Slovenké florbalistky vyzvú na MS obhajkyne titulu. Športový program na dnes (8. december)

Športový program na pondelok, 8. december
Futbal
- 15:00 AC Pisa - Parma Calcio, 14. kolo Serie A
- 18:00 Udinese Calcio - FC Janov, 14. kolo Serie A
- 20.45 FC Turín - AC Miláno, 14. kolo Serie A
- 21:00 Wolverhampton Wanderers - Manchester United, 15. kolo Premier League
- 21:00 CA Osasuna - UD Levante, 15. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Dallas Stars - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:00 New York Rangers - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - St. Louis Blues, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks, NHL
Florbal
- 13:45 Poľsko - Fínsko, B-skupina MS vo florbale žien
- 20:00 Švédsko - Slovensko, B-skupina MS vo florbale žien
Hádzaná
- 11:00 Paraguaj - Chorvátsko, MS žien 2025
- 13:30 Irán - Uruguaj, MS žien 2025
- 15:30 Tunisko - Argentína, MS žien 2025
- 16:00 Kazachstan - Egypt, MS žien 2025
- 18:00 Poľsko - Rakúsko, MS žien 2025
- 18:30 Čína - Kuba, MS&&& žien 2025
- 20:30 Francúzsko - Holandsko, MS žien 2025
TV program: pondelok, 8. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.