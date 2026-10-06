Chladoňová môže na ME získať ďalšiu medailu. Športový program na dnes (7. október)

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
Sportnet|7. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 7. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na streda, 7. októbra

Futbal

  • 1:00 Argentína - Benin, prípravný zápas
  • 1:45 Kolumbia - Peru, prípravný zápas
  • 2:00 USA - Kanada, prípravný zápas
  • 4:30 Mexiko - Čile, prípravný zápas

Hokej

  • 1:00 Buffalo Sabres - Minnesota Wild, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - Ottawa Senators, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 New Jersey Devils - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Nashville Predators, NHL
  • 1:30 New York Rangers - New York Islanders, NHL
  • 2:00 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues, NHL
  • 3:40 Seattle Kraken - Vegas Golden Knights, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings - Florida Panthers, NHL

  • 17:30 Tappara Tampere - Storhamar Hockey, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:30 Kölner Haie - Herning Blue Fox, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:30 Adler Mannheim - GKS Tychy, 5. kolo základnej časti LM
  • 20:15 Bordeaux Boxers - HC Dynamo Pardubice, 5. kolo základnej časti LM
  • 20:20 EC Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin, 5. kolo základnej časti LM

  • 17:30 HK Skalica - HK '95 Považská Bystrica, 7. kolo Tipos SHL
  • 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS Group Dubnica, 7. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Levice - HK Detva, 7. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, 7. kolo Tipos SHL
  • 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava - Rytieri Martin, 7. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Cyklistika

  • 9:30 juniorky, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
  • 10:30 juniori, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
  • 11:45 ženy do 23 rokov, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
  • 12:35 muži do 23 rokov, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
  • 14:30 ženy, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026
  • 16:15 muži, individuálna časovka, ME v cyklistike 2026

Basketbal

  • 18:00 Basketbal Trenčín – MBK Ružomberok, 3. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – CBK Košice, 3. kolo Tipos extraligy
  • 18:30 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Piešťanské Čajky, 3. kolo Tipos extraligy

  • 19:00 King Štetín - Nitra Blue Wings, Európsky pohár FIBA

Strelectvo

  • 8:00 kvalifikácia jednotlivcov trapu, 1. deň (muži, ženy, juniori, juniorky), ME v brokových zbraniach 2026

Futsal

  • 16:00 Maďarsko – Bosna a Hercegovina, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien
  • 19:00 Švédsko – Slovensko, elitné kolo kvalifikácie ME vo futsale žien

Volejbal

  • 17:00 ŠK ELBA Prešov - HIT UCM Trnava, 2. kolo Niké extraligy
  • 18:00 VK PIRANE Brusno - VA UNIZA Žilina, 2. kolo Niké extraligy
  • 19:00 ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava, 2. kolo Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK ŠKM Liptovský Hrádok, 2. kolo Niké extraligy
TV program: streda, 7. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
    Chladoňová môže na ME získať ďalšiu medailu. Športový program na dnes (7. október)
    dnes 00:00
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