    Chladoňová má ďalšiu medailu. V časovke na ME rozdrvila súperky holandská favoritka

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky žien U23 na ME 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky žien U23 na ME 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|7. okt 2026 o 12:30
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    Viktória Chladoňová získala v časovke bronz.

    ME v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka žien U23 (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NLD

    Nienke Vinkeová

    32:36,93 min

    2.

    NLD

    Megan Arensová

    + 36,78 s

    3.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    + 42,11 s

    21.

    SVK

    Sofia Ungerová

    + 4:17,34 min

    správu aktualizujeme...

    Iba 19-ročná slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala na európskom šampionáte v Slovinsku druhú bronzovú medailu. 

    Po pretekoch s hromadným štartom U23 skončila tretia aj v individuálnej časovke. Lepšie od nej boli len dve holandské reprezentantky. 

    Nienke Vinkeová časom 32:36 minúty deklasovala konkurenciu. Hoci štartovala minútu za Chladoňovou, napokon prišla do cieľa iba 18 sekúnd po nej.

    Mladá cyklistka tímu Visma-Lease a Bike nebola ďaleko k zisku striebornej medaily, no o necelých šesť sekúnd nestačila na Megan Arensovú.

    Tá v porovnaní s Chladoňovou lepšie zvládla najmä úvodnú časť, v ktorej bola rýchlejšia o sedem sekúnd. Slovenka následne svoju stratu znížila, ale v záverečnej rovine mala znova drobne navrch Holanďanka.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky žien U23 na ME 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky žien U23 na ME 2026.
    Chladoňová má ďalšiu medailu. V časovke na ME rozdrvila súperky holandská favoritka
    dnes 12:302
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