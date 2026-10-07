Grief ovládol známkovanie v zápase s Moldavskom. Vysoké hodnotenia dostali aj dvaja strelci

Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
Fotogaléria (34)
Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|7. okt 2026 o 10:02
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Pozrite si výsledky známkovania slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Moldavsku.

Slovenskí reprezentanti triumfovali v štvrtom zápase nového ročníka Ligy národov na ihrisku Moldavska hladko 4:0.

Góly strelili David Strelec, Tomáš Suslov, Dávid Hancko a Lukáš Haraslín, čisté konto si v bráne udržal Dominik Greif.

Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 8,8 práve brankár Dominik Greif.

Za ním nasledoval Suslov s hodnotením 8,4 a Hancko mal 8,3.

Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, uprostred Milan Škriniar a Dávid Hancko počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke sprava Tomáš Suslov (Slovensko) a Vladimir Fratea (Moldavsko) v súboji o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Milan Škriniar s loptou počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
34 fotografií
Na snímke zľava tréner Vladimír Weiss st. (Slovensko) a tréner Lilian Popescu (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Mesík (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Ivan Schranz (Slovensko) a Sergiu Perciun (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026. Horný rad zľava: Adam Obert, Dávid Hancko, Milan Škriniar, Ivan Schranz, David Strelec a brankár Dominik Greif. Dolný rad zľava: Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka a Ivam Mesík.Na snímke Dávid Hancko (Slovensko) reaguje počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava David Strelec (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Ivan Schranz (Slovensko) padá a vpravo dole brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Schranz (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Milan Škriniar (Slovensko) a Ioan-Calin Revenco (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vpravo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) reaguje po góle Tomáša Suslova počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Dávidom Hanckom počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Ivan Schranz, left, challenges for the ball with Moldova's Vladislav Baboglo during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, centre left, celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia players celebrate after Slovakia's Tomas Suslov scored his side's second goal during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Leo Sauer, left, kicks the ball ahead of Moldova's Daniel Dumbravanu during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Lukas Haraslin, right, challenges for the ball with Moldova's Ioan-Calin Revenco during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, left, and Slovakia's Lukas Haraslin react during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)From left, Moldova's Iurie Iovu, Slovakia's Ivan Schranz, Moldova's Cristian Dros in action during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a hráči Moldavska (vpravo) pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.

Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal Peter Pokorný s hodnotením 5, ktorý však nastúpil až v 82. minúte. O trochu lepšie na tom bol so známkou 5,5 Erik Prekop, ktorý prišiel na ihrisko o minútu skôr.

Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Moldavsko - Slovensko.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
    Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko.
    Grief ovládol známkovanie v zápase s Moldavskom. Vysoké hodnotenia dostali aj dvaja strelci
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