VIDEO: Haraslín zahodil penaltu, no Spartu to nemrzí. Predviedla sa nórska posila

Futbalisti Sparty Praha zvíťazili nad FC Zlín 3:1 v piatkovom zápase 2. kola českej ligy. Po prehre v Brne 1:3 v úvodnom kole to boli pre nich prvé tri body v novej sezóne.
Slovenský kapitán Sparty Lukáš Haraslín sa mohol v 23. minúte zapísať do listiny strelcov, no jeho strela z pokutového kopu tesne minula bránu.
VIDEO: Haraslín nepremenil penaltu
Gólový debut v drese Sparty a rovno v základnej zostave si pripísala historicky najdrahšia posila klubu Nór Brunes.
V bráne Sparty odchytal celý zápas Jakub Surovčík.
Česká liga - 2. kolo:
Sparta Praha – FC Zlín 3:1 (1:0)
Góly: 14. Irving, 60. Bruneš, 66. Karabec (z 11 m) - 57. Šmiga
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 62. min., D. Hollý hral od 83. min. a v 89. min. dostal ŽK - M. Pišoja hral do 67. min., A. Gaži hral od 84. min./