournemouth, 27. kolo Premier League
- 21:00 Manchester City - Newcastle United, 27. kolo Premier League
- 15:30 VfL Wolfsburg - FC Augsburg, 23. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín - Bayer Leverkusen, 23. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - TSG Hoffenheim, 23. kolo Bundesligy
- 15:30 Bayern Mníchov - Eintracht Frankfurt, 23. kolo Bundesligy
- 18:30 RB Lipsko - Borussia Dortmund, 23. kolo Bundesligy
- 15:00 Juventus Turín - AC Como, 26. kolo Serie A
- 18:00 US Lecce - Inter Miláno, 26. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - Lazio Rím, 26. kolo Serie A
- 17:00 RC Lens - AS Monaco, 23. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Toulouse - Paríž FC, 23. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž Saint-Germain - FC Metz, 23. kolo Ligue 1
- 14:00 Real Sociedad San Sebastián - Real Oviedo, 25. kolo La Ligy
- 16:15 Betis Sevilla - Rayo Vallecano, 25. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - Real Madrid, 25. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid - Espanyol Barcelona, 25. kolo La Ligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
- Turnaj WTA v Dubaji
Cyklistika
- 9:00 Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 km), Okolo UAE 202
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, Final Four Slovenského pohára (finále) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - ŠBK Šamorín, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 15:00 YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky, nadstavbová časť Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK ŠK UMB Banská Bystrica, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 19:00 CBK Košice - BK AS Trenčín, nadstavbová časť Tipos extraligy
Volejbal
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slovan Bratislava, 16. kolo Niké Extraligy
- 18:00 VK SLÁVIA SPU Nitra - TJ Slávia Svidník, 16. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 TJ Spartak Myjava - HIT MTF Trnava, 16. kolo Niké Extraligy
- 18:00 RIEKER UJS Komárno - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 16. kolo Niké Extraligy
- 16:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - VK Nové Mesto nad Váhom, nadstavbová časť Niké extraligy
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok, nadstavbová časť Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - ŠK ELBA Prešov, nadstavbová časť Niké extraligy
Hádzaná
- 15:00 Sokol Písek - Sokol Poruba, 18. kolo MOL ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - HC DAC Dunajská Streda, 18. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - DHC Slavia Praha, 18. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Handball Club Zlín, 18. kolo MOL ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Handball Hodonín, 18. kolo MOL ligy
- 18:00 HK Bojnice - HK Košice, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 MHC Štart Nové Zámky - HáO TJ Slovan Modra, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 HC Sporta Hlohovec - ŠKP Bratislava, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
TV program: sobota, 21. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.