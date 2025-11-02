Turnaj majsteriek v Rijáde a zraz pred Nemeckým pohárom. Športový program na dnes (3. november)

Coco Gauffová.
Coco Gauffová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 3. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 3. november

Futbal

  • 12:00 Slovensko - Švajčiarsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
  • 12:00 San Maríno - Bulharsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov

  • 18:30 US Sassuolo - FC Janov, 10. kolo Serie A
  • 20:45 Lazio Rím - Cagliari Calcio, 10. kolo Serie A

  • 21:00 Real Oviedo - CA Osasuna, 11. kolo La Ligy

  • 21:00 AFC Sunderland - FC Everton, 10. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Calgary Flames, NHL
  • 2:00 San Jose Sharks - Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 Anaheim Ducks - New Jersey Devils, NHL

  • 14:30 Rozhovory s vybranými hráčmi, trénerom, zraz reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom
  • 17:00 Tréning na ľade, zraz reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom

Tenis

  • Turnaje ATP v mestách Méty a Belehrad
  • od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
TV program: pondelok, 3. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Ostatné športy

    dnes 00:00
