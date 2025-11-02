Turnaj majsteriek v Rijáde a zraz pred Nemeckým pohárom. Športový program na dnes (3. november)

Športový program na pondelok, 3. november
Futbal
- 12:00 Slovensko - Švajčiarsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 12:00 San Maríno - Bulharsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
- 18:30 US Sassuolo - FC Janov, 10. kolo Serie A
- 20:45 Lazio Rím - Cagliari Calcio, 10. kolo Serie A
- 21:00 Real Oviedo - CA Osasuna, 11. kolo La Ligy
- 21:00 AFC Sunderland - FC Everton, 10. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Calgary Flames, NHL
- 2:00 San Jose Sharks - Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - New Jersey Devils, NHL
- 14:30 Rozhovory s vybranými hráčmi, trénerom, zraz reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom
- 17:00 Tréning na ľade, zraz reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom
Tenis
- Turnaje ATP v mestách Méty a Belehrad
- od 15:00 Finálový WTA turnaj v Rijáde
TV program: pondelok, 3. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.