Dúbravka v novom drese či trio Sloveniek na Diamantovej lige. Športový program na dnes (16. august)

Športový program na sobotu, 16. august
Futbal
- 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zvolen - FC Petržalka, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce, 4. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno, 4. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Niké ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, 4. kolo Niké ligy
- 20:30 FC Tatran Prešov - FC DAC Dunajská Streda, 4. kolo Niké ligy
- 17:00 FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové, 5. kolo českej ligy
- 17:00 1. FC Slovácko - FK Teplice, 5. kolo českej ligy
- 17:00 SK Sigma Olomouc - FC Zlín, 5. kolo českej ligy
- 17:00 FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň, 5. kolo českej ligy
- 20:00 FK Jablonec - SK Slavia Praha, 5. kolo českej ligy
- 17:00 Deportivo Alaves - Levante UD, 1. kolo La Ligy
- 19:30 RCD Mallorca - FC Barcelona, 1. kolo La Ligy
- 21:30 CF Valencia - Real Sociedad San Sebastian, 1. kolo La Ligy
- 17:00 Racing Lens - Olympique Lyon, 1. kolo Ligue 1
- 19:00 AS Monaco - AC Le Havre, 1. kolo Ligue 1
- 21:05 OGC Nice - FC Toulouse, 1. kolo Ligue 1
- 13:30 Aston Villa - Newcastle United, 1. kolo Premier League
- 16:00 Tottenham Hotspur - Burnley FC, 1. kolo Premier League
- 16:00 Sunderland AFC - West Ham United, 1. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - FC Fulham, 1. kolo Premier League
- 18:30 Wolverhampton Wanderers - Manchester City, 1. kolo Premier League
- 20:30 VfB Stuttgart - Bayern Mníchov, nemecký Superpohár
Hokej
- 15:30 o 3. miesto, Hlinka Gretzky Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 finále, Hlinka Gretzky Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Cyklistika
- 10:45 Okolo Romandie - ženy /Chladoňová/: 2. etapa: Conthey - La Tzoumaz (123,2 km)
Atletika
- 14:00 míting Diamantovej ligy (Chorzow) /Zapletalová, Forster, Gajanová/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Triatlon
- 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
- 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
Svetové hry v neolympijských športoch
Motosurfing:
- 3:45 muži semifinále /Škamla, Žubor/
- 4:35 ženy semifinále /Žuborová, Strculová/
- 5:25 miešané tímy kval. /Škamla, Žuborová/
TV program: sobota, 16. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.