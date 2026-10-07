Mladí Slováci útočili na top 10. ME priniesli v súboji o zlato ďalšiu nevídanú drámu

ME v cyklistike 2026
Výsledky - časovka juniorov (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Benjamín Noval
29:46,98 min
2.
Malthe Risbjerg
+ 0,03 s
3.
Vic De Smet
+ 7,66 s
12.
Timotej Michalík
+ 1:06,14 min
38.
Michal Kacina
+ 3:41,59 min
Výsledky - časovka junioriek (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Alejandra Neiraová
35:45,65 min
2.
Laura Fivéová
+ 3,18 s
3.
Augusté Mikutytéová
+ 10,49 s
12.
Karolína Hajduková
+ 1:17,21 min
15.
Klára Paduchová
+ 1:52,97 min
Časovky juniorov ovládli na ME v cyklistike 2026 reprezentanti Španielska. Na 22 km dlhom okruhu v obci Šenčur pri Ľubľane nenašli premožiteľov Benjamín Noval a Alejandra Neiraová Dominguezová.
Noval, ktorý bude od novej sezóny jazdiť za Netcompany INEOS, skompletizoval víťazné double, keďže časovku ovládol aj na MS v Montreale. Treba však povedať, že v Slovinsku mal obrovské šťastie.
Na všetkých medzičasoch bol na vedúcej pozícii, ale záver mu nevyšiel podľa predstáv. Už sa zdalo, že mu zlatú medailu vyfúkne Dán Malthe Risbjerg, ale napokon v prospech Španiela rozhodli tri stotiny sekundy.
Po mužských pretekoch elite, v ktorých Remco Evenepoel zdolal Giulia Cicconeho ide na tomto šampionáte o ďalší nesmierne tesný dojazd. Bronzovú medailu si s mankom 7,66 s odniesol Belgičan Vic De Smet.
Z dvojice Slovákov predviedol lepší výkon Timotej Michalík, ktorého klasifikovali na 12. mieste so stratou necelých troch sekúnd na top 10. Michal Kacina obsadil v 64-člennej konkurencii 38. pozíciu.
Aj Neiraová Dominguezová zviedla na ME dramatický súboj o víťazstvo. Belgičanka Laura Fivéová síce lepšia prešla stúpania Možjanca (2 km; 10,2 %) a Stefanja Gora (0,9 km; 4,7 %), ale v záverečnej rovine zaostala.
Na víťazku stratila 3,17 sekundy. Bronzovú medailu si odniesla z pretekov junioriek Litva, keďže pod 36 minút sa dostala už len Augusté Mikutytéová.
Veľmi podobne ako Michalíkovi ušla elitná desiatka aj Karolíne Hajdukovej. Tiež skončila dvanásta a tiež ju od spomenutej méty delili necelé tri sekundy. Klára Paduchová uzavrela časom 37:38 minúty najlepšiu pätnástku.
V záverečný deň ME je na programe všetkých šesť individuálnych časoviek.
Slovenských fanúšikov bude zaujímať najmä ženská kategória do 23 rokov aj s dvojicou Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová. Prvá menovaná patrí k hlavným ašpirantkám na zisk jedného z cenných kovov.