Slovákov môže o postup pripraviť už len súhra senzačných výsledkov (matematika)

Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove.
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Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|6. okt 2026 o 22:45
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Na definitívu potrebujú z dvoch zápasov jeden bod.

Slovenská futbalová reprezentácia je veľmi blízko postupu do B-divízie Ligy národov.

Po utorňajších zápasoch má na čele 3. skupiny C-divízie šesťbodový náskok a k matematickej definitíve potrebuje len jeden bod z ostávajúcich dvoch zápasov.

Slovensko zvíťazilo v Moldavsku 4:0 a Kazachstan remizoval doma s Faerskými ostrovmi 2:2.

Môžu oslavovať už v Košiciach

Slováci sú lídrom skupiny a na konte majú desať bodov. Faerské ostrovy a Moldavsko majú zhodne po štyri body a Kazachstan má dva body.

Slovákov môžu matematicky predbehnúť už iba Faerské ostrovy, ale potrebovali by k tomu súhru senzačných výsledkov.

Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, uprostred Milan Škriniar a Dávid Hancko počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke sprava Tomáš Suslov (Slovensko) a Vladimir Fratea (Moldavsko) v súboji o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Milan Škriniar s loptou počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
34 fotografií
Na snímke zľava tréner Vladimír Weiss st. (Slovensko) a tréner Lilian Popescu (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Mesík (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Ivan Schranz (Slovensko) a Sergiu Perciun (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026. Horný rad zľava: Adam Obert, Dávid Hancko, Milan Škriniar, Ivan Schranz, David Strelec a brankár Dominik Greif. Dolný rad zľava: Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka a Ivam Mesík.Na snímke Dávid Hancko (Slovensko) reaguje počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava David Strelec (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Ivan Schranz (Slovensko) padá a vpravo dole brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Schranz (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Milan Škriniar (Slovensko) a Ioan-Calin Revenco (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vpravo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) reaguje po góle Tomáša Suslova počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Dávidom Hanckom počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Ivan Schranz, left, challenges for the ball with Moldova's Vladislav Baboglo during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, centre left, celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia players celebrate after Slovakia's Tomas Suslov scored his side's second goal during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Leo Sauer, left, kicks the ball ahead of Moldova's Daniel Dumbravanu during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Lukas Haraslin, right, challenges for the ball with Moldova's Ioan-Calin Revenco during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, left, and Slovakia's Lukas Haraslin react during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)From left, Moldova's Iurie Iovu, Slovakia's Ivan Schranz, Moldova's Cristian Dros in action during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a hráči Moldavska (vpravo) pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.

Ak zverenci Vladimíra Weissa 13. novembra v Košiciach získajú aspoň bod s Faerskými ostrovmi, už môžu oslavovať postup.

Ak by sa zrodilo prekvapenie a Faerské ostrovy by si odviezli všetky tri body, Slováci by stále boli na čele skupiny s trojbodovým náskokom.

Na to, aby líderskú pozíciu stratili, by museli prehrať aj v Kazachstane a zároveň Faerské ostrovy by museli vyhrať doma nad Moldavskom.

V tom prípade by Slováci aj Faerčania mali zhodne po desať bodov a v prospech severskej krajiny by rozhodli lepšie vzájomné zápasy.

V prípade rovnosti bodov je totiž prvým kritériom práve počet bodov získaných vo vzájomných zápasoch.

Vďaka tomu je už teraz isté, že Moldavsko v žiadnom prípade nemôže v tabuľke predbehnúť Slovákov, keďže oba zápasy s nimi prehralo.

Víťaz skupiny postupuje do B-divízie, druhý tím si zahrá baráž o postup s jedným z tímov, ktoré skončia na tretích miestach skupín B-divízie.

Začínali v B-divízii

Liga národov je relatívne nová súťaž, ktorá odštartovala v sezóne 2018/2019.

Slováci boli pôvodne zaradení do B-divízie. V skupine s Ukrajinou a Českom obsadili tretiu priečku, čo malo znamenať zostup, ale po reorganizácii súťaže zotrvali v B-divízii.

V ďalšej edícii mali Slováci za súperov Česko, Škótsko a Izrael. V skupine skončili na štvrtom mieste a padli o divíziu nižšie.

Nasledovali dva neúspešné pokusy o návrat. V sezóne 2022/2023 Slovensko skončilo na treťom mieste skupiny za Kazachstanom a Azerbajdžanom. Slováci v tabuľke predstihli iba Bielorusko.

Naposledy sa Slovensko dostalo do skupiny spolu so Švédskom, Estónskom a Azerbajdžanom. Podľa papierových predpokladov skupinu vyhralo Švédsko, Slováci boli druhí pred Estónskom a Azerbajdžanom. 

Tabuľka 3. skupiny C-divízie

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Aj Weiss priznal, že herne vynikal. Suslov zaujal gólom, pasmi aj výdržou (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikut 23:55
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