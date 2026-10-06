Slovenský šachový unikát má 50 rokov. Medaily boli satisfakciou za drakonický trest

Majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa v súvislom rade konajú od roku 1969 (jedinou výnimkou bol rok 1973).
V bleskovom šachu, pri ktorom majú obaja hráči iba po 5 minút na celú partiu (novšie 3 minúty, ale s vrátením 5 sekúnd po každom ťahu) (premiéra v roku 1971), bola situácia omnoho nepravidelnejšia a do roku 2020 v ňom vypadlo až 10 ročníkov.
Hoci v oboch kategóriách počas histórie zvíťazili mnohí šachisti, vybojovať obe prvenstvá v tom istom roku je mimoriadny úkaz. V celom období od roku 1969 až do súčasnosti sa to podarilo iba trom šachistom: Ivanovi Novákovi, Mikulášovi Maníkovi a Viktorovi Gažíkovi.
Šampión aj so zrakovým hendikepom
Nedávno uplynulo presne 50 rokov od chvíle, keď bol tento historický míľnik dosiahnutý po prvýkrát.
Dňa 7. októbra 1976 uverejnil denník Šport správu s názvom „Dva tituly Ivanovi Novákovi“. O výraznom úspechu vtedy 33-ročného majstra športu referoval síce palcovým titulkom, no na veľmi skromnom priestore.
Aj preto sa do článku nezmestila podstatná informácia: Ivan Novák dosiahol tento výsledok s výrazným zrakovým hendikepom (zostalo mu približne len 10 percent zraku).
Pri bleskovej hre pritom popri šachových zručnostiach a rýchlosti rozhodovania zohráva zrak kľúčovú úlohu.
Hráč potrebuje okamžitý prehľad o zostávajúcom čase na hodinách, musí zlomkom sekundy zaregistrovať pohyb súperovej ruky či bleskovo odhadnúť jeho reakcie.
Novák musel všetky tieto nevýhody kompenzovať geniálnou intuíciou a precíznym prepočtom.
Zápas s emigrantom = prísny trest
Výsledok z roku 1976 mal pre víťaza Nováka a bronzového medailistu Jána Báňasa aj hlboký ľudský a politický rozmer. Bol to pre nich prvý významný turnaj po takmer dvojročnom drakonickom disciplinárnom treste.
Ten dostali formálne za účasť na prestížnom turnaji Rilton Cup v Štokholme bez súhlasu komunistických úradov. Skutočným dôvodom však bolo, že medzi stovkou štartujúcich bol aj veľmajster Luděk Pachman – známy emigrant a hlasný odporca normalizačného režimu.
V roku 1974 existoval prísny, hoci neoficiálny zákaz nastúpiť proti tomuto autorovi slávnej šachovej literatúry. Hoci pravdepodobnosť žrebu v deväťkolovom turnaji bola malá, v poslednom kole žreb nadelil Pachmana jednému zo slovenskej dvojice.
Informáciu o porušení bojkotu okamžite odvysielala stanica Rádio Slobodná Európa. Pre režim bola previnením už samotná účasť na turnaji.
Po návrate domov dostali obaja šachisti rovnaký trest: dvojročný zákaz štartu na medzinárodných aj domácich majstrovských turnajoch a kompletnej trénerskej či funkcionárskej činnosti. Šampionát v Trnave bol pre nich doslova šachovou satisfakciou.
Tri slovenské šachové double
Prvé double: Ivan Novák - 1976
Ivan Novák získal titul v klasickom šachu v Trnave (2. októbra) a hneď na druhý deň, 3. októbra 1976, dokonal double v bleskovom šachu v Bratislave. Podarilo sa to už pri piatej príležitosti, 7 rokov od premiéry kategórie klasického šachu.
Druhé double: Mikuláš Manik - 2003
Po 27 rokoch zopakoval tento unikátny výsledok veľmajster Mikuláš Manik, ktorý ovládol obe kategórie v jednej sezóne.
Tretie double: Viktor Gažík - 2020
44 rokov po Novákovi a 17 rokov po Manikovi zavŕšil zatiaľ posledné double talentovaný majster sveta do 18 rokov Viktor Gažík.