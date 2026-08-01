Hrozba bojkotu zabrala. FIFA pochovala kontroverzný plán predaja podielu

Medzinárodná futbalová federácia upustila od plánov predať podiel na svetových šampionátoch súkromným investorom po tom, ako sa tento zámer stretol s rozsiahlou kritikou.
Oznámil to šéf FIFA Gianni Infantino.
"Po dôkladnom zvážení všetkých stanovísk sme dospeli k záveru, že tento projekt vyvolal natoľko rozporuplné reakcie, že bez ohľadu na mieru podpory už nie je v súlade s pôvodne zamýšľaným cieľom," uviedol Infantino. "Naším cieľom vždy bolo a bude zjednocovať a zlepšovať. Preto tento návrh padá. "
FIFA v utorok zverejnila plán na predaj podielu z komerčných práv na majstrovstvách sveta mužov, žien, mládeže i klubov súkromným investorom.
Tí by mali v dcérskej spoločnosti získať 20 percent a zaplatiť za ne 4,2 miliardy dolárov.
Podľa denníka The Times boli do plánu zapojení ľudia z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým Infantina spája blízke priateľstvo.
Proti plánom FIFA sa otvorene postavili európska, juhoamerická a ázijská federácia.
Najďalej zašla UEFA, ktorá vo štvrtok po dohode všetkých 55 členských zväzov vyhlásila bojkot svetových šampionátov, ak FIFA svoj zámer uskutoční.
Infantino sľuboval národným futbalovým zväzom príspevok 40 miliónov dolárov, ak do 19. septembra kontroverzný návrh podporí. S plánom na ďalšiu komercionalizáciu futbalu ale narazil.
"V najbližších dňoch a týždňoch chcem všetky zainteresované strany v duchu spoločného záujmu o našu hru znovu zjednotiť a pokračovať v rozvoji futbalu všade, najmä v tých krajinách, ktoré našu podporu najviac potrebujú," uviedol Infantino v piatkovom vyhlásení.
FIFA argumentovala, že by peniaze z predaja práv išli do futbalu. Infantinov blízky poradca Američan Cordeiro, ktorý pre nesúhlas s plánom rezignoval, uviedol, že federácia má miliardové finančné rezervy a tento obchod nepotrebuje.