Chladoňová môže na ME získať ďalšiu medailu. Športový program na dnes (7. október)

Športový program na streda, 7. októbra
Futbal
- 1:00 Argentína - Benin, prípravný zápas
- 1:45 Kolumbia - Peru, prípravný zápas
- 2:00 USA - Kanada, prípravný zápas
- 4:30 Mexiko - Čile, prípravný zápas
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Nashville Predators, NHL
- 1:30 New York Rangers - New York Islanders, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues, NHL
- 3:40 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Florida Panthers, NHL
- 17:30 Tappara Tampere - Storhamar Hockey, 5. kolo základnej časti LM
- 19:30 Kölner Haie - Herning Blue Fox, 5. kolo základnej časti LM
- 19:30 Adler Mannheim - GKS Tychy, 5. kolo základnej časti LM
- 20:15 Bordeaux Boxers - HC Dynamo Pardubice, 5. kolo základnej časti LM
- 20:20 EC Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin, 5. kolo základnej časti LM
- 17:30 HK Skalica - HK '95 Považská Bystrica, 7. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS Group Dubnica, 7. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Levice - HK Detva, 7. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, 7. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava - Rytieri Martin, 7. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Pekingu
Cyklistika
- 9:30 juniorky, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
- 10:30 juniori, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
- 11:45 ženy do 23 rokov, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
- 12:35 muži do 23 rokov, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
- 14:30 ženy, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
- 16:15 muži, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
Basketbal
- 18:00 Basketbal Trenčín – MBK Ružomberok, 3. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – CBK Košice, 3. kolo Tipos extraligy
- 18:30 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Piešťanské Čajky, 3. kolo Tipos extraligy
- 19:00 King Štetín - Nitra Blue Wings, Európsky pohár FIBA
Strelectvo
- 8:00 kvalifikácia jednotlivcov trapu, 1. deň (muži, ženy, juniori, juniorky), ME v brokových zbraniach 2026
Futsal
- 16:00 Maďarsko – Bosna a Hercegovina, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
- 19:00 Švédsko – Slovensko, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
Volejbal
- 17:00 ŠK ELBA Prešov - HIT UCM Trnava, 2. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK PIRANE Brusno - VA UNIZA Žilina, 2. kolo Niké extraligy
- 19:00 ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK ŠKM Liptovský Hrádok, 2. kolo Niké extraligy
TV program: streda, 7. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.