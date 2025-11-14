Slovan vyzve v pohári outsidera či slalom žien v Levi. Športový program na dnes (15. november)

Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Levi 2024. Druhá bola Katharina Liensbergerová a tretia Lena Dürrová.
Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Levi 2024. Druhá bola Katharina Liensbergerová a tretia Lena Dürrová.
15. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 15. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 15. november

Futbal

Hokej

  • 1:00 Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Philadelphia Flyers, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - New York Islanders, NHL

Tenis

  • od 14:30 semifinále, Turnaj majstrov ATP v Turíne

  • 15:00 Slovensko - Švajčiarsko, baráž o postup do kvalifikácie Pohára Billie-Jean Kingovej

Basketbal

  • 15:30 Cyprus - Slovensko (Limassol), C skupina kvalifikácia ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 
  • 18:00 Poľsko - Rumunsko, C skupina kvalifikácia ME 2027

  • 17:00 BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová, 9. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 BC Komárno - BC Slovan Bratislava, 9. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Nitra Blue Wings - Iskra Svit, 9. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - Košice Wolves, 9. kolo TIPOS SBL
  • 19:30 BC Prievidza - Patrioti Levice, 9. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Hádzaná

  • 15:00 DHC Slavia Praha - Sokol Písek, 9. kolo MOL ligy

  • 17:30 H.V. Quintus - MŠK IUVENTA Michalovce /hrá sa v Michalovciach/, 3. kolo Európskeho pohára EHF
  • 19:00 ŽORK Bor - HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA, 3. kolo Európskeho pohára EHF

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov, 11. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Košice, 11. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:30 HC Záhoráci - ŠKP Bratislava, 11. kolo Niké Handball Extraligy

Volejbal

  • 16:00 HIT MTF Trnava - TJ Slávia Svidník, 4. kolo Niké Extraligy

  • 17:00 ŠK ELBA Prešov - Volley project UKF Nitra, 6. kolo Niké extraligy
  • 18:00 ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava, 6. kolo Niké extraligy
  • 18:00 VK Pirane Brusno - ŠKM Liptovský Hrádok, 6. kolo Niké extraligy
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 6. kolo Niké extraligy
  • 19:00 HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, 6. kolo Niké extraligy

Alpské lyžovanie

Strelectvo          

  • 8:00 muži štandardná pištoľ 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
  • 8:15 muži puška 300 m tri pozície - finále, MS vo vzduchových zbraniach
  • 10:00 ženy štandardná pištoľ 25 m - finále, MS vo vzduchových zbraniach
  • 10:45 ženy puška 300 m v ľahu - kval., MS vo vzduchových zbraniach

Džudo

  • 10:00 Grand Prix ( Záhreb)
TV program: sobota, 15. november
Ostatné športy

    Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Levi 2024. Druhá bola Katharina Liensbergerová a tretia Lena Dürrová.
    Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Levi 2024. Druhá bola Katharina Liensbergerová a tretia Lena Dürrová.
    Slovan vyzve v pohári outsidera či slalom žien v Levi. Športový program na dnes (15. november)
    dnes 00:00
