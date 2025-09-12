Štartujú MS v Atletike, Žilina hostí Slovan. Športový program na dnes (13. september)

Na snímke šprintérka Viktória Forster.
Na snímke šprintérka Viktória Forster. (Autor: TASR)
Sportnet|13. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 13. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 13. september

Futbal

  • 16:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 8. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MFK Zvolen - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 8. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 MŠK Púchov - Slávia TU Košice, 8. kolo MONACObet ligy
  • 16:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Inter Bratislava, 8. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 FC Košice - KFC Komárno, 7. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Skalica - FC Spartak Trnava, 7. kolo Niké ligy
  • 18:00 AS Trenčín - MFK Ružomberok, 7. kolo Niké ligy
  • 20:30 MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava, 7. kolo Niké ligy

  • 15:00 FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Zlín - FK Dukla Praha, 8. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Teplice - FK Mladá Boleslav, 8. kolo českej ligy
  • 18:00 SK Slavia Praha - MFK Karviná, 8. kolo českej ligy

  • 13:30 FC Arsenal - Nottingham Forest, 4. kolo Premier League
  • 16:00 AFC Bournemouth - FC Brighton, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Crystal Palace - Sunderland AFC, 4. kolo Premier League
  • 16:00 FC Everton - Aston Villa, 4. kolo Premier League
  • 16:00 FC Fulham - Leeds United, 4. kolo Premier League
  • 16:00 Newcastle United - Wolverhampton Wanderers, 4. kolo Premier League
  • 18:30 West Ham United - Tottenham Hotspur, 4. kolo Premier League
  • 21:00 FC Brentford - FC Chelsea, 4. kolo Premier League

  • 15:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Kolín, 3. kolo Bundesligy
  • 15:30 Union Berlín - TSG 1899 Hoffenheim, 3. kolo Bundesligy
  • 15:30 FSV Mainz - RB Lipsko, 3. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund, 3. kolo Bundesligy
  • 15:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart, 3. kolo Bundesligy
  • 18:30 Bayern Mníchov - Hamburger SV, 3. kolo Bundesligy

  • 17:00 OGC Nice - FC Nantes, 4. kolo Ligue 1
  • 21:05 AJ Auxerre - AS Monaco, 4. kolo Ligue 1

  • 15:00 Cagliari Calcio - Parma Calcio, 3. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - Inter Miláno, 3. kolo Serie A
  • 20:45 ACF Fiorentina - SSC Neapol, 3. kolo Serie A

  • 14:00 Getafe CF - Real Oviedo, 4. kolo La Ligy
  • 16:15 Real Sociedad - Real Madrid, 4. kolo La Ligy
  • 18:30 Athletic Bilbao - Deportivo Alaves, 4. kolo La Ligy
  • 21:00 Atletico Madrid - CF Villarreal, 4. kolo La Ligy

Tenis

  • 14:00 SR - Kolumbia, duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára, štvorhra + záverečné dvojhry
  • 00:00 USA - Česko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára /prvý deň/
  • 6:00 Japonsko - Nemecko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 11:00 Maďarsko - Rakúsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 12:30 Španielsko - Dánsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 13:00 Chorvátsko - Francúzsko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 14:00 Holandsko - Argentína, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
  • 20:00 USA - Česko, 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára /druhý deň/

  • turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare

Cyklistika

Atletika

  • 1:00 chôdza na 35 km muži+ženy /D. Černý, M. Morvay, H. Burzalová, E. Hačundová/, MS v Atletike (Tokio)
  • 2:00 kvalifikácie a rozbehy, MS v Atletike (Tokio)
  • 11:05 finálový blok (guľa mužov, 10.000 m žien a miešaná štafeta 4x400 m), MS v Atletike (Tokio)
  • 11:55 rozbehy 100 m žien /V. Forster/, MS v Atletike (Tokio)

Volejbal

  • 4:00 USA - Kolumbia, MS
  • 4:30 Kanada - Líbya, MS
  • 7:30 Kuba - Portugalsko, MS
  • 8:00 Japonsko - Turecko, MS
  • 11:30 Nemecko - Bulharsko, MS
  • 12:00 Holandsko - Katar, MS
  • 15:00 Slovinsko - Čile, MS
  • 15:30 Poľsko - Rumunsko, MS

Hádzaná

  • 16:00 Handball Hodonín - HC DAC Dunajská Streda, 2. kolo MOL ligy
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHK Zora Olomouc, 2. kolo MOL ligy
  • 18:30 MŠK Iuventa Michalovce - DHC Slavia Praha, 2. kolo MOL ligy

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Košice, 3. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:00 HC Sporta Hlohovec - HáO TJ Slovan Modra, 3. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - ŠKP Bratislava, 3. kolo Niké Handball Extraligy

Horská cyklistika

  • 11:00 muži U23, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/
  • 14:00 ženy Elite, cross country olympijská trať, MS /účasť SR/

Box

  • 13:00 finálové zápasy, MS

Plochá dráha

  • 19:00 Veľká cena Dánska, záverečné 10. kolo seriálu FIM Speedway /Vaculík/
TV program: sobota, 13. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    Štartujú MS v Atletike, Žilina hostí Slovan. Športový program na dnes (13. september)
    dnes 00:00
