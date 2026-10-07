Slováci si udržali pozíciu v rebríčku FIFA. Česko je najnižšie od septembra 2017, vedú Španieli

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Slovenskej reprezentácii patrí v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 45. miesto.
V porovnaní s predošlým vydaním jej tak patrí rovnaká priečka. Na čele rebríčka nenastala zmena, vedú Španieli. Druhá je Argentína a tretie Francúzsko
Českí futbaloví reprezentanti sa v rebríčku prepadli o tri priečky na 51. miesto. Mužstvo figuruje najnižšie od septembra 2017.
Aktuálny rebríček FIFA
/k 7. októbru 2026/
Poradie
Krajina
Body
1. (1.)
Španielsko
2011,57
2. (2.)
Argentína
1972,80
3. (3.)
Francúzsko
1958,86
4. (4.)
Anglicko
1925,59
5. (7.)
Portugalsko
1807,69
6. (5.)
Brazília
1806,51
7. (6.)
Maroko
1805,34
8. (8.)
Belgicko
1779,17
9. (9.)
Holandsko
1778,61
10. (10.)
Mexiko
1738,48
45. (45.)
Slovensko
1477,34