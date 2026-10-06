Slovenský šachový unikát má 50 rokov. Medaily boli satisfakciou za drakonický trest

Nevidiaci Ivan Novák je bývalý majster Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu - medzi vidiacimi.
Nevidiaci Ivan Novák je bývalý majster Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu - medzi vidiacimi. (Autor: ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)
Jozef Sith|6. okt 2026 o 15:10
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Šachové double dosiahli doteraz traja hráči.

Majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa v súvislom rade konajú od roku 1969 (jedinou výnimkou bol rok 1973).

V bleskovom šachu, pri ktorom majú obaja hráči iba po 5 minút na celú partiu (novšie 3 minúty, ale s vrátením 5 sekúnd po každom ťahu) (premiéra v roku 1971), bola situácia omnoho nepravidelnejšia a do roku 2020 v ňom vypadlo až 10 ročníkov.

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Hoci v oboch kategóriách počas histórie zvíťazili mnohí šachisti, vybojovať obe prvenstvá v tom istom roku je mimoriadny úkaz. V celom období od roku 1969 až do súčasnosti sa to podarilo iba trom šachistom: Ivanovi Novákovi, Mikulášovi Maníkovi a Viktorovi Gažíkovi.

Šampión aj so zrakovým hendikepom

Nedávno uplynulo presne 50 rokov od chvíle, keď bol tento historický míľnik dosiahnutý po prvýkrát.

Dňa 7. októbra 1976 uverejnil denník Šport správu s názvom „Dva tituly Ivanovi Novákovi“. O výraznom úspechu vtedy 33-ročného majstra športu referoval síce palcovým titulkom, no na veľmi skromnom priestore. 

Aj preto sa do článku nezmestila podstatná informácia: Ivan Novák dosiahol tento výsledok s výrazným zrakovým hendikepom (zostalo mu približne len 10 percent zraku).

Ivan Novák za šachovnicou.
Ivan Novák za šachovnicou. (Autor: Šachová Bratislava )

Pri bleskovej hre pritom popri šachových zručnostiach a rýchlosti rozhodovania zohráva zrak kľúčovú úlohu.

Hráč potrebuje okamžitý prehľad o zostávajúcom čase na hodinách, musí zlomkom sekundy zaregistrovať pohyb súperovej ruky či bleskovo odhadnúť jeho reakcie.

Novák musel všetky tieto nevýhody kompenzovať geniálnou intuíciou a precíznym prepočtom.

Zápas s emigrantom = prísny trest

Výsledok z roku 1976 mal pre víťaza Nováka a bronzového medailistu Jána Báňasa aj hlboký ľudský a politický rozmer. Bol to pre nich prvý významný turnaj po takmer dvojročnom drakonickom disciplinárnom treste.

Ten dostali formálne za účasť na prestížnom turnaji Rilton Cup v Štokholme bez súhlasu komunistických úradov. Skutočným dôvodom však bolo, že medzi stovkou štartujúcich bol aj veľmajster Luděk Pachman – známy emigrant a hlasný odporca normalizačného režimu.

V roku 1974 existoval prísny, hoci neoficiálny zákaz nastúpiť proti tomuto autorovi slávnej šachovej literatúry. Hoci pravdepodobnosť žrebu v deväťkolovom turnaji bola malá, v poslednom kole žreb nadelil Pachmana jednému zo slovenskej dvojice.

Informáciu o porušení bojkotu okamžite odvysielala stanica Rádio Slobodná Európa. Pre režim bola previnením už samotná účasť na turnaji.

Po návrate domov dostali obaja šachisti rovnaký trest: dvojročný zákaz štartu na medzinárodných aj domácich majstrovských turnajoch a kompletnej trénerskej či funkcionárskej činnosti. Šampionát v Trnave bol pre nich doslova šachovou satisfakciou.

Tri slovenské šachové double

Prvé double: Ivan Novák - 1976

Ivan Novák získal titul v klasickom šachu v Trnave (2. októbra) a hneď na druhý deň, 3. októbra 1976, dokonal double v bleskovom šachu v Bratislave. Podarilo sa to už pri piatej príležitosti, 7 rokov od premiéry kategórie klasického šachu.

Druhé double: Mikuláš Manik - 2003

Po 27 rokoch zopakoval tento unikátny výsledok veľmajster Mikuláš Manik, ktorý ovládol obe kategórie v jednej sezóne.

Tretie double: Viktor Gažík - 2020

44 rokov po Novákovi a 17 rokov po Manikovi zavŕšil zatiaľ posledné double talentovaný majster sveta do 18 rokov Viktor Gažík.

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    Nevidiaci Ivan Novák je bývalý majster Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu - medzi vidiacimi.
    Nevidiaci Ivan Novák je bývalý majster Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu - medzi vidiacimi.
    Slovenský šachový unikát má 50 rokov. Medaily boli satisfakciou za drakonický trest
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