Neapol hostí AC Miláno či semifinále Slovan - Košice. Športový program na dnes (6. apríl)

Fotka zo zápasu SSC Neapol - AC Miláno. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 6. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 6. apríl

Futbal

  • 12:30 Udinese Calcio - Calcio Como, 31. kolo Serie A
  • 15:00 US Lecce - Atalanta Bergamo, 31. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - FC Janov, 31. kolo Serie A
  • 20:45 SSC Neapol - AC Miláno, 31. kolo Serie A

  • 21:00 FC Girona - CF Villarreal, 30. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Montreal Canadiens - New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Washington Capitals, NHL
  • 1:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL

  • 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice, semifinále play off Tipsport ligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:00 Slovensko - Nórsko, prípravný zápas žien

Tenis

  • Turnaj WTA v Linzi
  • Turnaj ATP v Monte Carle

Cyklistika

  • 14:15 1. etapa: Bilbao – Bilbao (individuálna časovka - 10 km), Okolo Baskicka

Malý futbal

  • 11:30 Slovensko – Srbsko, EMF Nations Games
  • 18:00 Slovensko – Ukrajina, EMF Nations Games

Bedminton

  • 10:00 ME v Španielsku
TV program: pondelok, 6. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

