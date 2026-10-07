Slováci si udržali pozíciu v rebríčku FIFA. Česko je najnižšie od septembra 2017, vedú Španieli

Gólová radosť futbalistov Slovenska.
Gólová radosť futbalistov Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet, ČTK|7. okt 2026 o 12:55
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Na čele nenastali žiadne zmeny.

/Správu aktualizujeme/

Slovenskej reprezentácii patrí v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 45. miesto.

V porovnaní s predošlým vydaním jej tak patrí rovnaká priečka. Na čele rebríčka nenastala zmena, vedú Španieli. Druhá je Argentína a tretie Francúzsko

Českí futbaloví reprezentanti sa v rebríčku prepadli o tri priečky na 51. miesto. Mužstvo figuruje najnižšie od septembra 2017.

Aktuálny rebríček FIFA

/k 7. októbru 2026/

Poradie

Krajina

Body

1. (1.)

Španielsko

2011,57

2. (2.)

Argentína

1972,80

3. (3.)

Francúzsko

1958,86

4. (4.)

Anglicko

1925,59

5. (7.)

Portugalsko

1807,69

6. (5.)

Brazília

1806,51

7. (6.)

Maroko

1805,34

8. (8.)

Belgicko

1779,17

9. (9.)

Holandsko

1778,61

10. (10.)

Mexiko

1738,48

45. (45.)

Slovensko

1477,34

Reprezentácie

Gólová radosť futbalistov Slovenska.
Gólová radosť futbalistov Slovenska.
Slováci si udržali pozíciu v rebríčku FIFA. Česko je najnižšie od septembra 2017, vedú Španieli
dnes 12:55
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