Slovan vyzve v pohári outsidera či slalom žien v Levi. Športový program na dnes (15. november)

Športový program na sobotu, 15. november
Futbal
- 2:00 Venezuela - Austrália, prípravné zápasy
- 16:00 Rusko - Čile, prípravné zápasy
- 17:00 Brazília - Senegal, prípravné zápasy
- 22:00 USA - Paraguaj, prípravné zápasy
- 13:00 FK Inter Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Považská Bystrica, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MŠK Žilina B, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 MŠK Púchov - OFK Dynamo Malženice, 17. kolo MONACObet ligy
- 13:00 FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová, osemfinále Slovnaft Cup
- 16:00 OŠK Trenčianske Stankovce - ŠK Slovan Bratislava, 4. kolo Slovnaft Cup
- 15:00 Kazachstan - Belgicko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Turecko - Bulharsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Gruzínsko - Španielsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Cyprus - Rakúsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 18:00 Lichtenštajnsko - Wales, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Švajčiarsko - Švédsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Slovinsko - Kosovo, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Grécko - Škótsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Dánsko - Bielorusko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Bosna a Hercegovina - Rumunsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 12:00 Ukrajina - Čierna Hora, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Slovensko - Albánsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Philadelphia Flyers, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - New York Islanders, NHL
Tenis
- od 14:30 semifinále, Turnaj majstrov ATP v Turíne
- 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, baráž o postup do kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej
Basketbal
- 15:30 Cyprus - Slovensko (Limassol), C skupina kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Poľsko - Rumunsko, C skupina kvalifikácia ME 2027
- 17:00 BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová, 9. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Komárno - BC Slovan Bratislava, 9. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Nitra Blue Wings - Iskra Svit, 9. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - Košice Wolves, 9. kolo TIPOS SBL
- 19:30 BC Prievidza - Patrioti Levice, 9. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 15:00 DHC Slavia Praha - Sokol Písek, 9. kolo MOL ligy
- 17:30 H.V. Quintus - MŠK IUVENTA Michalovce /hrá sa v Michalovciach/, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 19:00 ŽORK Bor - HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA, 3. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, 11. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Košice, 11. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:30 HC Záhoráci - ŠKP Bratislava, 11. kolo Niké Handball Extraligy
Volejbal
- 16:00 HIT MTF Trnava - TJ Slávia Svidník, 4. kolo Niké Extraligy
- 17:00 ŠK ELBA Prešov - Volley project UKF Nitra, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava, 6. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno - ŠKM Liptovský Hrádok, 6. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 6. kolo Niké extraligy
- 19:00 HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, 6. kolo Niké extraligy
Alpské lyžovanie
- 10:00 slalom žien, 1. kolo SP Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 slalom žien, 2. kolo SP Levi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 8:00 muži štandardná pištoľ 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 8:15 muži puška 300 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 10:00 ženy štandardná pištoľ 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
- 10:45 ženy puška 300 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach
Džudo
- 10:00 Grand Prix ( Záhreb)
TV program: sobota, 15. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.