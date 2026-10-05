Slovensko v Lige národov proti Moldavsku, dvadsaťjednotka bojuje o baráž či F1 v Singapure (TV tipy)

Cez týždeň pokračuje nový ročník Ligy národov. Slovenská reprezentácia odohrá štvrtý zápas v skupine 3 C-divízie na štadióne v Moldavsku.
V kvalifikácii ME hráčov do 21 rokov sa Slovensko predstaví v poslednom zápase proti Andorre. Zverenci Jaroslava Kentoša bojujú o druhé miesto v tabuľke s Írskom, ktoré odohrá zápas proti Anglicku.
Po dlhej reprezentačnej prestávke sa do akcie vracia klubový futbal. Vedúca Dunajská Streda sa predstaví na pôde Michaloviec, Podbrezová privíta futbalistov Trnavy či Slovan Bratislava odohrá duel v Skalici.
Po prestávke pokračuje hokejová Liga majstrov aj s Nitrou, ktorá odohrá zápas vo Fribourgu.
V Tipsport lige Žilina odohrá zápasy proti Liptákom a Michalovciam. Hokejisti Nitry sa stretnú s Trenčínom a Spišiakmi.
V nedeľu sa v Česku uskutoční 136. ročník Veľkej pardubickej.
Cez víkend sa cyklisti predstavia na klasike Okolo Lombardska.
Jazdci formuly 1 pokračujú v sezóne 2026, tentokrát sa predstavia v rámci Veľkej ceny Singapuru.
Počas týždňa sa tenisti predstavia na turnajoch v Tokiu, Šanghaji a v Pekingu, kde bude prebiehať aj ženský turnaj.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Pondelok (5. október)
Utorok (6. október)
Streda (7. október)
Štvrtok (8. október)
Piatok (9. október)
Sobota (10. október)
Nedeľa (11. október)
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