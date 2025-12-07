Slovenké florbalistky vyzvú na MS obhajkyne titulu. Športový program na dnes (8. december)

Slovenské florbalistky
Slovenské florbalistky (Autor: TASR)
Sportnet|8. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 8. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 8. december

Futbal

  • 15:00 AC Pisa - Parma Calcio, 14. kolo Serie A
  • 18:00 Udinese Calcio - FC Janov, 14. kolo Serie A
  • 20.45 FC Turín - AC Miláno, 14. kolo Serie A
  • 21:00 Wolverhampton Wanderers - Manchester United, 15. kolo Premier League
  • 21:00 CA Osasuna - UD Levante, 15. kolo La Ligy

Hokej 

  • 0:00 Dallas Stars - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - St. Louis Blues, NHL
  • 2:00 Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks, NHL

Florbal

Hádzaná

  • 11:00 Paraguaj - Chorvátsko, MS žien 2025
  • 13:30 Irán - Uruguaj, MS žien 2025
  • 15:30 Tunisko - Argentína, MS žien 2025
  • 16:00 Kazachstan - Egypt, MS žien 2025
  • 18:00 Poľsko - Rakúsko, MS žien 2025
  • 18:30 Čína - Kuba, MS&&& žien 2025
  • 20:30 Francúzsko - Holandsko, MS žien 2025
TV program: pondelok, 8. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
