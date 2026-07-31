VIDEO: Dva titulové zápasy majú zelenú. Szabová s Pudilovou si vymenili ostrý pohľad

Turnaj OKTAGON 92 na pražskej Štvanici môže zajtra odštartovať. Všetci aktéri dvoch titulových zápasov bez problémov splnili váhové limity a organizácia potvrdila kompletný program sobotňajšieho galavečera.
Najväčšiu pozornosť počas piatkového váženia pútal staredown medzi Luciou Szabovou a Luciou Pudilovou.
Práve ich dlho očakávaný titulový duel bude po fanúšikovskom hlasovaní hlavným zápasom večera.
Dva titulové zápasy pod holým nebom
Slovenská šampiónka Lucia Szabová navážila 61,15 kilogramu, česká vyzývateľka Lucie Pudilová 61,05 kilogramu.
Obe sa bez problémov zmestili do limitu bantamovej váhy a nič tak nebráni jednému z najočakávanejších ženských zápasov v histórii organizácie.
VIDEO: Szabová s Pudilovou po vážení
O titul sa bude bojovať aj v poloťažkej váhe. Dvojnásobný šampión Will Fleury pri prvej obhajobe opasku do 93 kilogramov navážil presne v limite, jeho nový súper Makhmud Muradov mal 92,8 kilogramu.
Muradov prijal zápas len pred niekoľkými dňami po tom, čo zo zdravotných dôvodov odstúpil pôvodný vyzývateľ Daniel Škvor.
Na hlavnej karte sa predstavia aj bývalý šampión velterovej váhy David Kozma proti Davidovi Zawadovi či talentovaný Hafeni Nafuka, ktorého preverí Tomáš Mudroch.
Dvaja bojovníci limit nesplnili
Bez komplikácií sa nezaobišlo celé váženie. Harun Kurt navážil 61,85 kilogramu, teda o 150 gramov viac, ako povoľuje limit bantamovej váhy.
Podobne dopadol aj Rafael Aronov, ktorý prekročil dohodnutý limit zápasu do 80 kilogramov o 300 gramov.
Obaja dostali od organizácie dve hodiny na to, aby váhu splnili.
Výsledky váženia OKTAGON 92
- Ivan Klevets – 70,8 kg vs. Kevin Enz – 70,55 kg
- Roman Paulus – 61,7 kg vs. Harun Kurt – 61,85 kg (limit nesplnil, dostal dve hodiny na naváženie)
- Jakub Tichota – 66,1 kg vs. Firas Daud – 66,3 kg
- Miroslav Brož – 79,8 kg vs. Rafael Aronov – 80,3 kg (limit nesplnil, dostal dve hodiny na naváženie)
- David Hošek – 84,4 kg vs. Daniel Schwindt – 84,3 kg
- Jakub Batfalský – 66,2 kg vs. Vojtěch Khol – 66,25 kg
- Hafeni Nafuka – 70,2 kg vs. Tomáš Mudroch – 70,8 kg
- David Kozma – 77,2 kg vs. David Zawada – 77,55 kg
- Will Fleury – 93,0 kg vs. Makhmud Muradov – 92,8 kg (titul v poloťažkej váhe)
- Lucia Szabová – 61,15 kg vs. Lucie Pudilová – 61,05 kg (titul v bantamovej váhe)