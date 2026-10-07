Chladoňová má ďalšiu medailu. V časovke na ME rozdrvila súperky holandská favoritka

ME v cyklistike 2026
Výsledky - časovka žien U23 (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Nienke Vinkeová
32:36,93 min
2.
Megan Arensová
+ 36,78 s
3.
Viktória Chladoňová
+ 42,11 s
21.
Sofia Ungerová
+ 4:17,34 min
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Iba 19-ročná slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na európskom šampionáte v Slovinsku druhú bronzovú medailu.
Po pretekoch s hromadným štartom U23 skončila tretia aj v individuálnej časovke. Lepšie od nej boli len dve holandské reprezentantky.
Nienke Vinkeová časom 32:36 minúty deklasovala konkurenciu. Hoci štartovala minútu za Chladoňovou, napokon prišla do cieľa iba 18 sekúnd po nej.
Mladá cyklistka tímu Visma-Lease a Bike nebola ďaleko k zisku striebornej medaily, no o necelých šesť sekúnd nestačila na Megan Arensovú.
Tá v porovnaní s Chladoňovou lepšie zvládla najmä úvodnú časť, v ktorej bola rýchlejšia o sedem sekúnd. Slovenka následne svoju stratu znížila, ale v záverečnej rovine mala znova drobne navrch Holanďanka.