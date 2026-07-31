VIDEO: Haraslín zahodil penaltu, no Spartu to nemrzí. Predviedla sa nórska posila

Lukáš Haraslín a Jonatan Brunes oslavujú gól
Lukáš Haraslín a Jonatan Brunes oslavujú gól (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|31. júl 2026 o 21:42
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Pražský klub zaznamenal prvú výhru v sezóne.

Futbalisti Sparty Praha zvíťazili nad FC Zlín 3:1 v piatkovom zápase 2. kola českej ligy. Po prehre v Brne 1:3 v úvodnom kole to boli pre nich prvé tri body v novej sezóne.

Slovenský kapitán Sparty Lukáš Haraslín sa mohol v 23. minúte zapísať do listiny strelcov, no jeho strela z pokutového kopu tesne minula bránu.

VIDEO: Haraslín nepremenil penaltu

Gólový debut v drese Sparty a rovno v základnej zostave si pripísala historicky najdrahšia posila klubu Nór Brunes.

V bráne Sparty odchytal celý zápas Jakub Surovčík.

Česká liga - 2. kolo:

Sparta Praha – FC Zlín 3:1 (1:0)

Góly: 14. Irving, 60. Bruneš, 66. Karabec (z 11 m) - 57. Šmiga

/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral do 62. min., D. Hollý hral od 83. min. a v 89. min. dostal ŽK - M. Pišoja hral do 67. min., A. Gaži hral od 84. min./

Tabuľka českej Chance ligy

Česko

    Lukáš Haraslín a Jonatan Brunes oslavujú gól
    Lukáš Haraslín a Jonatan Brunes oslavujú gól
    VIDEO: Haraslín zahodil penaltu, no Spartu to nemrzí. Predviedla sa nórska posila
    dnes 21:42
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