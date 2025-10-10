Monacké prekvapenie čelí Djokovičovi, cyklisti idú Okolo Lombardie. Športový program na dnes (11. október)

Športový program na sobotu, 11. október
Futbal
- 1:30 Čile – Peru, prípravný zápas
- 1:30 Kanada – Austrália, prípravný zápas
- 2:00 Argentína – Venezuela, prípravný zápas
- 2:30 USA – Ekvádor, prípravný zápas
- 15:00 MŠK Púchov - MFK Dukla Banská Bystrica, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Považská Bystrica, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Slávia TU Košice, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Lotyšsko – Andorra, kvalifikácia MS 2026 – skupina K
- 18:00 Nórsko – Izrael, kvalifikácia MS 2026 – skupina I
- 18:00 Maďarsko – Arménsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina F
- 20:45 Srbsko – Albánsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina K
- 20:45 Estónsko – Taliansko, kvalifikácia MS 2026 – skupina I
- 20:45 Portugalsko – Írsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina F
- 20:45 Španielsko - Gruzínsko, kvalifikácia MS 2026 – skupina E
- 20:45 Bulharsko - Turecko, kvalifikácia MS 2026 – skupina E
Hokej
- 19:30 Winnipeg Jets – Los Angeles Kings, NHL
- 22:00 Calgary Flames – St. Louis Blues, NHL
Tenis
- 10:30 Novak Djokovič - Valentin Vacherot, semifinále turnaja ATP v Šanghaji
- 13:00 Daniil Medvedev - Arthur Rinderknech, semifinále turnaja ATP v Šanghaji
- 11:00 Coco Gauffová - Jasmine Paoliniová, semifinále turnaja WTA vo Wu-chane
- 12:30 Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová, semifinále turnaja WTA vo Wu-chane
Cyklistika
- 10:55 Okolo Lombardie (241 km)
Basketbal
- 15:00 CBK Košice - MBK Ružomberok, 4. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 4. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK ŠK UMB Banská Bystrica, 4. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Spišskí Rytieri - BC Prievidza, 4. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Košice Wolves - BC Slovan Bratislava, 4. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Iskra Svit - MBK Baník Handlová, 4. kolo TIPOS SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Komárno, 4. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 16:00 Volley project UKF Nitra - KOOPERATIVA Slávia EUBA, 1. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 ŠKM Liptovský Hrádok - VK Slovan Bratislava, 1. kolo Niké extraligy
- 17:00 ŠK ELBA Prešov - VK Nové Mesto nad Váhom, 1. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava, 1. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina, 1. kolo Niké extraligy
Hádzaná
- 16:00 Handball Hodonín - MŠK Iuventa Michalovce, 5. kolo MOL ligy
- 17:00 HC DAC Dunajská Streda - DHK Baník Most, 5. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Plzeň - Sokol Písek, 5. kolo MOL ligy
- 18:00 Sokol Poruba - DHK Zora Olomouc, 5. kolo MOL ligy
- 18:30 DHC Slavia Praha - HK Slovan Duslo Šaľa, 5. kolo MOL ligy
- 18:30 HC Sporta Hlohovec - HC Záhoráci, 7. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK Bojnice - MHC ŠTART Nové Zámky, 7. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HáO TJ Slovan Modra - ŠKP Bratislava, 7. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:30 Raimond Sassari - MŠK Považsjá Bystrica, 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas/
Strelectvo
- 8:00 skeet m+ž - 2. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach /účasť SR/
Vzpieranie
- 11:00 MS vo Förde /účasť SR/