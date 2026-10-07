Grief ovládol známkovanie v zápase s Moldavskom. Vysoké hodnotenia dostali aj dvaja strelci

Slovenskí reprezentanti triumfovali v štvrtom zápase nového ročníka Ligy národov na ihrisku Moldavska hladko 4:0.
Góly strelili David Strelec, Tomáš Suslov, Dávid Hancko a Lukáš Haraslín, čisté konto si v bráne udržal Dominik Greif.
Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 8,8 práve brankár Dominik Greif.
Za ním nasledoval Suslov s hodnotením 8,4 a Hancko mal 8,3.
Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal Peter Pokorný s hodnotením 5, ktorý však nastúpil až v 82. minúte. O trochu lepšie na tom bol so známkou 5,5 Erik Prekop, ktorý prišiel na ihrisko o minútu skôr.
Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Moldavsko - Slovensko.