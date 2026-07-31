    Jeden druholigista už spoznal súpera (Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky)

    Ilustračná fotografia
    Ilustračná fotografia (Autor: Tímea Bazsó)
    Titanilla Bőd|31. júl 2026 o 20:34
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    V piatok sa hrali tri zápasy 1. kola.

    Slovnaft Cup vstupuje do ďalšej fázy, tento víkend sú na programe zápasy 1. kola. Víťazi tohto kola už môžu naraziť aj na súperov z dvoch najvyšších súťaží.

    V piatok sa hrali tri stretnutia. Bešeňov aj Myjava zvládli svoje zápasy s prehľadom.

    Jakubov prehrával so Závodom už o dva góly, ale dokázal vyrovnať a napokon postúpil po rozstrele. V ďalšom kole nastúpi proti účastníkovi druhej ligy Interu Bratislava.

    Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – 31. júl

    Komjatice – Bešeňov 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hlboké – Myjava 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Závod – Jakubov 2:2, na pok. kopy 3:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

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