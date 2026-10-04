Šamorín hrá o čelo tabuľky, Ukrajina čelí v Trnave Maďarom. Športový program na dnes (5. október)

Športový program na pondelok, 5. októbra
Futbal
- 14:00 Uganda - DR Kongo, medzištátny prípravný zápas
- 20:45 Lichtenštajnsko - Gibraltár, medzištátny prípravný zápas
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín, 11. kolo MONACObet ligy
- 18:00 Cyprus - Lotyšsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Francúzsko - Belgicko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Taliansko - Turecko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Severné Írsko - Gruzínsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Ukrajina - Maďarsko (Trnava), Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Bosna a Hercegovina - Poľsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Rumunsko - Švédsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Čierna Hora - Arménsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 2. skupina)
Hokej
- 0:00 New York Rangers - Utah Mammoth, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - Florida Panthers, NHL
- 2:00 Seattle Kraken - Calgary Flames, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights, NHL
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Kometa Brno, 8. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Kolieskové športy
- 2:30 Slovensko - Francúzsko, inline hokej U19, A-skupina, World Skate Games
- 17:45 inline downhill - mass /M. Ivanko/, World Skate Games
- 23:30 Kolumbia - Slovensko, inline hokej U19, A-skupina, World Skate Games
TV program: pondelok, 5. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.