Slovákov môže o postup pripraviť už len súhra senzačných výsledkov (matematika)

Slovenská futbalová reprezentácia je veľmi blízko postupu do B-divízie Ligy národov.
Po utorňajších zápasoch má na čele 3. skupiny C-divízie šesťbodový náskok a k matematickej definitíve potrebuje len jeden bod z ostávajúcich dvoch zápasov.
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Slovensko zvíťazilo v Moldavsku 4:0 a Kazachstan remizoval doma s Faerskými ostrovmi 2:2.
Môžu oslavovať už v Košiciach
Slováci sú lídrom skupiny a na konte majú desať bodov. Faerské ostrovy a Moldavsko majú zhodne po štyri body a Kazachstan má dva body.
Slovákov môžu matematicky predbehnúť už iba Faerské ostrovy, ale potrebovali by k tomu súhru senzačných výsledkov.
Ak zverenci Vladimíra Weissa 13. novembra v Košiciach získajú aspoň bod s Faerskými ostrovmi, už môžu oslavovať postup.
Ak by sa zrodilo prekvapenie a Faerské ostrovy by si odviezli všetky tri body, Slováci by stále boli na čele skupiny s trojbodovým náskokom.
Na to, aby líderskú pozíciu stratili, by museli prehrať aj v Kazachstane a zároveň Faerské ostrovy by museli vyhrať doma nad Moldavskom.
V tom prípade by Slováci aj Faerčania mali zhodne po desať bodov a v prospech severskej krajiny by rozhodli lepšie vzájomné zápasy.
V prípade rovnosti bodov je totiž prvým kritériom práve počet bodov získaných vo vzájomných zápasoch.
Vďaka tomu je už teraz isté, že Moldavsko v žiadnom prípade nemôže v tabuľke predbehnúť Slovákov, keďže oba zápasy s nimi prehralo.
Víťaz skupiny postupuje do B-divízie, druhý tím si zahrá baráž o postup s jedným z tímov, ktoré skončia na tretích miestach skupín B-divízie.
Začínali v B-divízii
Liga národov je relatívne nová súťaž, ktorá odštartovala v sezóne 2018/2019.
Slováci boli pôvodne zaradení do B-divízie. V skupine s Ukrajinou a Českom obsadili tretiu priečku, čo malo znamenať zostup, ale po reorganizácii súťaže zotrvali v B-divízii.
V ďalšej edícii mali Slováci za súperov Česko, Škótsko a Izrael. V skupine skončili na štvrtom mieste a padli o divíziu nižšie.
Nasledovali dva neúspešné pokusy o návrat. V sezóne 2022/2023 Slovensko skončilo na treťom mieste skupiny za Kazachstanom a Azerbajdžanom. Slováci v tabuľke predstihli iba Bielorusko.
Naposledy sa Slovensko dostalo do skupiny spolu so Švédskom, Estónskom a Azerbajdžanom. Podľa papierových predpokladov skupinu vyhralo Švédsko, Slováci boli druhí pred Estónskom a Azerbajdžanom.