Slovenky na MS vo florbale, štafeta žien či obrovský slalom. Športový program na dnes (13. december)

Športový program na sobotu, 13. december
Futbal
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 18. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Spartak Trnava - MFK Skalica, 18. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Ružomberok - AS Trenčín, 18. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce, 18. kolo Niké ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav, 19. kolo českej ligy
- 15:00 FC Baník Ostrava - FK Pardubice, 19. kolo českej ligy
- 15:00 FK Teplice - 1. FC Slovácko, 19. kolo českej ligy
- 18:00 SK Slavia Praha - FK Jablonec, 19. kolo českej ligy
- 16:00 FC Chelsea - FC Everton, 16. kolo Premier League
- 16:00 FC Liverpool - FC Brighton, 16. kolo Premier League
- 18:30 FC Burnley - FC Fulham, 16. kolo Premier League
- 21:00 FC Arsenal - Wolverhampton Wanderers, 16. kolo Premier League
- 15:30 Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg, 14. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, 14. kolo Bundesligy
- 15:30 FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim, 14. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV, 14. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayer Leverkusen - 1. FC Kolín, 14. kolo Bundesligy
- 17:00 Stade Rennes - Stade Brest, 16. kolo Ligue 1
- 19:00 FC Metz - Paríž Saint-Germain, 16. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž FC - FC Toulouse, 16. kolo Ligue 1
- 15:00 FC Turín - US Cremonese, 15. kolo Serie A
- 18:00 Parma Calcio - Lazio Rím, 15. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio, 15. kolo Serie A
- 14:00 Atlético Madrid - FC Valencia, 16. kolo La Ligy
- 16:15 RCD Mallorca - FC Elche, 16. kolo La Ligy
- 18:30 FC Barcelona - CA Osasuna, 16. kolo La Ligy
- 21:00 FC Getafe - Espanyol Barcelona, 16. kolo La Ligy
- 18:00 Flamengo - Pyramids, play off Interkontinentálny pohár FIFA
Hokej
- 2:00 St. Louis Blues - Chicago Blackhawks, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Seattle Kraken, NHL
- 18:30 New Jersey Devils - Anaheim Ducks, NHL
- 20:00 Minnesota Wild - Ottawa Senators, NHL
- 21:00 Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks, NHL
- 21:30 New York Islanders - Tampa Bay Lightning, NHL
- 17:00 Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica, 28. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava, 28. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce, 28. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra - HK Dukla Trenčín, 28. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HK Poprad - HC Košice, 28. kolo Tipsport ligy
- 14:00 Fínsko - Švédsko, Švajčiarske hokejové hry
- 18:00 Švajčiarsko - Česko, Švajčiarske hokejové hry
- 15:30 Slovensko - Maďarsko, Turnaj štyroch krajín žien
Florbal
- 13:00 Nórsko - Dánsko, zápas o 5.-8. miesto, MS žien 2025
- 13:30 Slovensko - Lotyšsko zápas o 5.-8. miesto MS žien 2025
- 16:00 Česko - Fínsko, semifinále na MS žien 2025
- 19:00 Švédsko - Švajčiarsko, semifinále na MS žien 2025
Biatlon
- 12:00 stíhacie preteky mužov na 12.5 km, SP v Hochfilzene
- 14:15 štafeta žien na 4x6 km, SP v Hochfilzene
Lyžovanie
- 9:30 obrovský slalom muži, 1.kolo SP vo Val d'Isere /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 13:00 obrovský slalom muži, 2.kolo SP vo Val d'Isere /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:45 Zjazd žien, SP v St. Moritzi /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 13:45 šprint voľne ž+m – kvalifikácia, SP v Davose
- 16:15 šprint voľne ž+m – finále, SP v Davose
Skoky na lyžiach
- 10:30 kvalifikácia žien, SP v Klingenthali
- 11:45 hlavná súťaž žien, SP v Klingenthali
- 15:45 hlavná súťaž mužov, SP v Klingenthali
Krasokorčuľovanie
- 12:00 MSR / Four Nationals Championships v Prešove
Hádzaná
- 18:00 Tatran Prešov - HK AGRO Topoľčany, 15. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HáO TJ Slovan Modra - HK Košice, 15. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - MHC ŠTART Nové Zámky, 15. kolo Niké Handball Extraligy
Šípky
Basketbal
- 16:00 ŠBK Šamorín - YOUNG ANGELS Košice, 12. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - MBK Ružomberok, 12. kolo Tipos extraligy
- 17:00 Spišskí Rytieri - BC Slovan Bratislava, 12. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - BC Komárno, 12. kolo Tipos SBL
- 19:00 Patrioti Levice - Iskra Svit, 12. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Prievidza, 12. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 16:00 VK Slovan Bratislava - ŠKM Liptovský Hrádok, 10. kolo Niké extraligy žien
- 17:00 Kooperativa Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra, 10. kolo Niké extraligy žien
- 19:30 HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok, 10. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Slávia Svidník, 8. kolo Niké Extraligy
- 18:00 ŠVK Tatran - VK Slovan Bratislava, 8. kolo Niké Extraligy
Snoubording
- 10:00 snoubordkros finále m+ž, SP v Cervinii
- 21:45 Big Air finále muži, SP v Steamboat Springs /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Boby
- 9:30 monobob ženy, SP v Lillehammeri
Sánkovanie
- 23:15 Svetový pohár Park City/USA
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.