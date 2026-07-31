VIDEO: Kubiš ako jediný držal tempo s favoritom. Van Aert dominoval aj do tretice

Okolo Dánska 2026
Výsledky 3. etapy (Fredericia - Vejle, 203 km):
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Meno
Tím
Čas
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
04:55:17 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 2 s
3.
Christophe Laporte
Visma | Lease a Bike
+ 4 s
4.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 4 s
5.
Søren Kragh Andersen
Uno-X Mobility
+ 8 s
6.
Francisco Muňoz
Team Polti VisitMalta
+ 12 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov Okolo Dánska.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets držal až do posledného kopca pred cieľom krok s celkovým lídrom Belgičanom Woutom van Aertom zo stajne Visma Lease a Bike.
V najprudšej pasáži nabral Kubiš miernu stratu, na posledných 400 metroch ju už nedokázal stiahnuť a tak ako v prvej etape skončil druhý.
Rovnaká priečka mu patrí aj v celkovej klasifikácii. Van Aert sa na dánskych cestách aj do tretice radoval z etapového víťazstva.
VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Okolo Dánska 2026
Celkové poradie po 3. etape
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
13:05:17 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 20 s
3.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 30 s
4.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 30 s
5.
Søren Kragh Andersen
Lidl - Trek
+ 38 s
6.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 44 s