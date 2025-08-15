Dúbravka v novom drese či trio Sloveniek na Diamantovej lige. Športový program na dnes (16. august)

Zľava Gabriela Gajanová, Viktória Forster a Emma Zapletalová.
Zľava Gabriela Gajanová, Viktória Forster a Emma Zapletalová. (Zdroj: atletika.sk)
16. aug 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 16. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 16. august

Futbal

  • 17:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Zvolen - FC Petržalka, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce, 4. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno, 4. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo Niké ligy
  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica, 4. kolo Niké ligy
  • 20:30 FC Tatran Prešov - FC DAC Dunajská Streda, 4. kolo Niké ligy

  • 17:00 FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové, 5. kolo českej ligy
  • 17:00 1. FC Slovácko - FK Teplice, 5. kolo českej ligy
  • 17:00 SK Sigma Olomouc - FC Zlín, 5. kolo českej ligy
  • 17:00 FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň, 5. kolo českej ligy
  • 20:00 FK Jablonec - SK Slavia Praha, 5. kolo českej ligy

  • 17:00 Deportivo Alaves - Levante UD, 1. kolo La Ligy
  • 19:30 RCD Mallorca - FC Barcelona, 1. kolo La Ligy
  • 21:30 CF Valencia - Real Sociedad San Sebastian, 1. kolo La Ligy

  • 17:00 Racing Lens - Olympique Lyon, 1. kolo Ligue 1
  • 19:00 AS Monaco - AC Le Havre, 1. kolo Ligue 1
  • 21:05 OGC Nice - FC Toulouse, 1. kolo Ligue 1

  • 13:30 Aston Villa - Newcastle United, 1. kolo Premier League
  • 16:00 Tottenham Hotspur - Burnley FC, 1. kolo Premier League
  • 16:00 Sunderland AFC - West Ham United, 1. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brighton - FC Fulham, 1. kolo Premier League
  • 18:30 Wolverhampton Wanderers - Manchester City, 1. kolo Premier League

  • 20:30 VfB Stuttgart - Bayern Mníchov, nemecký Superpohár

Hokej

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Cyklistika

  • 10:45 Okolo Romandie - ženy /Chladoňová/: 2. etapa: Conthey - La Tzoumaz (123,2 km)

Atletika

Triatlon

  • 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone (Žilina)
  • 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone (Žilina)

Svetové hry v neolympijských športoch

Motosurfing:

  • 3:45 muži semifinále /Škamla, Žubor/
  • 4:35 ženy semifinále /Žuborová, Strculová/
  • 5:25 miešané tímy kval. /Škamla, Žuborová/
TV program: sobota, 16. august
Ostatné športy

    
    
    
    
