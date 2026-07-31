Jeden druholigista už spoznal súpera (Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky)

Slovnaft Cup vstupuje do ďalšej fázy, tento víkend sú na programe zápasy 1. kola. Víťazi tohto kola už môžu naraziť aj na súperov z dvoch najvyšších súťaží.
V piatok sa hrali tri stretnutia. Bešeňov aj Myjava zvládli svoje zápasy s prehľadom.
Jakubov prehrával so Závodom už o dva góly, ale dokázal vyrovnať a napokon postúpil po rozstrele. V ďalšom kole nastúpi proti účastníkovi druhej ligy Interu Bratislava.
Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – 31. júl
Komjatice – Bešeňov 0:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Hlboké – Myjava 0:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Závod – Jakubov 2:2, na pok. kopy 3:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>