Šéf Slovákov velebil fantastu: V každom zápase bol najlepší, je vynikajúci

Slováci odohrali štyri zápasy Ligy národov a najviac velebený hráč možno mnohých prekvapí. Alebo ani nie. Aspoň v očiach trénera Vladimíra Weissa st. to bol jednoznačne Tomáš Suslov.
Weiss ho chválil po každom zápase Ligy národov. A rovnako ho velebil aj po poslednom stretnutí, v ktorom Slováci na pôde Moldavska vyhrali presvedčivo 4:0.
„V každom zápase bol najlepší, veril som mu. Je to vynikajúci hráč,“ vyhlásil Weiss.
Suslov na slová trénera reagoval svojsky.
„Neviem, či som bol každý zápas najlepší, ale v každom zápase som odovzdal maximum. To môžem povedať s čistým svedomím a to je základ.
Musím povedať, že som spokojný aj s tým, že som vôbec zvládol takú minutáž, pretože som dlho nehral. Takže na seba môžem byť určite pyšný. Najdôležitejšie však je, že sme v takej pozícii, v akej sme,“ opisoval Suslov.
Zmenil mu post a Suslov ožil
Weiss mu dal iný post, ako to bolo za éry predošlého trénera Francesca Calzonu. V národnom tíme už nehral na krídle, ale v strede zálohy spolu so Stanislavom Lobotkom a Ondrejom Dudom.
A práve tento Weissov experiment patril medzi najvydarenejšie.
Suslov bol veľmi aktívny.
V prvom zápase proti Moldavsku si pripísal asistenciu, v treťom ju mal v podstate tiež, keď si jeho strelu zrazil hráč Faerských ostrovov do vlastnej brány.
V poslednom zápase na pôde Moldavska skóroval po strele spoza šestnástky.
Ďakuje za dôveru
A nielen to. Pri treťom góle ukázal prehľad aj pohotovosť. Štandardnú situáciu pri vlastnej šestnástke rozohral okamžite a presným dlhým pasom vysunul Lukáša Haraslína.
Spoľahlivý bol aj bez lopty, pri bránení odviedol veľa práce a po jej zisku dokázal hru upokojiť, vyviezť ju dopredu či pripraviť zaujímavú akciu.
Jeho aktivitu a ochotu hrať aj v náročných momentoch vyzdvihol po zápase v magazíne STVR FutbalSK aj bývalý reprezentant Marián Zeman.
VIDEO: Zostrih zápasu Moldavsko - Slovensko
„Málo sme o ňom hovorili, ale chcel by som vyzdvihnúť Tomáša Suslova. Aj keď nie za celkový výkon a všetky veci, ktoré robil.
On mi spĺňa to, čo od hráčov chceme v ťažkých zápasoch, keď sme unavení, keď je súper nepríjemný. On to presne spĺňa, pretože je aktívny a chce hrať,“ povedal Zeman.
Váži si dôveru
Suslov podľa neho vyniká aj tým, že sa hry nesnaží stratiť ani v závere zápasu.
„Suslov je hráč, ktorý ide naplno celých 90 minút. Ak je na ihrisku, tak si bude pýtať loptu aj v 90. minúte.
Pôjde, skúsi strelu, skúsi to individuálne. Keď bude pravidelne hrávať, bude na tom ešte fyzicky lepšie, tak verím, že by to mohol byť práve ten hráč, ktorý nás v ofenzíve posunie ďalej,“ dodal Marián Zeman.
Suslov si váži dôveru trénera. „Nebolo to preňho ľahké, keďže som mal aj v klube nejaké problémy a bol som zranený,“ vyhlásil Suslov.
„Musím mu za to poďakovať, pretože od začiatku zrazu mi hovoril, že som pre neho dôležitý hráč. A vlastne mi to aj ukázal. Som šťastný, že som mu to oplatil dobrými výkonmi,“ dodal hráč Verony.
Medzi najlepšími Slovákmi
Suslovove výkony potvrdzujú aj čísla.
V štatistikách Slovákov v rámci Ligy národov patrí medzi troch najproduktívnejších hráčov.
V počte presných dlhých prihrávok je Suslov na druhom mieste, v počte driblingov tiež na druhom mieste a aj v počte kľúčových prihrávok je druhý zo Slovákov. Dokázal vyvinúť rýchlosť 35,4 km/h, aj v tejto metrike patrí medzi troch najlepších.
„Boli tam vynikajúce individuálne výkony, boli tam aj výnimočné výkony, som s prístupom spokojný,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.
Slováci sa v prvých troch zápasoch skôr strelecky trápili, na pôde Moldavska však vyhrali rozdielom štyroch gólov – 4:0.
„Toto nám robilo problémy v ostatných zápasoch – efektivita. Vytvorili sme si ešte ďalšie šance a mohli sme dať viac gólov. Dôležité je, že sa dostávame do tých priestorov. Myslím si, že dnes môžeme byť spokojní,“ dodal Suslov.
Weiss: Je o triedu vyššie
Na reprezentačný zraz pritom Suslov neprišiel v najlepšej nálade.
Vo Verone nastúpil do troch zápasov druhej talianskej ligy. Zatiaľ neskóroval, pripísal si jednu asistenciu a tiež naskakuje do hry ako náhradník.
Weiss však v jeho prípade hovorí o kvalite, ktorá podľa neho presahuje úroveň mužstva.
„Nemá to tam ľahké, nemal tie vzťahy v klube nejaké slnečné, ako by som to nazval. Pritom je o triedu vyššie ako všetci hráči, ktorých som videl naživo v zápase vo Verone.“
Suslov zažil v lete turbulentné obdobie. Mal prestúpiť, transfer sa napokon nepodaril a Verona zároveň zostúpila do druhej ligy.
„Je to takisto rana, pretože on je hráč, ktorý musí hrať prvoligový futbal na vyššej úrovni,“ tvrdil Weiss.
Ak by bol Suslov na klubovej scéne produktívnejší a efektívnejší, už dnes hrá vo veľkoklube a stojí desiatky miliónov. Jeho kariéra je však ako na hojdačke.
Od nálepky problémového hráča
Bolo leto 2023 a zdalo sa, že kariéra Tomáša Suslova sa neuberá dobrým smerom. Vytrucoval si odchod z Groningenu a pre svoje správanie dostal v Holandsku nálepku problémového hráča.
Zdalo sa, že skončí v bratislavskom Slovane, ale nastal zásadný obrat.
Po príchode do Hellasu Verona sa rýchlo uchytil a opäť ukazoval, prečo mal povesť jedného z najväčších talentov slovenského futbalu.
„Je to fantasta, futbalový romantik. Takých už v Taliansku nie je veľa,“ opísal ho Tomasso Badio z portálu Hellas Verona.
„Má predstavivosť, rýchlosť a techniku, navyše dokáže hrať na viacerých postoch. Pre Veronu je naozaj veľkým objavom,“ dodal Badio.
Desať bodov a pohľad dopredu
V tabuľke sú Slováci suverénne prví s desiatimi bodmi. Druhé Faerské ostrovy majú o šesť bodov menej. Do konca zostávajú už iba dva zápasy.
„Sme spokojní. Sme prví, čo sme chceli. Škoda toho zaváhania na Faerských ostrovoch, mohli sme už mať skupinu uzavretú.
Ale desať bodov určite nie je zlé a urobíme všetko pre to, aby sme to teraz doma ukončili,“ priznal Suslov.
Na reprezentačný tím sa však už teraz pozerá aj cez ľudskú stránku.
„Už dlho hovorím, že sme výborná partia, takže určite si budeme navzájom chýbať. Ale frajerky a manželky budú tiež rady, že sa konečne vraciame domov," pokračoval Suslov.
"Sme však radi, že sa o mesiac opäť stretneme. Na reprezentáciu sa všetci veľmi tešíme,“ dodal kreatívny stredopoliar.