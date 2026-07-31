Liptovský Mikuláš si doma poradil s nováčikom, Pohronie zdolalo Považanov

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny MONACObet ligy.
V piatkovom zápase 2. kola si na domácom trávniku poradili s FC Slovan Galanta 2:0.
Domáci trávnik využili aj hráči FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ktorí zdolali MŠK Považská Bystrica 2:1.
MONACObet liga - 2. kolo:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Slovan Galanta 2:0 (1:0)
Góly: 42. Daneji, 75. Okonji
Rozhodcovia: Benedik - Vass, Havira, ŽK: Hák - Balog.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Považská Bystrica 2:1 (1:0)
Góly: 11. Kuzma, 58. Michlík - 86. Čelko
Rozhodcovia: Libiak - Melicher, Tůma, ŽK: Michlík, Jobe - Liszka
Diváci: 327
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
1
1
0
0
2:0
3
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1
1
0
0
1:0
3
V
8
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body