Slovensko v Lige národov proti Moldavsku, dvadsaťjednotka bojuje o baráž či F1 v Singapure (TV tipy)

Na snímke slovenská reprezentácia do 21 rokov počas tréningu pred posledným zápasom v skupine.
Na snímke slovenská reprezentácia do 21 rokov počas tréningu pred posledným zápasom v skupine. (Autor: TASR)
Sportnet|5. okt 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá štvrtý zápas v skupine 3 C-divízie na štadióne v Moldavsku.

V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v poslednom zápase proti Andorre. Zverenci Jaroslava Kentoša bojujú o druhé miesto v tabuľke s Írskom, ktoré odohrá zápas proti Anglicku.

Po dlhej reprezentačnej prestávke sa do akcie vracia klubový futbal. Vedúca Dunajská Streda sa predstaví na pôde Michaloviec, Podbrezová privíta futbalistov Trnavy či Slovan Bratislava odohrá duel v Skalici.

Po prestávke pokračuje hokejová Liga majstrov aj s Nitrou, ktorá odohrá zápas vo Fribourgu.

V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Liptákom a Michalovciam. Hokejisti Nitry sa stretnú s Trenčínom a Spišiakmi.

V nedeľu sa v Česku uskutoční 136. ročník Veľkej pardubickej.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez víkend sa cyklisti predstavia na klasike Okolo Lombardska.

Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Singapuru.

Počas týždňa sa tenisti predstavia na turnajoch v Tokiu, Šanghaji a v Pekingu, kde bude prebiehať aj ženský turnaj.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (5. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (6. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (7. október)

Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (8. október)

Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (9. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (10. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (11. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dostihy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Slovensko v Lige národov proti Moldavsku, dvadsaťjednotka bojuje o baráž či F1 v Singapure (TV tipy)
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