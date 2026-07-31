    VIDEO: Kubiš ako jediný držal tempo s favoritom. Van Aert dominoval aj do tretice

    Wout Van Aert vyhral 3. etapu Okolo Dánska pred Lukášom Kubišom
    Wout Van Aert vyhral 3. etapu Okolo Dánska pred Lukášom Kubišom (Autor: SITA/Ritzau Scanpix via AP)
    TASR|31. júl 2026 o 18:36
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    Slovákovi patrí druhá priečka aj v celkovom poradí.

    Okolo Dánska 2026

    Výsledky 3. etapy (Fredericia - Vejle, 203 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    04:55:17 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 2 s

    3.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma | Lease a Bike

    + 4 s

    4.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 4 s

    5.

    DNK

    Søren Kragh Andersen

    Uno-X Mobility

    + 8 s

    6.

    ESP

    Francisco Muňoz

    Team Polti VisitMalta

    + 12 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov Okolo Dánska.

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets držal až do posledného kopca pred cieľom krok s celkovým lídrom Belgičanom Woutom van Aertom zo stajne Visma Lease a Bike.

    V najprudšej pasáži nabral Kubiš miernu stratu, na posledných 400 metroch ju už nedokázal stiahnuť a tak ako v prvej etape skončil druhý.

    Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Van Aert sa na dánskych cestách aj do tretice radoval z etapového víťazstva.

    VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Okolo Dánska 2026

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    13:05:17 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 20 s

    3.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 30 s

    4.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 30 s

    5.

    DNK

    Søren Kragh Andersen

    Lidl - Trek

    + 38 s

    6.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 44 s

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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Kubiš ako jediný držal tempo s favoritom. Van Aert dominoval aj do tretice