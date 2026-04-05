Neapol hostí AC Miláno či semifinále Slovan - Košice. Športový program na dnes (6. apríl)

Športový program na pondelok, 6. apríl
Futbal
- 12:30 Udinese Calcio - Calcio Como, 31. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Atalanta Bergamo, 31. kolo Serie A
- 18:00 Juventus Turín - FC Janov, 31. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol - AC Miláno, 31. kolo Serie A
- 21:00 FC Girona - CF Villarreal, 30. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens - New Jersey Devils, NHL
- 1:00 New York Rangers - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Košice, semifinále play off Tipsport ligy (druhý zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Slovensko - Nórsko, prípravný zápas žien
Tenis
- Turnaj WTA v Linzi
- Turnaj ATP v Monte Carle
Cyklistika
- 14:15 1. etapa: Bilbao – Bilbao (individuálna časovka - 10 km), Okolo Baskicka
Malý futbal
- 11:30 Slovensko – Srbsko, EMF Nations Games
- 18:00 Slovensko – Ukrajina, EMF Nations Games
Bedminton
- 10:00 ME v Španielsku
TV program: pondelok, 6. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.