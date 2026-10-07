    Mladí Slováci útočili na top 10. ME priniesli v súboji o zlato ďalšiu nevídanú drámu

    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas časovky junioriek na ME 2026.
    Slovenská cyklistka Karolína Hajduková počas časovky junioriek na ME 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|7. okt 2026 o 12:02
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    Benjamín Noval nadviazal na triumf z MS v Montreale.

    ME v cyklistike 2026

    Výsledky - časovka juniorov (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Benjamín Noval

    29:46,98 min

    2.

    DNK

    Malthe Risbjerg

    + 0,03 s

    3.

    BEL

    Vic De Smet

    + 7,66 s

    12.

    SVK

    Timotej Michalík

    + 1:06,14 min

    38.

    SVK

    Michal Kacina

    + 3:41,59 min

    Výsledky - časovka junioriek (Šenčur - Šenčur, 22,1 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Alejandra Neiraová

    35:45,65 min

    2.

    BEL

    Laura Fivéová

    + 3,18 s

    3.

    LTU

    Augusté Mikutytéová

    + 10,49 s

    12.

    SVK

    Karolína Hajduková

    + 1:17,21 min

    15.

    SVK

    Klára Paduchová

    + 1:52,97 min

    Časovky juniorov ovládli na ME v cyklistike 2026 reprezentanti Španielska. Na 22 km dlhom okruhu v obci Šenčur pri Ľubľane nenašli premožiteľov Benjamín Noval a Alejandra Neiraová Dominguezová. 

    Noval, ktorý bude od novej sezóny jazdiť za Netcompany INEOS, skompletizoval víťazné double, keďže časovku ovládol aj na MS v Montreale. Treba však povedať, že v Slovinsku mal obrovské šťastie.

    Na všetkých medzičasoch bol na vedúcej pozícii, ale záver mu nevyšiel podľa predstáv. Už sa zdalo, že mu zlatú medailu vyfúkne Dán Malthe Risbjerg, ale napokon v prospech Španiela rozhodli tri stotiny sekundy.

    Po mužských pretekoch elite, v ktorých Remco Evenepoel zdolal Giulia Cicconeho ide na tomto šampionáte o ďalší nesmierne tesný dojazd. Bronzovú medailu si s mankom 7,66 s odniesol Belgičan Vic De Smet.

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    Z dvojice Slovákov predviedol lepší výkon Timotej Michalík, ktorého klasifikovali na 12. mieste so stratou necelých troch sekúnd na top 10. Michal Kacina obsadil v 64-člennej konkurencii 38. pozíciu.

    Aj Neiraová Dominguezová zviedla na ME dramatický súboj o víťazstvo. Belgičanka Laura Fivéová síce lepšia prešla stúpania Možjanca (2 km; 10,2 %) a Stefanja Gora (0,9 km; 4,7 %), ale v záverečnej rovine zaostala.

    Na víťazku stratila 3,17 sekundy. Bronzovú medailu si odniesla z pretekov junioriek Litva, keďže pod 36 minút sa dostala už len Augusté Mikutytéová. 

    Slovenský cyklista Michal Kacina na štarte časovky juniorov na ME 2026.
    Slovenský cyklista Michal Kacina na štarte časovky juniorov na ME 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

    Veľmi podobne ako Michalíkovi ušla elitná desiatka aj Karolíne Hajdukovej. Tiež skončila dvanásta a tiež ju od spomenutej méty delili necelé tri sekundy. Klára Paduchová uzavrela časom 37:38 minúty najlepšiu pätnástku. 

    V záverečný deň ME je na programe všetkých šesť individuálnych časoviek.

    Slovenských fanúšikov bude zaujímať najmä ženská kategória do 23 rokov aj s dvojicou Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová. Prvá menovaná patrí k hlavným ašpirantkám na zisk jedného z cenných kovov.

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    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky žien U23 na ME 2026.
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