V prvom striedaní urobil tri chyby. Slafkovskému nepomohol ani prvý útok, bol frustrovaný

Montreal vyhral posledné štyri domáce otváracie zápasy. A prvý duel sezóny v Bell Centre je každý rok udalosťou, na ktorej si Canadiens dávajú mimoriadne záležať, prípravy trvajú aj týždne.
Ani tentoraz nebol predzápasový program obyčajný. Otvorila ho interpretácia ikonickej piesne Roberta Charleboisa Je reviendrai à Montréal (v preklade Vrátim sa do Montrealu).
Následne sa na kocke nad ľadom premietalo video, v ktorom kapitán Nick Suzuki a jeho asistenti Mike Matheson a Josh Anderson predstavovali ľudí pracujúcich v zákulisí klubu - trénerov, kustódov či ďalších členov realizačného tímu.
Na ľad potom prišlo 22 mladých hokejistov vo veku od osem do dvanásť rokov oblečených v dresoch klubov, ktoré hrajú v provincii Quebec.
Nasledovalo tradičné predstavenie domácich hráčov. Jeden z väčších aplauzov dostal Juraj Slafkovský, no najhlasnejšie však Bell Centre privítalo trénera Martina St. Louisa. Fanúšikovia mu venovali potlesk postojačky.
„Všetko bolo urobené s noblesou. Škoda len, že po tom všetkom ešte Canadiens museli odohrať hokejový zápas,“ zhodnotil trefne novinár Herb Zurkowsky z Montreal Gazette.
Keď sa totiž začalo hrať, dovtedy hluční fanúšikovia postupne stíchli. Nechcene k tomu prispel aj Slafkovský.
Slovenský útočník síce strelil svoj prvý gól v sezóne, ale jeho výkon - podobne ako výkon celého mužstva - mal ďaleko od ideálu. Canadiens prehrali s Carolinou 4:6.
Slafkovský sa trápil
Slafkovskému zatiaľ úvod novej sezóny herne nevychádza podľa predstáv. V prvých dvoch zápasoch nebodoval a po prehre v Pittsburghu bol kritický k výkonu mužstva aj k sebe.
Hoci v zápase neurobil výraznú chybu, ktorá by priamo viedla ku gólu, pokazil viacero jednoduchých prihrávok. Na jeho rozhodnutia s pukom upozorňovali aj komentátori Sportsnetu.
„Toto sa nesmie stávať. Potom sme odviedli dobrú prácu pri vyrovnaní, ale takto to nemôže ísť celú sezónu.
Bolo to otrasné. Robili sme hlúpe rozhodnutia a začína sa to pri mne. Aj ja som spravil niekoľko zlých,“ povedal po zápase.
Podľa zámorských novinárov bolo na Slafkovskom vidieť frustráciu. Pred domácim duelom s Carolinou už hodnotil situáciu pokojnejšie, priznal však, že prvé dva zápasy z jeho pohľadu neboli veľmi dobré.
A proti Hurricanes nezačal lepšie. Už pri prvom góle Caroliny mal niekoľko možností dostať puk z nebezpečného priestoru.
Dvakrát sa mu nepodarila rozohrávka a napokon ho stratil blízko pred brankárom Jakubom Dobešom. Akciu zakončil Taylor Hall a hostia viedli 1:0.
VIDEO: Prvý gól Caroliny po chybách Slafkovského
V závere prvej tretiny sa Slafkovský zapojil aj do potýčky, keď bránil Colea Caufielda. Jeho trest bol nakoniec rozdielový a Montreal hral v oslabení.
Slafkovský bol opäť frustrovaný, na čo viackrát v zápase poukázali aj televízne zábery.
„Raz dokonca poriadne tresol dvierkami na striedačke. Veľmi mu na tom záleží," dodal v prenose TSN expert Arpon Basu
„Dnes večer môžeme vidieť, aké je to preňho náročné. Väčšina jeho dotykov s pukom bola pod veľkým tlakom."
Slafkovského výkon sa trochu zlepšil v tretej tretine. V presilovke sa dostal k dobrej strele z ľavého kruhu, Canadiens však o početnú výhodu vzápätí prišli po faule Nicka Suzukiho na brankára Brandona Bussiho.
Za stavu 3:5 sa slovenský útočník konečne dočkal aj prvého gólu v sezóne. Strelu Suzukiho najskôr tečoval Chris Kreider a Slafkovský dorazil puk do odkrytej bránky.
VIDEO: Prvý gól Slafkovského v novej sezóne
Bol to však jeden z mála jeho svetlých momentov.
Chybu urobil aj pri poslednom góle Caroliny. Pri hre bez brankára zaviedol puk do útočného pásma, no hneď za modrou čiarou ho stratil a Jaccob Slavin jednoducho poslal Hurricanes do protiútoku, ktorý Andrej Svečnikov zakončil strelou do prázdnej bránky.
„Toto nemôžete urobiť. Veľmi ľahká práca pre Jaccoba Slavina,“ kritizoval stratu komentátor TSN.
Slafkovský tresol hokejkou o bránku a na lavičke nadával.
Jeho slabší večer potvrdzujú aj rozšírené štatistiky. Montreal mal počas jeho pobytu na ľade pomer všetkých streleckých pokusov 3:23. V pomere striel na bránku prehrali Canadiens počas jeho pobytu na ľade 1:10 a vo vysoko nebezpečných šanciach dokonca 0:7.
V hodnotení HockeyStatCards dosiahol známku -1,79 a spomedzi útočníkov Montrealu patril medzi najhoršie hodnotených.
„Proti nim (Carolina) nemôžete strácať puky a musíte vyhrávať súboje. V týchto dvoch veciach sme neboli dosť dobrí,“ zhodnotil St. Louis.
Celkovo pritom Slafkovský odohral 19 minút a 43 sekúnd. Tréner mu napriek nevydarenému výkonu dôveroval aj v špeciálnych formáciách a v závere zápasu pri hre bez brankára.
Slabý večer však nemal iba on. Montreal ako tím nedokázal zvládnuť tlak výborne hrajúcej Caroliny, prehrával súboje a robil množstvo chýb s pukom.
Nevydarený zápas mal aj brankár Jakub Dobeš, ktorý inkasoval päť gólov z 28 striel.
Opäť v prvom útoku
Tréner St. Louis pred sezónou rozdelil zohratú trojicu Caufield - Suzuki - Slafkovský. Cieľom bolo rozložiť ofenzívnu silu do dvoch útokov a dať Slafkovskému väčší priestor s pukom vedľa Ivana Demidova.
Lenže už pred tretím zápasom sezóny dostal tento plán prvú vážnu trhlinu.
Demidov sa zranil a Canadiens oznámili, že pre problém v dolnej časti tela bude chýbať dva až štyri týždne.
„Pre Canadiens bude bez Demidova ťažké udržať tento vyvážený prístup. Našťastie by nemal chýbať dlho, ale predstava St. Louisa o tom, ako má tento tím hrať, jeho absenciou určite utrpela,“ hodnotil počas zápasu Arpon Basu pre TSN.
Demidova v druhom útoku proti Caroline nahradil Kirby Dach. Slafkovský si tak v treťom zápase sezóny vyskúšal už tretiu odlišnú kombináciu spoluhráčov, no táto najnovšia fungovala najmenej.
Trojica Slafkovský – Newhook – Dach odohrala pri hre piatich proti piatim približne päť minút. Na strely prehrala 1:7, na vysoko nebezpečné šance 0:4 a na góly 0:1. Hodnota očakávaných gólov Montrealu pri ich spoločnom pobyte na ľade bola iba 0,01.
St. Louis preto počas tretej tretiny siahol po riešení, ktoré pozná veľmi dobre. Slafkovského vrátil k Suzukimu a Caufieldovi.
Niečo podobné urobil už v závere predchádzajúceho zápasu v Pittsburghu. Naznačuje to, že počas problémových pasáží bude opäť spájať trojicu, ktorá bola v minulých sezónach najväčšou ofenzívnou zbraňou Canadiens.
„Prečo nie? V minulej sezóne sa im spolu darilo,“ poznamenal komentátor prenosu.
Proti Caroline však nepomohlo ani toto riešenie. Počas spoločného pobytu na ľade pri hre piatich proti piatim nevyslala zohraná trojica ani jednu strelu na bránku.
Problém nebol iba v jednotlivých útokoch. Montreal mal problém dostať puky cez obranu Hurricanes a nefungovali mu ani špeciálne formácie.
Canadiens nevyužili ani dve presilovky piatich proti trom. Prvá trvala minútu a 13 sekúnd, druhá 25 sekúnd.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Carolina
„Určite sme príliš veľa strácali puk. Presilovka musí byť lepšia, oslabenia musia byť lepšie a pri hre piatich proti piatim musíme byť lepší. Musíme zmeniť veľa vecí,“ povedal kapitán Suzuki.
Carolina podľa neho dobre blokovala strely a vytláčala Montreal k mantinelom.
„Musíme nájsť spôsob, ako dostať viac pukov pred bránku. Je ešte len začiatok sezóny a oni sú dobrý tím. Potrebovali sme podať náš najlepší výkon a dnes sme ho nepodali.“
Canadiens odohrajú ďalší zápas v noci zo štvrtka na piatok (1:00 h) doma proti Nashvillu.
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